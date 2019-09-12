 Майор поліції Дніпропетровщини попався на хабарі в 10 тис. за допомогу в уникненні кримінальної відповідальності. ФОТО

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як з'ясувалося, майор поліції вимагав від місцевого жителя 10 тисяч гривень. За ці гроші чиновник обіцяв чоловікові не притягати його до кримінальної відповідальності за пограбування. Правоохоронці затримали зловмисника поблизу райвідділу поліції під час одержання усієї суми хабаря.

"Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування", - розповіли в СБУ.

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