 Розпуск ЦВК є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами, - Порошенко на зустрічі з Тейлором. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність".

Сторони обмінялися оцінками щодо початку роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання, порядку денного реформ, а також пріоритетності дотримання існуючих парламентських процедур під час ухвалення відповідних рішень.

Петро Порошенко звернув увагу на важливість оцінки ключових законопроектів Венеціанською комісією.

Також він наголосив, що рішення про розпуск Центральної виборчої комісії є політично вмотивованим і несумісним з демократичними принципами розвитку країни. Співрозмовники зауважили, що за результатами президентських і парламентських виборів члени ЦВК довели свій професіоналізм і неупередженість.

"Співрозмовники зазначили важливість звільнення українських заручників Кремля. Водночас, таке звільнення не є підставою для того, щоб вести мову про перспективи пом’якшення чи зняття санкцій", - йдеться в повідомленні.

Порошенко наголосив, що санкції проти Росії з боку міжнародної спільноти були введені за порушення територіальної цілісності України та невиконання Мінських домовленостей.

У ході зустрічі, сторони також обговорили питання забезпечення енергетичної незалежності держави та спільної протидії будівництву "Північного потоку-2".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.

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