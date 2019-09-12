 Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Ранок розпочав із відвертої розмови з журналістами провідних іноземних видань. З представниками CNN, New York Times, The Economist, Wall Street Journal, Deutsche Welle, Voice of America та інших медіа обговорили можливості та виклики, які сьогодні стоять перед Україною", - йдеться в повідомленні.
Під час розмови Разумков пояснив іноземним ЗМІ, чому парламент працює в напруженому режимі та як це допоможе реалізувати амбітні плани економічного зростання нашої держави.
"Дякую за постійний інтерес до українського порядку денного та цікаві запитання!
Це було круто!" - підсумував Разумков.
шота ты предыдущие 5 лет не писал о массовом регулярном кнопкодавстве, а сейчас прозрел
СН нет смысла этим заниматься у них, даже, больше чем нужно своих голосов
тем более один человек в этом ничего не решает
вполне возможно, это не безвозмездная подстава..........
так шо не переживай, в СН с этим, наверняка, разберутся.
заседание ВР идет с 10:00 и перерывов не наблюдается.
вопрос - во сколько и когда он с ними встречался?
КОГДА ВЫ ПОРОХОБОТЫ НАЧНЕТЕ ПИСАТЬ ХОТЬ ШОТА НА ПРАВДУ ПОХОЖЕЕ
ЕСЛИ НЕЧЕГО ТО ЛУЧШЕ ЖЕВАТЬ..........
Какой перерыв? Давайте работать! - Зеленский в Раде
https://24tv.ua/ru/kakoj_pereryv_davajte_rabotat__zelenskij_v_rade_n1198643
ВЕРХОВНАЯ РАДА БУДЕТ ЗАСЕДАТЬ ДВЕ НЕДЕЛИ БЕЗ ПЕРЕРЫВА
http://www.dsnews.ua/politics/verhovnaya-rada-budet-zasedat-dve-nedeli-bez-pereryva-09092019121700