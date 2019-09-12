 Із дня вступу на посаду президента Зеленський помилував 22 особи, - Офіс Президента. ДОКУМЕНТ

Про це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.
Агентство запитувало дані про кількість помилуваних Зеленським громадян з дати вступу на посаду.
"Помилувано 22 засуджені особи, з яких 5 жінок і 17 чоловіків, покарання скорочено одній особі, решту засуджених звільнено від подальшого відбування покарання", - йдеться у відповіді.
При цьому Офіс проігнорував запитання щодо кількості іноземців серед помилуваних та кількості помилуваних громадян у рамках обмінів.
сппецилисты хреновы
ты чуть раньше написал что я приехал в Украину из Якутии. Теперь "магаданские форумы".
По твоему Магадан находится в Якутии?
это к вопросу "умственного развития" зе-шакаленок.
я в Якутии никогда не жил и никогда не говорил этого.
что касается алкоголя - ставлю 100 грн что ты закодированный или действующий алкаш. только они проецируют свой недуг на окружающих чтобы казаться самим себе нормальными.
а ну ка дружок, озвучь мой ник на ЯПлакал
закрой свой вонючий рот шестерка проксевая. твое место в жопе - вот сиди там и не отсвечивай.
или ты думаешь то что ты используешь украинские слова делает из тебя говно человека? ты сильно ошибаешься.
не попал
попробуй еще.
поспорим?
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Ігнорування запитів є ознакою тоталітаризму.