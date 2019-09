 Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ранок розпочав із відвертої розмови з журналістами провідних іноземних видань. З представниками CNN, New York Times, The Economist, Wall Street Journal, Deutsche Welle, Voice of America та інших медіа обговорили можливості та виклики, які сьогодні стоять перед Україною", - йдеться в повідомленні.

Під час розмови Разумков пояснив іноземним ЗМІ, чому парламент працює в напруженому режимі та як це допоможе реалізувати амбітні плани економічного зростання нашої держави.

"Дякую за постійний інтерес до українського порядку денного та цікаві запитання!

Це було круто!" - підсумував Разумков.

