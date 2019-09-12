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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Порошенко (9679) Тейлор (43) ЦВК (803)

 Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором. ФОТОрепортаж

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність".

Сторони обмінялися оцінками щодо початку роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання, порядку денного реформ, а також пріоритетності дотримання існуючих парламентських процедур під час ухвалення відповідних рішень.

Петро Порошенко звернув увагу на важливість оцінки ключових законопроектів Венеціанською комісією.

Також він наголосив, що рішення про розпуск Центральної виборчої комісії є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами розвитку країни. Співрозмовники зауважили, що за результатами президентських і парламентських виборів члени ЦВК довели свій професіоналізм і неупередженість.

"Співрозмовники зазначили важливість звільнення українських заручників Кремля. Водночас, таке звільнення не є підставою для того, щоб вести мову про перспективи пом’якшення чи зняття санкцій", - йдеться в повідомленні.

Порошенко наголосив, що санкції проти Росії з боку міжнародної спільноти були введені за порушення територіальної цілісності України та невиконання Мінських домовленостей.

У ході зустрічі, сторони також обговорили питання забезпечення енергетичної незалежності держави та спільної протидії будівництву "Північного потоку-2".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.

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Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором 01
Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором 02
Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147947
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко продолжает всячески гадить Украине, ссорить ее с иностранными партнерами и подрывать международный имидж. Порошенко работает не в интересах Украины, а исключительно в своих корыстных целях.
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Час зустрітися з паном Тейлором у петі є, але часу на допит в ДБР - у петі немає.. Не повинна чесна людина боятися й уникати допитів в ДБР..
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Скавчить ПЄС,як побита сука(самиця собаки)))
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Порошенко продолжает всячески гадить Украине, ссорить ее с иностранными партнерами и подрывать международный имидж. Порошенко работает не в интересах Украины, а исключительно в своих корыстных целях.
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А шо мучить?
У этого жлоба отбери "все нажитое непосильным трудом" - оно и повесится!
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Чаще свыне нуна на допросы в ГБР ходить
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Alex Rozhenko, а так же ссыт тебе в подъездах, имеет твою жену, начал войну с кацапами с такими как ты, отымел политически твоего *****, итд. Я ничего не пропустил? Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 9085
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привет парнокопытное, и это на все, что ты способное сосать? Ну хоть чему то в жизни научился, теперь я за тебя спокоен.
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у "тимчасово повіреного" у справах робота така..
зустрічатись.. вислуховувати різні думки.В тому числі представника Львівської області..
Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 972
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ТЫ БЫ УЖЕ МОЛЧАЛ! Натыкал любих друзив-воров и взяточников.Неси за них ответственность
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"Игра" только начинается.Скоро подтянется медведчук и будет гадить внутри страны.Зе будет очень сложно бороться с уродами у кторых за спиной *****.
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Час зустрітися з паном Тейлором у петі є, але часу на допит в ДБР - у петі немає.. Не повинна чесна людина боятися й уникати допитів в ДБР..
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А Каломойшу на допит в ДБР, чи він святий?
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Чем больше цензор старается хоть как-то привлечь внимание к соевому мародеру, тем больше омерзения вызывает этот свинорыл с вечно фальшивой улыбочкой на обрюзгшей харе.

Просто для информации:

24 июня 2019 - Аваков встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором

4 июля 2019 - глава ПЦУ Епифаний встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором

7 июля 2019 - Тейлор встретился с одним из ключевых бизнесменов Одессы, меценатом, генеральным инвестором "Kadorr Group" Аднаном Киваном

16 июля 2019 - Яценюк встретился с послом США Тейлором

30 июля 2019 - Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
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негоже
ТАКІЙ Великій Людині самому йти в ДБР.
його мають привезти... ))))))))))))
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Я ж не проти.. Особливо - якщо приведуть в кайданках і з смердючим лантухом на голові..
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Судячи з коментарів під новиною, пищать лиш ЗЄляботи!
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"Амноиканцю" - це як типу як у кацапів "піндосу"? Вам ЗЄляботам методички видали кацапські щоб ви пропогандонили проти Америки. Скоро будете скавчати як кацапські суки "Дагонім і пірігонім Амєріку і загнівающій запад".
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Для ЗЄкоманди і таке згодиться, вони все одно не можуть відрізнити синє від ківадратного.
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Последнее фото называется "Давай, до свидания, Петя!"
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Помогите! Зелёные хулиганы ручной дрессированной ЦИК лишают! Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 3803
Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 1478
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маячня якогось данилюка..
хоч і красива..

рано чи пізно опозиція ЗАВЖДИ перемагає.
Є винятки..Державний переворот.
Хоча ні.
його теж проводить опозиція.
Тому склад ЦВК -це не фактор будь-чого..
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Тебе про честные выборы, а ты про "рано или поздно будет переворот".
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ЦВК лише веде підрахунок і оформлює документи.. Не вона приводить опозицію до Влади.А Народ.
Котрий,в тому числі захищає результати..

На виборах 2019 у Зе була настільки переконлива перемога,що ПІДКОНТРОЛЬНЕ БАРИЗІ ЦВК не змогло нічого зробити.. ЗА винятком кількох епізодіВ,за які тепер є у переможців ФОРМАЛЬНА ПІДСТАВА "виї..ати" старий склад ЦВК.
Що не так ? Щось не подобається?
Ну вибачте.. Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 1472
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Ну гитлера тоже народ привел к власти и тоже говорили про "не нравиться" и лагеря всякие строили.
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Выборы ему не выиграть без подтасовки. Потому и злится.
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Ну так: ЗЄ-ко-***** поміняє ЦВК під свої потреби і все буде "чесно" і без підтасовок з їх сторони.
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Вопрос уже стоит не в выигрыше выборов, а в проходном барьере.
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Прохідний бар"єр віднині у ЄС залежить лише від якісної роботи генпрокуратури..)
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игогок, а кто выиграл выборы? Если бы было так, то твой зеленый бобик, хрен бы стал пызыдентом, да ты и сам это знаешь. Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 9010
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Как же это щоколадку не метнуть в Украину...
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Последнее фото зачётное. "Петя! Н....й - это туда вот!"
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Порося незабаром будеш ходити в ДБР як на роботу)))
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А що скаже на цю тему Тейлору Вакарчук ?
теж Лідер партії ... Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 4086
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Вообще-то, судя по шагам этой влады, они банальные троцкисты.
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Лахта наемная, твои знания об троцкизме ограничиваются лекцией, когда-то прослушанной в местной партшколе. Учи матчасть, убогое
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Зебобики, как вы думаете, если посол США встречается лично с главой столь немногочисленной фракции в Раде - это хорошо или плохо для нынешней правящей тусовки ?
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Президент нормальных, образованных людей, а не стада зеленых баранов.
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якщо ти такий розумний,то чого такий бідний.. ))))))))))))))))
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По себе не суди, хочешь, быть не бедным - иди работай, а не строчи за копейки на цензе.
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По роду своей деятельности Тейлор встречается с самыми разными представителями политических партий, общественных организаций, церковь и т.д. В том числе и с разнообразным отребьем типа соевого мародера

Просто для информации:

24 июня 2019 - Аваков встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором

4 июля 2019 - глава ПЦУ Епифаний встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором

7 июля 2019 - Тейлор встретился с одним из ключевых бизнесменов Одессы, меценатом, генеральным инвестором "Kadorr Group" Аднаном Киваном

16 июля 2019 - Яценюк встретился с послом США Тейлором

30 июля 2019 - Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором
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Вы очень легко палитесь, дерьмолахтинцы.
"Соевый мародёр" - это гавканье из кремлёвской методички.
Но, речь в моём комментарии шла именно о встрече с главой парламентской фракции. И такая фракция - одна: ЕС. Остальные, как видишь, американцам неинтересны.
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лахта, ты полный идиот, зря мародер на тебя деньги тратит.

27.06.2019 - Юлия Тимошенко встретилась с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором

21 Июля 2019 - Вильям Тейлор приехал в штаб партии Святослава Вакарчука "Голос"

Как видишь, твой кормилец далеко не первый из тех, с кем втретился Тейлор. Кстати, эти встречи ничего из себя не представляют, и только для опущенного свинорошена и его кучки холуев-соецефалов эта встреча приобретает эпохальное значение Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 7034
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..тєрєс "піндосов" лішь в одном,
вопрос вісєл стрємітєльним домкратом"
ГДЄ ДЄНЬГІ ,ПЄТЬ !? Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 1128
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4 вересня 2019 р. | Міжнародне співробітництво | Сполучені Штати Америки

Зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором
У Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС відбулася зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Темою свого виступу Посол Тейлор обрав питання "Чому Україна має значення."

За словами Посла Тейлора, "основні аспекти, що роблять Україну важливою, це … її люди, її місцерозташування, її потенціал." Посол Тейлор зазначив, що щасливий повернутися до України: "Це захоплюючий час. Вся країна уважно стежить за новим урядом. Наймолодший Президент. Наймолодший Прем'єр-міністр. Наймолодша Рада".
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Tы не знаешь американцев, парень. И не понимаешь что они имеют ввиду когда раздают такие похвалы налево-направо. Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 7269
Когда они говорят серьёзно, они это делают вполголоса и тихо. А когда кого-то многословно хвалят - это эквивалент: "какие же вы козлы, просто слов нет". На этот раз намёк был ещё и более толстый: "молодые козлы".
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Да-да, все именно так, ведь любому петеидиоту доподлинно известно, что сам Трамп практически каждый день звонит шоколадному свинорылу посоветоваться насчет главных вопросов мировой политики
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Ну навіщо ви так з ***********? У них сьогодні повинно було бути свято, що хоча б хтось згадав про існування їх прогнившого божка, а ви їх аперкотом у нокдаун Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 5372
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Алкаш з під забору))Він лікується від діабету,горілкою цукор у крові розбавляє.
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Это изрядно поистаскавшееся чмо, видимо, плохо спит по ночам, 1 января 2020 года с каждым днем все ближе и ближе
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до чего же у парашенки омерзительная рожа...
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Трампу насрати.
на Зе і на Пе... )

ТРампу лише не сподобалось,як Пе "топив" за Хілларі...
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Главное, что народ Украины за Зелю, и вот с этим порохосвиньи, истошно визжащие из своего соевого болотца, ничего поделать не могут Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 9255
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для этой вонючей жабы роспуск ЕГО цик, естественно "политически мотивированно"! подожди петя - за тобой придут!
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Видимо, Тейлор особенно сильно обеспокоился пылкой тирадой соевого мародера об незаконности роспуска ЦИК Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 481
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Говорите понятно...Петрыло ябедничал что его как крысу в угол загнали, и на хвост наступают, и ссылался на европейскую практику о защите животных.
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Новый ЦИК будут выбирать 250 слуг олигархов,они выберут самых честных, зе-зуб даю.
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Кваканьем зеленых жаб удовлетворён ,Порошенко макай ,макай зе-слуг в зеленое дерьмо.
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Пока что макают Петю, ЦВК был сформирован с нарушениями и Петюне об этом говорили, но он ,паршивец, воткнул таки своего человечка и настоял ... Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 3136
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Порох, а что же ты не переназначал ЦВК 3 года, а назначил только под выборы. Там три четверти от мародерской маленькой БПП-ПЕС, остальное от несуществующего НФ.
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Ну да, мотивированный выгнать оттуда соевую шоблу во главе с подстилкой Грановского.
Петюня опускается до примитивного жалобщика перед западными решалами. Убого выглядит.
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