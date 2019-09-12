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 Події, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:хабар (2743) Нацполіція (8177) СБУ (4705) Харків (1495)

 Слідчий поліції Харківщини погорів на хабарі в $2 тис. ФОТОрепортаж

Заступника начальника одного з відділів Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області викрили на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що капітан поліції вимагав 2 тисячі доларів США у адвоката, який захищав місцевого мешканця, обвинуваченого у завданні тяжких тілесних ушкоджень. За таку суму слідчий обіцяв адвокату ухвалити рішення у кримінальному провадженні на користь його підзахисного.

Правоохоронці затримали капітана згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одній із кав’ярень у центральній частині Харкова під час одержання всієї суми хабаря у гривневому еквіваленті.

Слідчий поліції Харківщини погорів на хабарі в $2 тис 01
Слідчий поліції Харківщини погорів на хабарі в $2 тис 02
Слідчий поліції Харківщини погорів на хабарі в $2 тис 03

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому працівнику поліції про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147981
 
 
 Топ коментарі
 
да писателю заголовка надо нанести тоже пару телесных... подзатыльников, чтобы учился !!!
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Вот за что люблю Цензор - это за мастерство заголовков!
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Пам'ятаю, навесні 2018 був феєричний заголовок - Дочь нардепа и главы ФФУ Павелко резвится с Кубком Лиги чемпионов в люксовом автомобиле.
Одразу неправильно прочитав не "чемпионов", а "чемпионом"... відповідно в моїй голові жодної пристойної думки, відкриваю новину в очікуванні інтригуючих фото, де глямурна красуня років приблизно 18-20 розважається в лімузині з бойфрендом-футболістом...
Дідько, а там дівчинка років 7 грається з кубком Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс - Цензор.НЕТ 7564
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за помощь подозреваемому в нанесении тяжких телесных повреждений.

...
Двозначно. Причому друге значення ще й напрочуд брутальне.
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та никакой двухзначности все чоень даже прямо и тупо безграмотно.
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Вот за что люблю Цензор - это за мастерство заголовков!
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Пам'ятаю, навесні 2018 був феєричний заголовок - Дочь нардепа и главы ФФУ Павелко резвится с Кубком Лиги чемпионов в люксовом автомобиле.
Одразу неправильно прочитав не "чемпионов", а "чемпионом"... відповідно в моїй голові жодної пристойної думки, відкриваю новину в очікуванні інтригуючих фото, де глямурна красуня років приблизно 18-20 розважається в лімузині з бойфрендом-футболістом...
Дідько, а там дівчинка років 7 грається з кубком Следователь полиции Харьковщины погорел на взятке в $2 тыс - Цензор.НЕТ 7564
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Пока взяточники не станут получать реальные срока без условностей и залогов, ничего из борьбы с коррупцией не получится.
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да писателю заголовка надо нанести тоже пару телесных... подзатыльников, чтобы учился !!!
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Аваков-лучший министр в сверхєффективной команде зелемойского😂
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Уже, количество арестов полицейских самого честного Министра всех времен и народов превышает количество арестов преступников.
"От это поворот!" (с).
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а шо. вполне божеские расценки. парень крутится, как может, вполне себе маленький беня
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Попробуй такому откажи в помощи. Себе дороже.
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Посмотреть на дома и машины наших следователей и можно брать всех.
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