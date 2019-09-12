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 Політика України
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Все про:Зеленський (2700) помилування (73)

 Із дня вступу на посаду президента Зеленський помилував 22 особи, - Офіс Президента. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський з дня вступу на пост помилував 22 громадян, але Офіс Президента засекретив інформацію про помилування іноземців, зокрема для передачі Росії.

Про це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

Агентство запитувало дані про кількість помилуваних Зеленським громадян з дати вступу на посаду.

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"Помилувано 22 засуджені особи, з яких 5 жінок і 17 чоловіків, покарання скорочено одній особі, решту засуджених звільнено від подальшого відбування покарання", - йдеться у відповіді.

При цьому Офіс проігнорував запитання щодо кількості іноземців серед помилуваних та кількості помилуваних громадян у рамках обмінів.

Із дня вступу на посаду президента Зеленський помилував 22 особи, - Офіс Президента 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147966
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо не розумієш про що пишеш - краще не пиши взагалі про це.. Ти сам хоч розумієш відмінності між амністією й помилуванням ? Хоч Вікі прочитай щодо цього - а потім вже вдавай з себе розумника..
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Помилування засуджених відбувається кожного року при всіх Президентах України.. В 2018 році було помилувано 14 осіб, в тому числі - й пані Любов Кушинська, котра відбувала пожиттєвий термін в качанівській колонії за подвійне вбивство .. Клопотав про помилування цієї пані - пан грановський..
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хвате вже миловать.. мародьорів тра саджати!!
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Что значит хватит? Скоро этих кого помиловали еще депутатами сделают, ото весело будет, ото заживем
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Так і голодранців нищебродів бляхерів теж помилував. От ці зелені шмарклі😁
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А я думаю, с чего бы это такой всплеск педофилии последнее время. Вот оно чё, Михалыч.
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Ті, що Зе пимилував, вже на Росії педофілять.
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Лишь бы не загнал в совковую тюрьму 35 миллионов
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Помилування засуджених відбувається кожного року при всіх Президентах України.. В 2018 році було помилувано 14 осіб, в тому числі - й пані Любов Кушинська, котра відбувала пожиттєвий термін в качанівській колонії за подвійне вбивство .. Клопотав про помилування цієї пані - пан грановський..
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зе-уристы путают "помилование" и "амнистию"
сппецилисты хреновы
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Якщо не розумієш про що пишеш - краще не пиши взагалі про це.. Ти сам хоч розумієш відмінності між амністією й помилуванням ? Хоч Вікі прочитай щодо цього - а потім вже вдавай з себе розумника..
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А спєци-юристи з Середньої Азії ще й підлайкують таку маячню.
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З твоїм рівнем розумового розвитку тільки на магаданських форумах опонувати.
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это да
ты чуть раньше написал что я приехал в Украину из Якутии. Теперь "магаданские форумы".
По твоему Магадан находится в Якутии?

это к вопросу "умственного развития" зе-шакаленок.
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Тут ти писав, що приїхав з Магадану, на "Яплакаль" вихвалявся співрозмовникам-кацапам, що довгий час мешкав саме в Якутії. Можливо просто зловживати алкоголем менше треба.
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А ха ха ха ха..... во дебил....
я в Якутии никогда не жил и никогда не говорил этого.
что касается алкоголя - ставлю 100 грн что ты закодированный или действующий алкаш. только они проецируют свой недуг на окружающих чтобы казаться самим себе нормальными.

а ну ка дружок, озвучь мой ник на ЯПлакал
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І це забув? От лишенько. Так реєструватись тверезим треба ж було.
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ну вот. на простом вопросе срезался....
закрой свой вонючий рот шестерка проксевая. твое место в жопе - вот сиди там и не отсвечивай.
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Юрко-магаданський, дай посилання хоч на один свій коментар українською за 5 років.
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ну вот ты пишешь украинской и что? как был дебилом так и остался.
или ты думаешь то что ты используешь украинские слова делает из тебя говно человека? ты сильно ошибаешься.
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Тримай - DiterABK. І більше не "наїдайся" так, а то й голову загубиш. Із дня вступу на посаду президента Зеленський помилував 22 особи, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9193
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Кстати, в 1989 году я приехал НЕ из Магадана
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При этом Офис проигнорировал вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов. Источник: https://censor.net.ua/p3147966
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Ігнорування запитів є ознакою тоталітаризму.
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Про торнадівців Вовік не згадує. Тобто хлопці сидять за політику. Любити Україну в Україні заборонено.
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конечно за политику. грабили, насиловали они конечно "за политику".
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Це все брехня Матіоса. Є лише два свідка - наркоман і ексгибционіст, що були на гачку у міліціїі сьогодні в Лугандоні. Більше жодних матеріалів на торнадівців нема. Є ще порновідіо з неграми, що Матіос скачав з інтернету, але суддя посоромилась віддати це на експертизу. Тому справу і засекретили.
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Ось мені цікаво - перед виборами тут скрізь волали про 8 000 добробатівців, які сидять під вартою. Де зараз занепокоєні громадяни, чому мовчать? Виявляється, зеля питання не вирішує, а він же краще бариги, нє?
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