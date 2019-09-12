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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київська область (1002) пожежа (1786) Нацполіція (8177)

 Через спалювання сухої трави згоріли три будинки, п'ять автомобілів, три гаражі і трактор під Вишгородом, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Унаслідок спалювання сухої трави в с. Любимівка Вишгородського району згоріли три будинки, п'ять автомобілів, три гаражі і трактор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

42-річний чоловік вирішив спалити суху траву в себе на подвір’ї, але вогонь перекинувся з його ділянки на сусідні.

"Численні застереження і заборони щодо спалювання чоловік проігнорував. Вогонь швидко перекинувся з його ділянки на сусідні. Пожежа знищила три будинки, п'ять легковиків, а також три гаражі і трактор. На щастя, минулося без жертв", - повідомили в поліції.

Нині правоохоронці з’ясовують усі деталі події, тривають слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Через спалювання сухої трави згоріли три будинки, пять автомобілів, три гаражі і трактор під Вишгородом, - Нацполіція 01
Через спалювання сухої трави згоріли три будинки, пять автомобілів, три гаражі і трактор під Вишгородом, - Нацполіція 02
Через спалювання сухої трави згоріли три будинки, пять автомобілів, три гаражі і трактор під Вишгородом, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147929
 
 
 Топ коментарі
 
Есть еще идиоты которые сжигают траву? Скосил и в компост, а потом с 1 кв. м. ведро помидор.
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нормально мужик убрался на подворье.... с огоньком
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а нельзя там курящего лося в сухую траву запустить возле кончи заспанной?
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нормально мужик убрался на подворье.... с огоньком
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Зато прикинь, жена пилить не будет, мол когда порядок на участке наведешь ? Через спалювання сухої трави згоріли три будинки, п'ять автомобілів, три гаражі і трактор під Вишгородом, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4121
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а нельзя там курящего лося в сухую траву запустить возле кончи заспанной?
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А якщо був злочинний намір? Посрався з сусідом, спалив йому хату, а сказав, що випадково.
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"Из-за сжигания сухой травы сгорели три дома, пять автомобилей, три гаража и трактор под Вышгородом, - Нацполиция. ФОТОрепортаж"

Нормально так спалил траву мужик 😁
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Хата палія теж, либонь, згоріла? Звісно ж, штрафом піроман не відбудеться: потерпілі вимагатимуть відшкодування збитків. До чого доводять лінощі!
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Сильно он возместит, если и его хата сгорела, то он больше в то село ни ногой и пишите письма в суд мелким почерком.
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Есть еще идиоты которые сжигают траву? Скосил и в компост, а потом с 1 кв. м. ведро помидор.
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А если свежескошенную траву положить в кучу на 2 дня, она станет "горячей", далее ее под молодые деревья и за неделю идет прирост до 0,5 м. , а иногда даже воскрешает засохшие саженцы.
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Так им и надо. Может, почухаются и поймут, что не только их сраніе тачки горят, а и животніе, и комашки. Им жить потом негде. Ві, рагульйо, их вселенную сжигаете.

Поживите без дома - мож дойдет.
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Можливо, хати згоріли в тих, хто не палить траву, а його ціла залишилася.
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То страшне, що хати згоріли.
Але Вища Сила так каже ВСІМ - досить палити траву. То страшна трагедія України, такого знищення середовища нема нігде. Навіщо палити трави? То ж не тільки трави - то перший шар існування біо і зоосфери.
Всі знають в селах, хто палить траву. І мовчать.
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Мені жаль тих, беззахистних створінь, які гинуть у підпалах
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Под Харьковом три недели не могут затушить подпалы от 92 бригады Горят болота и торфяники на полигоне с неразорвавшимися снарядами.Пол области подыхает в дыму,не говоря уже о живности.
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тупорылое, ленивое жлобьё слов не понимает
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По трассе едешь ,и этот дым реально бесит
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могу поспорить за кого он отдал свой голос на выборах
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