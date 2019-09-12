 Терористи "ЛНР" передали українській стороні 54 громадян, які перебували у в'язницях ОРЛО, - Денісова. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Під час передачі від представників "ЛНР" отримано 54 особи. Серед них наймолодшому – 26 років, а найстаршому – 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та м. Києві", - йдеться в повідомленні.

За її словами, відразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж буде звільнено, у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.

"Також передано 10 кримінальних справ, за якими засуджені особи зможуть звернутися до судових органів в порядку апеляції або касації. Право цих громадян на вільний доступ до правосуддя буде відновлено", - підкреслює Денісова.

За словами Денисової, ця передача ув’язнених громадян, що відбулася на мосту в м.Щастя Луганської області, була сьомою за рахунком. Загалом з грудня 2018 року з окупованої частини Луганської області було отримано 373 засуджених громадянин України, а з Донецької - 13, з них 105 осіб звільнено.

"Робота в цьому напрямку продовжується та перебуває під особистим контролем президента України Володимира Зеленського", - додала Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моряки і колишні політв'язні отримають ID-паспорти, - Денісова













