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 Події, Фоторепортаж
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Все про:СБУ (4705) стеження (50)

 Група правоохоронців за гроші незаконно стежила за громадянами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила в Києві діяльність групи осіб, які збували замовникам інформацію, отриману під час проведення незаконних оперативно-технічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протиправною діяльністю займалися колишні та чинні співробітники Нацполіції, СБУ та кияни, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

"З 2015 року зловмисники систематично прослуховували абонентів стільникового зв’язку, проводили візуальне спостереження за об’єктами. Зловмисники також зламували облікові записи користувачів у соціальних мережах, електронній пошті та популярних месенджерах, а також незаконно втручалися до інформаційних ресурсів правоохоронних органів. Учасники групи підшукували клієнтів серед представників бізнес-кіл. Розцінки залежали від складності завдання і сягали кількох тисяч доларів за "комплекс послуг"", - йдеться в повідомленні.

Організатори, двоє мешканців столиці, відповідали за пошук клієнтів та прийом замовлень. Колишні поліцейські ‒ проводили візуальне спостереження, контактували з посадовцями у поліції та СБУ.

Учасники групи були затримані в ході проведення багатоходової спецоперації під час передачі замовнику флеш-носія з тижневим звітом трафіку з'єднань його бізнес-конкурента.

Під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи зловмисників у Києві та Харкові співробітники СБУ вилучили зведені звіти за результатами незаконно проведених негласних слідчих розшукових дій, шкідливе програмне забезпечення для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерної техніки. Також виявлено копії баз даних органів державної влади, підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів, набої до автоматичної стрілецької зброї, комп’ютерну техніку із доказами здійснення протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри за статтями 328 і 359 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

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Група правоохоронців за гроші незаконно стежила за громадянами, - СБУ 01
Група правоохоронців за гроші незаконно стежила за громадянами, - СБУ 02
Група правоохоронців за гроші незаконно стежила за громадянами, - СБУ 03
Група правоохоронців за гроші незаконно стежила за громадянами, - СБУ 04
Група правоохоронців за гроші незаконно стежила за громадянами, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147969
 
 
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какой молодец. это с хедхантера его резюме, да?
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Та ну на...!
От тєбє і і самий чєстний Міністр всєх врємьон і народов!
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Круто взагалі то, особливо якщо вони робили проникнення.
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Во-во ,смотрите мусорки херсонские ,это и вас ждёт ...
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Та нічого їм не буде, такими кадрами не кидаються.
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это же нова полиция - очьень важьно. правильно соя?
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Це сімка, там і поліцаї і сбушники, взагалі то дефіцит зараз.
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Да, правильно, имбецил! Нова поліція і "особо новий"її міністр!
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