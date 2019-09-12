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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (5667) журналістика (850) Разумков Дмитро (190)

 Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту. ФОТОрепортаж

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив з представниками провідних іноземних видань можливості і виклики, які сьогодні стоять перед Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ранок розпочав із відвертої розмови з журналістами провідних іноземних видань. З представниками CNN, New York Times, The Economist, Wall Street Journal, Deutsche Welle, Voice of America та інших медіа обговорили можливості та виклики, які сьогодні стоять перед Україною", - йдеться в повідомленні.

Під час розмови Разумков пояснив іноземним ЗМІ, чому парламент працює в напруженому режимі та як це допоможе реалізувати амбітні плани економічного зростання нашої держави.

"Дякую за постійний інтерес до українського порядку денного та цікаві запитання!
Це було круто!" - підсумував Разумков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На зустрічі з представниками Європарламенту обговорили реформу Ради, - Разумков. ФОТО

Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту 01
Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту 02
Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту 03
Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147977
 
 
 Топ коментарі
 
порохобот Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента - Цензор.НЕТ 7654


шота ты предыдущие 5 лет не писал о массовом регулярном кнопкодавстве, а сейчас прозрел


СН нет смысла этим заниматься у них, даже, больше чем нужно своих голосов


тем более один человек в этом ничего не решает


вполне возможно, это не безвозмездная подстава..........


так шо не переживай, в СН с этим, наверняка, разберутся.









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Именно этим "напряжением" и обоснуют необходимость кнопкодавства депутатами СН... Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента - Цензор.НЕТ 8266
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рассказал про дрессированных зе-обезьян..
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Именно этим "напряжением" и обоснуют необходимость кнопкодавства депутатами СН... Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента - Цензор.НЕТ 8266
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коментар відмічено як спам  
 
порохобот Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента - Цензор.НЕТ 7654


шота ты предыдущие 5 лет не писал о массовом регулярном кнопкодавстве, а сейчас прозрел


СН нет смысла этим заниматься у них, даже, больше чем нужно своих голосов


тем более один человек в этом ничего не решает


вполне возможно, это не безвозмездная подстава..........


так шо не переживай, в СН с этим, наверняка, разберутся.









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пост размещен час назад
заседание ВР идет с 10:00 и перерывов не наблюдается.
вопрос - во сколько и когда он с ними встречался?
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ПОРОХОБОТ Разумков рассказал представителям иностранных СМИ о напряженном режиме работы парламента - Цензор.НЕТ 1052 ЭТО КЕМ НУЖНО БЫТЬ ШОБЫ НЕ ВИДЕТЬ ЖЕЛАНИЯ РАБОТАТЬ У ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО и НОВОЙ ВР

КОГДА ВЫ ПОРОХОБОТЫ НАЧНЕТЕ ПИСАТЬ ХОТЬ ШОТА НА ПРАВДУ ПОХОЖЕЕ

ЕСЛИ НЕЧЕГО ТО ЛУЧШЕ ЖЕВАТЬ..........

Какой перерыв? Давайте работать! - Зеленский в Раде

https://24tv.ua/ru/kakoj_pereryv_davajte_rabotat__zelenskij_v_rade_n1198643

ВЕРХОВНАЯ РАДА БУДЕТ ЗАСЕДАТЬ ДВЕ НЕДЕЛИ БЕЗ ПЕРЕРЫВА

http://www.dsnews.ua/politics/verhovnaya-rada-budet-zasedat-dve-nedeli-bez-pereryva-09092019121700
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рассказал про дрессированных зе-обезьян..
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не надо оглядываться на других, а просто ставить рекорды по скорости и количеству принятых законодательных актов, взять первое место в книге гиннеса це дорогого стоит
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Ну, не до чего прие......... ся порохоботикам, ну, не до чего. при Парубийку такого не было. ЗАТКНУЛИ БЫ СВОЕ ВОНЮЧЕЕ РЫЛО.Порода такая, тявкать без причины. ШАВКА.
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