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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Денісова (360) передача (14) Донбас (12980)

 Терористи "ЛНР" передали українській стороні 54 громадян, які перебували у в'язницях ОРЛО, - Денісова. ФОТОрепортаж

Сьогодні 54 громадян України, що перебували в пенітенціарних установах на території непідконтрольних уряду окремих районів Луганської області, було передано українській стороні.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Під час передачі від представників "ЛНР" отримано 54 особи. Серед них наймолодшому – 26 років, а найстаршому – 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та м. Києві", - йдеться в повідомленні.

За її словами, відразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж буде звільнено, у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.

"Також передано 10 кримінальних справ, за якими засуджені особи зможуть звернутися до судових органів в порядку апеляції або касації. Право цих громадян на вільний доступ до правосуддя буде відновлено", - підкреслює Денісова.

За словами Денисової, ця передача ув’язнених громадян, що відбулася на мосту в м.Щастя Луганської області, була сьомою за рахунком. Загалом з грудня 2018 року з окупованої частини Луганської області було отримано 373 засуджених громадянин України, а з Донецької - 13, з них 105 осіб звільнено.

"Робота в цьому напрямку продовжується та перебуває під особистим контролем президента України Володимира Зеленського", - додала Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моряки і колишні політв'язні отримають ID-паспорти, - Денісова

Терористи ЛНР передали українській стороні 54 громадян, які перебували у вязницях ОРЛО, - Денісова 01
Терористи ЛНР передали українській стороні 54 громадян, які перебували у вязницях ОРЛО, - Денісова 02
Терористи ЛНР передали українській стороні 54 громадян, які перебували у вязницях ОРЛО, - Денісова 03
Терористи ЛНР передали українській стороні 54 громадян, які перебували у вязницях ОРЛО, - Денісова 04
Терористи ЛНР передали українській стороні 54 громадян, які перебували у вязницях ОРЛО, - Денісова 05
Терористи ЛНР передали українській стороні 54 громадян, які перебували у вязницях ОРЛО, - Денісова 06
Терористи ЛНР передали українській стороні 54 громадян, які перебували у вязницях ОРЛО, - Денісова 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148035
 
 
 Топ коментарі
 
а зачем киев перевозит зеков, разве даунбасс не украина??
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Еда у кормильцев закончилась?
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та хоч і залайниться по самі помідори х8йло, віддаючи бранців, щоб доказати значущість прерсони зєлєбєні, щоб приховати свої договорняки двох вовіків, але не дотягне до цифри 3 244 звільнених за часів президентства Пороха...
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аааааа ...то петро в 60 раз біцльше напродавав ***** країни чим зе)))),по продаванням з баригою не зрівнятись)))
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winytu. Де статистика ?! Ти х**лобот чи зебіл ?!
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Так вот откуда 3244 звильненых. Урки отбыли срок и возвращаются. А на х....... я они там нужны. Да, до победы при Порохе далеко. ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ УКРАИНЫ.
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всьо візд..ц просрали країну ,ой лишенько що коїться
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а зачем киев перевозит зеков, разве даунбасс не украина??
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"Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено", - подчеркивает Денисова.

...хм... ...лугандонских зэков, подследственных, незаконно осуждённых и посаженных в ОРДЛО, передали Украине... ...а та и взяла! -- шоб, подтвердить, досудить и осудить...
...речи, о безаговорочном освобождении заложников и пленных, не идёт... -- там такие, шо их и менять ненакого...




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Чи проблема в ОРДЛО наловити ще нещасних, на яких написали сусіди доноси, що вони «бєндєровци» ?
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"Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", - добавила Денисова.Источник: https://censor.net.ua/p3148035

Та да...скоро и Солнце будет вставать исклбчительно под личным контролем чувака с ксивой презЕдента...и звезды будут светить...под его контролем...
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Превращение вовы-клоуна в вову-***** номер два...медленно но уверено происходит...
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Нет, так, как было при порохйле, не будет. А то, что Президент Украины Владимир Зеленский лично контролирует возврат пленных граждан Украины - то это нормально и правильно, по ому что вопрос самый важный.
И как видим - он действует продуктивно.
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😀С какого перепугу...эти осужденные украинскими судами товаришЧи вдруг стали пленными？
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полон
-у, ч.
1) Відсутність свободи, неволя, в яку потрапляє хто-небудь, захоплений противником під час воєнних дій; перебування в такому стані. Брати у полон.
2) перен. Залежність від кого-, чого-небудь, підпорядкованість комусь, чомусь; перебування в такому стані.
---------
Всі, хто утримувався окупантами незаконно, є полоненими. В тому числі і засуджені судами України за кримінальні злочини. Тепер їх права на подання апеляції чи інші законні дії, тощо - відновлено.
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продуктивно сдает интересы страны.
очччень продуктивно.
согласен.
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Треба уточнить - здає шоколадні "інтереси країни". І люди погоджуються - так, треба здавати.
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да забудь ты уже про Пороха.
все, он уже не имеет никакого влияния.
начинай зп своими карманами следить, в них уже копошаться давно а ты все о старом.
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А шо такое ? Даже зеки не хотят в боевики идти?
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Что она там подписывает? На бланках ордло что-то?
Нормалек - передаваемые, грубо говоря, "наточили снарядов" боевикам пока срок мотали, наплели масксетей, а как освобождаться, так - на, Украина, своих людей, пусть они потом в Киеве грабят и воруют, нам их тут не надо. Терористи "ЛНР" передали українській стороні 54 громадян, які перебували у в'язницях ОРЛО, - Денісова - Цензор.НЕТ 9649
Пенисова уверена что ей в отставку не надо?
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В тюрьме разные люди сидят . Не все очень плохие .
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опять в российской форме без россии..ихтам неты
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прикиньте до 14 года---читаешь террористы лнр передеали укриане.....как фантастика с дурдома..
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накуя нам уголовники завербованные????
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Неправильние какие-то террористы, за это они должны били требовать самолёт и миллион долларов.
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вот теперь с кацапскими зэками и заживём ...
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Нам эти территории нужны либо без этого уе..ного населения, либо вообще пусть остаются за пределами Украины. Вы хотите жить с этими инопланетянами в одном государстве? Соскучились по тем временам, когда за прорашистские партии голосовало 30-40%?
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