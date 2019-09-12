 Через спалювання сухої трави згоріли три будинки, п'ять автомобілів, три гаражі і трактор під Вишгородом, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

42-річний чоловік вирішив спалити суху траву в себе на подвір’ї, але вогонь перекинувся з його ділянки на сусідні.

"Численні застереження і заборони щодо спалювання чоловік проігнорував. Вогонь швидко перекинувся з його ділянки на сусідні. Пожежа знищила три будинки, п'ять легковиків, а також три гаражі і трактор. На щастя, минулося без жертв", - повідомили в поліції.

Нині правоохоронці з’ясовують усі деталі події, тривають слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У столиці горів ринок "Юність", постраждала жінка





