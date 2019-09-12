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 Політика України, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Ткаченко Олександр (26) Держкіно (89) Іллєнко Пилип (21)

 Іллєнко пішов з посади, але залишив "спадок", - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно. ФОТО

Глава Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Ткаченко вважає, що варто скасувати результати останнього пітчингу Держкіно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з міністром культури, молоді і спорту Володимиром Бородянським провели засідання комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики. Без штучно затягнутих процедур, без пустими обговорень і суперечок - ми починаємо зміни, які давно назріли. В результаті, наш комітет і команда Бородянського створили максимально ефективний тандем. Ми націлені на загальний результат і багато зробимо разом ", - написав він.

Іллєнко пішов з посади, але залишив спадок, - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно 01

Ткаченко зазначив, що тільки під час засідання, яке відбулося 11 вересня, було розглянуто ряд важливих питань, що не могли зрушити з мертвої точки протягом останніх 5 років.

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Іллєнко пішов з посади, але залишив спадок, - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно 02

"До речі, Володимир повідомив і вражаючи прикрий факт. Пилип Іллєнко пішов з посади голови Держкіно, але залишив "спадок" - затвердив на останньому пітчингу проектів на суму 1.7 млрд грн. Ця сума втричі перевищує річний бюджет Держкіно. Тобто розписав на три роки вперед всі гроші. І це лише на фільми, не враховуючи серіалів та мультфільмів", - повідомив нардеп.

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Іллєнко пішов з посади, але залишив спадок, - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно 03
Фото: Ткаченко/Facebook

"Не варто говорити про відсутність критеріїв розподілу коштів, але точно варто їх перевірити та встановити прозорі правила підтримки українського кіно, чого не було зроблено впродовж останніх 5 років, а проведений пітчинг - відмінити", - резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ексглава Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко розповів в інтерв'ю Олексію Братущаку на каналі Цензор.НЕТ, чому пішов у відставку, про заборону серіалу "Свати", про відносини з Олександром Ткаченком і медіагрупою "1+1", про скандал з фільмом про Стуса, а також про розвиток та перспективи української кіноідустрії. З інтерв'ю Іллєнка можна ознайомитися за посиланням.

Іллєнко пішов з посади, але залишив спадок, - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148037
 
   
 Топ коментарі
 
БУДУТ СНИМАТЬ БЛОКБАСТЕР " СВАТЫ ОСВАИВАЮТ МАРС." Ильенко ушел с должности, но оставил "наследство", - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино - Цензор.НЕТ 3940
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видно там кварталу мало перепало Ильенко ушел с должности, но оставил "наследство", - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино - Цензор.НЕТ 2053
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Смотрели как на вора и афериста. Недалекого провинциала с повадками жлоба. Трамп даже стоять с ним не хотел близко\
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А на Зеленского смотрят как на далекого провинциала с повадками жлоба?
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Любой образованный человек только так и не иначе воспринимает Зеленского. Это классический жлоб с дикими комплексами неполноценности.
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Никогда. Они ж закон приняли - а там прямо написано, "никогда"
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БУДУТ СНИМАТЬ БЛОКБАСТЕР " СВАТЫ ОСВАИВАЮТ МАРС." Ильенко ушел с должности, но оставил "наследство", - Ткаченко хочет отменить результаты последнего питчинга Госкино - Цензор.НЕТ 3940
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Было бы круто. Ведь есть же ужастики про бобров зомби ))
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Не, это будет эпик 18+, смена партнерами в условиях невесомости.
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Да вижу-тебя развращает не секс, а его отсутствие...
😂😂😂
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Ты про невесомость?
Твоя проблема - отсутствие логического мышления, отягощённая сексуальной фрустрацией.
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Видать, тебя лечили, но бесполезно...
Все знаешь...
Співчуття...
🤣🤣
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Сходи к сексологу! Он может быть поможет.
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Cреди новой Ылиты страны наиболее порядочные - элитные проститутки.
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Староват для новой и бедноват для старой!
Мы из плебса.
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В смысле:-Ежели ,по молодости, боялся шо девки не дадут, то счас , шо таки да- дадут!
😁
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Я тебе про элиты, а ты всё про девок, дурачок.
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Перевожу, ткаченко отменяет финансирование и поиск финансов для украинского кино.
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Щас все деньги быстренько перенаправят на съемку сериалов для братьев с портретами Путина в кадре и Верой Брежневой в главной роли.
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Помітив що Ткаченко після роботи на Коломойського став візуально неймовірно схожим на Троцького...
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Местные кыномытци снимают за государственные деньги полный шлак, который стабильно проваливается в прокате. Особенно это касается ультрапатриотического дерьма, которое не смотрят даже самые упоротые петеидиоты.
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Наведи, будь-ласка, приклади творінь, які по-душі нєупоратим.
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Людина має рацію.
Єдиний нормальний УКРАЇНСЬКИЙ фільм це «Донбас». Сергія Лозниці.
Він обійшовся у 75 мільйонів гривен. А Держкіно «віслинило» йому лише 15 мільйонів.
Зате гроші на зйомки фільмів «скигликів» без проблем....

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Уродское решение не давать денег на кино. Антиукраинское!!!! Такие решения Зелюка и есть маркировка свой- чужой. Этот ЧУЖОЙ,ему не нужно украинское кино,ему не нужна украинская нация. ЕТО "калапуцаво" деньги готово давать зарубежным?продюсорам на фильмы про Украину? Здесь однозначно вражеское поведение. А Ильенко много сделал ,молодец.
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І це говорить продюсер цілого телеканалу , який добре знає , що кошти потрібно розписувати на роки , через довгий процес створення кінокартин. Хупца повністю накрила Україну.
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Подаруйте цьому непричесаному гребінець, щоб зачесався насмерть...
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