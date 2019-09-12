 Слідчий поліції Харківщини погорів на хабарі в $2 тис. ФОТОрепортаж

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що капітан поліції вимагав 2 тисячі доларів США у адвоката, який захищав місцевого мешканця, обвинуваченого у завданні тяжких тілесних ушкоджень. За таку суму слідчий обіцяв адвокату ухвалити рішення у кримінальному провадженні на користь його підзахисного.

Правоохоронці затримали капітана згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одній із кав’ярень у центральній частині Харкова під час одержання всієї суми хабаря у гривневому еквіваленті.







Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому працівнику поліції про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

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