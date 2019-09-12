 Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожем'якіним, - робочий день ВР 12 вересня. ФОТОрепортаж

На початку засідання народні депутати обговорили випадки "кнопкодавства", зафіксовані у Верховній Раді напередодні. Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства.

Далі Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про затвердження Плану оборони України. Слід зазначити, що під час обговорення цього законопроєкту нардепи вшанували хвилиною мовчання загиблих на Сході українських воїнів. Водночас перший віцеспікер Руслан Стефанчук доручив комітету з питань регламенту розібратися з випадками "кнопкодавства".

Потім Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи".

Крім того, в "СН" повідомили: "Ми вирішили зняти законопроєкт про позбавлення нардепів мандата за вихід з фракції".

Також Рада ухвалила за основу законопроєкт про зміни в держпідтримці кінематографа

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради, 12 вересня.

Андрій Кожем'якін ("Батьківщина") показує щось на пальцях главі фракції "СН" Давиду Арахамія.

Арахамія відповідає Кожем'якіну.

Потім Кожем'якін попрямував у сектор "ЄС".

Антон Яценко (позафракційний) і Олександр Бакумов (СН).

Навколо Яценка і Бакумова починають збиратися нардепи.

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов і Михайло Радуцький ("СН")

Герасимов і Радуцький продовжують розмовляти, активно жестикулюючи.

Глава комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов отримав повідомлення у вигляді фото клізми, а також, очевидно, списку покупок: "Пелюшки закінчуються і потрібно купити батон, олію соняшникову, фрукти і рибу (склад філе)".





У секторі "СН" парламентарії зайняті вивченням преси.

Олесь Довгий (позафракційний) дав щось почитати голові фракції "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Глава комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус отримав повідомленні в чаті "Дизель (Криза)"

- "Oksana Markarova оціни ситуацію на митниці. Потрібно зрозуміти чи обєктивною є ця оцінка і якщо так, то що потрібно зробити, щоб проблема вирішилась. До кінця дня маємо вийти на тверезу оцінку ситуації. Якщо буде треба - завтра зберемо нараду на рівні КМУ для вирішення питання", - йдеться в повідомленнях.

- "Оперативний штаб при Мінінфра створений місяць тому, але він ...", - набирає Герус.

Братання в секторі "СН".

Глава комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко очевидно радий розмові з колегою.

Експрезидент Петро Порошенко ("ЄС") вітається з колегою.

Володимир Мороз ("ОПЗЖ") і Михайло Макаренко ("ОПЗЖ") вивчають обличчя колег.

Сергій Соболєв ("Батьківщина") спілкується з колегою.

Президія ВР, що сміється: Руслан Стефанчук, Дмитро Разумков і Олена Кондратюк.





Нарада парламентаріїв.

Герасимов звертається до колег.

Глава комітету ВР з питань свободи слова Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ") розмовляє з колегою зі "Слуги народу"

Фото: Цензор.НЕТ