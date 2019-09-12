 Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність".
Сторони обмінялися оцінками щодо початку роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання, порядку денного реформ, а також пріоритетності дотримання існуючих парламентських процедур під час ухвалення відповідних рішень.
Петро Порошенко звернув увагу на важливість оцінки ключових законопроектів Венеціанською комісією.
Також він наголосив, що рішення про розпуск Центральної виборчої комісії є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами розвитку країни. Співрозмовники зауважили, що за результатами президентських і парламентських виборів члени ЦВК довели свій професіоналізм і неупередженість.
"Співрозмовники зазначили важливість звільнення українських заручників Кремля. Водночас, таке звільнення не є підставою для того, щоб вести мову про перспективи пом’якшення чи зняття санкцій", - йдеться в повідомленні.
Порошенко наголосив, що санкції проти Росії з боку міжнародної спільноти були введені за порушення територіальної цілісності України та невиконання Мінських домовленостей.
У ході зустрічі, сторони також обговорили питання забезпечення енергетичної незалежності держави та спільної протидії будівництву "Північного потоку-2".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.
так когда его посодют..., не в курсе?
У этого жлоба отбери "все нажитое непосильным трудом" - оно и повесится!
зустрічатись.. вислуховувати різні думки.В тому числі представника Львівської області..
Просто для информации:
24 июня 2019 - Аваков встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
4 июля 2019 - глава ПЦУ Епифаний встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором
7 июля 2019 - Тейлор встретился с одним из ключевых бизнесменов Одессы, меценатом, генеральным инвестором "Kadorr Group" Аднаном Киваном
16 июля 2019 - Яценюк встретился с послом США Тейлором
30 июля 2019 - Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
ТАКІЙ Великій Людині самому йти в ДБР.
його мають привезти... ))))))))))))
хоч і красива..
рано чи пізно опозиція ЗАВЖДИ перемагає.
Є винятки..Державний переворот.
Хоча ні.
його теж проводить опозиція.
Тому склад ЦВК -це не фактор будь-чого..
Котрий,в тому числі захищає результати..
На виборах 2019 у Зе була настільки переконлива перемога,що ПІДКОНТРОЛЬНЕ БАРИЗІ ЦВК не змогло нічого зробити.. ЗА винятком кількох епізодіВ,за які тепер є у переможців ФОРМАЛЬНА ПІДСТАВА "виї..ати" старий склад ЦВК.
Що не так ? Щось не подобається?
Ну вибачте..
Данилюк Олександр Володимирович
теж Лідер партії ...
щоб знати.. )))
Просто для информации:
24 июня 2019 - Аваков встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
4 июля 2019 - глава ПЦУ Епифаний встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором
7 июля 2019 - Тейлор встретился с одним из ключевых бизнесменов Одессы, меценатом, генеральным инвестором "Kadorr Group" Аднаном Киваном
16 июля 2019 - Яценюк встретился с послом США Тейлором
30 июля 2019 - Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
"Соевый мародёр" - это гавканье из кремлёвской методички.
Но, речь в моём комментарии шла именно о встрече с главой парламентской фракции. И такая фракция - одна: ЕС. Остальные, как видишь, американцам неинтересны.
27.06.2019 - Юлия Тимошенко встретилась с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором
21 Июля 2019 - Вильям Тейлор приехал в штаб партии Святослава Вакарчука "Голос"
Как видишь, твой кормилец далеко не первый из тех, с кем втретился Тейлор. Кстати, эти встречи ничего из себя не представляют, и только для опущенного свинорошена и его кучки холуев-соецефалов эта встреча приобретает эпохальное значение
вопрос вісєл стрємітєльним домкратом"
ГДЄ ДЄНЬГІ ,ПЄТЬ !?
Зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором
У Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС відбулася зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Темою свого виступу Посол Тейлор обрав питання "Чому Україна має значення."
За словами Посла Тейлора, "основні аспекти, що роблять Україну важливою, це … її люди, її місцерозташування, її потенціал." Посол Тейлор зазначив, що щасливий повернутися до України: "Це захоплюючий час. Вся країна уважно стежить за новим урядом. Наймолодший Президент. Наймолодший Прем'єр-міністр. Наймолодша Рада".
Когда они говорят серьёзно, они это делают вполголоса и тихо. А когда кого-то многословно хвалят - это эквивалент: "какие же вы козлы, просто слов нет". На этот раз намёк был ещё и более толстый: "молодые козлы".
на Зе і на Пе... )
ТРампу лише не сподобалось,як Пе "топив" за Хілларі...
Петюня опускается до примитивного жалобщика перед западными решалами. Убого выглядит.