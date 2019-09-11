 Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час бесіди з послом Естонської Республіки Каймо Кууском президент висловив вдячність за ухвалене рішення про невизнання російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на Донбасі. Було також відзначено неабиякий потенціал для співпраці у сферах діджіталізації та е-урядування.
У розмові з послом Франції Етьєном де Понсеном Зеленський відмітив роль Франції в рамках Нормандського формату і висловив сподівання на проведення зустрічі на рівні глав держав-учасниць у Парижі найближчим часом.
Під час розмови з Послом Республіки Австрія Гернотом Пфандлером глава держави подякував за практичну допомогу в реабілітації 500 дітей учасників АТО. Співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного й економічного діалогу між двома країнами.
Спілкуючись із Послом Королівства Нідерландів Йоганнесом де Мола, Зеленський поінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також про здійснене Україною і РФ 7 вересня взаємне звільнення утримуваних осіб.
Під час розмови з Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою Сіммонс йшлося про важливість продовження переговорів щодо нової угоди між Україною та Великою Британією, яка визначатиме політичні та економічні відносини між двома країнами після виходу Великої Британії з ЄС.
Хорошо хоть разумком заставил клоуна снять шорты и одеть штаны
Бизнесмен на Урале хочет зарегистрировать товарный знак «Горижопа»
Он уже подал заявку в Федеральную службу интеллектуальной собственности. Предприниматель Малик Гайсин хочет применять такой товарный знак в производстве косметики, парфюмерии, средств для стирки, а также изготовлении медицинских и ветеринарных препаратов. Он же подал заявку на регистрации этого названия на латинице.
спасибо, госпожа Мелинда... хоть вы не баскетболистка!
Эстонский министр хочет отменить безвиз для украинцев
А в Латвии вышвыривает из бутика майки с ****** - там не сексшоп.https://www.youtube.com/watch?v=AiS3tugcoXI
Плохо что начинает наращивать негативные статьи о Украине или связанные с Украиной - вот что ваш зебил принесёт вам в конце!
Издалека видно порохобота - по стилю общения и уровню аргументации.
Новомудні - це сильно! І влучно.
Новомудень частий гість в Раді і любить, шоб йому "улибались".
Так новомудень kostjaua5?
"А, что? Так можно было?" - Кошкина в ярости от нового решения Зеленского и назвала его "беспределом"
Ахаха)) зебилы, вам не в западло смотреть на эту позорную фотосессию! Епаный стыд! Выбрали какую-то блоху школьного роста.лучше купите ему лабутены, чтобы на два сантиметра выше казался.
конец новости
а почему ваш Путя дефилирует в туфельках с 3-х сантиметровой подошвой и 10-см каблучком, прикрывая все это дело удлиненной штаниной ?
нам просто смешно, и да, теперь мы сравниваем коротышек с вашим плешивым и его меньшим товарищем.
Л-логика.
и псоле этого - не зацикленные?
2) называть Президента своей страны ушлепком без причины - идиотизм.
на тролячие визги внимания не обращаю.