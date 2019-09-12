 Іллєнко пішов з посади, але залишив "спадок", - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Разом з міністром культури, молоді і спорту Володимиром Бородянським провели засідання комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики. Без штучно затягнутих процедур, без пустими обговорень і суперечок - ми починаємо зміни, які давно назріли. В результаті, наш комітет і команда Бородянського створили максимально ефективний тандем. Ми націлені на загальний результат і багато зробимо разом ", - написав він.
Ткаченко зазначив, що тільки під час засідання, яке відбулося 11 вересня, було розглянуто ряд важливих питань, що не могли зрушити з мертвої точки протягом останніх 5 років.
"До речі, Володимир повідомив і вражаючи прикрий факт. Пилип Іллєнко пішов з посади голови Держкіно, але залишив "спадок" - затвердив на останньому пітчингу проектів на суму 1.7 млрд грн. Ця сума втричі перевищує річний бюджет Держкіно. Тобто розписав на три роки вперед всі гроші. І це лише на фільми, не враховуючи серіалів та мультфільмів", - повідомив нардеп.
"Не варто говорити про відсутність критеріїв розподілу коштів, але точно варто їх перевірити та встановити прозорі правила підтримки українського кіно, чого не було зроблено впродовж останніх 5 років, а проведений пітчинг - відмінити", - резюмував Ткаченко.
Нагадаємо, раніше ексглава Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко розповів в інтерв'ю Олексію Братущаку на каналі Цензор.НЕТ, чому пішов у відставку, про заборону серіалу "Свати", про відносини з Олександром Ткаченком і медіагрупою "1+1", про скандал з фільмом про Стуса, а також про розвиток та перспективи української кіноідустрії. З інтерв'ю Іллєнка можна ознайомитися за посиланням.
😂😂😂
Твоя проблема - отсутствие логического мышления, отягощённая сексуальной фрустрацией.
Все знаешь...
Співчуття...
🤣🤣
😁
😁
🤔
😜
Мы из плебса.
😁
Єдиний нормальний УКРАЇНСЬКИЙ фільм це «Донбас». Сергія Лозниці.
Він обійшовся у 75 мільйонів гривен. А Держкіно «віслинило» йому лише 15 мільйонів.
Зате гроші на зйомки фільмів «скигликів» без проблем....