 Терористи "ЛНР" передали українській стороні 54 громадян, які перебували у в'язницях ОРЛО, - Денісова. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"Під час передачі від представників "ЛНР" отримано 54 особи. Серед них наймолодшому – 26 років, а найстаршому – 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та м. Києві", - йдеться в повідомленні.
За її словами, відразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж буде звільнено, у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.
"Також передано 10 кримінальних справ, за якими засуджені особи зможуть звернутися до судових органів в порядку апеляції або касації. Право цих громадян на вільний доступ до правосуддя буде відновлено", - підкреслює Денісова.
За словами Денисової, ця передача ув’язнених громадян, що відбулася на мосту в м.Щастя Луганської області, була сьомою за рахунком. Загалом з грудня 2018 року з окупованої частини Луганської області було отримано 373 засуджених громадянин України, а з Донецької - 13, з них 105 осіб звільнено.
"Робота в цьому напрямку продовжується та перебуває під особистим контролем президента України Володимира Зеленського", - додала Денісова.
...хм... ...лугандонских зэков, подследственных, незаконно осуждённых и посаженных в ОРДЛО, передали Украине... ...а та и взяла! -- шоб, подтвердить, досудить и осудить...
...речи, о безаговорочном освобождении заложников и пленных, не идёт... -- там такие, шо их и менять ненакого...
Та да...скоро и Солнце будет вставать исклбчительно под личным контролем чувака с ксивой презЕдента...и звезды будут светить...под его контролем...
И как видим - он действует продуктивно.
-у, ч.
1) Відсутність свободи, неволя, в яку потрапляє хто-небудь, захоплений противником під час воєнних дій; перебування в такому стані. Брати у полон.
2) перен. Залежність від кого-, чого-небудь, підпорядкованість комусь, чомусь; перебування в такому стані.
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Всі, хто утримувався окупантами незаконно, є полоненими. В тому числі і засуджені судами України за кримінальні злочини. Тепер їх права на подання апеляції чи інші законні дії, тощо - відновлено.
очччень продуктивно.
согласен.
все, он уже не имеет никакого влияния.
начинай зп своими карманами следить, в них уже копошаться давно а ты все о старом.
Нормалек - передаваемые, грубо говоря, "наточили снарядов" боевикам пока срок мотали, наплели масксетей, а как освобождаться, так - на, Украина, своих людей, пусть они потом в Киеве грабят и воруют, нам их тут не надо.
Пенисова уверена что ей в отставку не надо?