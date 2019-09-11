EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  988  65
Все про:Зеленський (2700) посол (550) дипломати (228)

 Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії 01

Під час бесіди з послом Естонської Республіки Каймо Кууском президент висловив вдячність за ухвалене рішення про невизнання російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на Донбасі. Було також відзначено неабиякий потенціал для співпраці у сферах діджіталізації та е-урядування.

Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії 02

У розмові з послом Франції Етьєном де Понсеном Зеленський відмітив роль Франції в рамках Нормандського формату і висловив сподівання на проведення зустрічі на рівні глав держав-учасниць у Парижі найближчим часом.

Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії 03

Під час розмови з Послом Республіки Австрія Гернотом Пфандлером глава держави подякував за практичну допомогу в реабілітації 500 дітей учасників АТО. Співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного й економічного діалогу між двома країнами.

Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії 04

Спілкуючись із Послом Королівства Нідерландів Йоганнесом де Мола, Зеленський поінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також про здійснене Україною і РФ 7 вересня взаємне звільнення утримуваних осіб.

Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії 05

Під час розмови з Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою Сіммонс йшлося про важливість продовження переговорів щодо нової угоди між Україною та Великою Британією, яка визначатиме політичні та економічні відносини між двома країнами після виходу Великої Британії з ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147901
 
   
 Топ коментарі
 
Подаруйте йому лабутени щоб не виглядав таким недомірком.
 показати весь коментар
 
они что... специально издеваются? )))
спасибо, госпожа Мелинда... хоть вы не баскетболистка!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Вова крут.
 показати весь коментар
 
 
к костюму без галстука, априори, полагается миска с оливье..
Хорошо хоть разумком заставил клоуна снять шорты и одеть штаны
 показати весь коментар
 
 
Здається, фотошопер посередині одну голову пропустив. Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании - Цензор.НЕТ 5513
 показати весь коментар
 
 
Правильно в данном случае говорить "надел".Учи правила языка.А потом уж сри.
 показати весь коментар
 
Ой, мелочи. Вот если бы Владимир Александрович и правда был в майке и поиграл своими бицепсами, эти дипломаты рядом с ним смотрелись бы попросту жалко.
 показати весь коментар
 
Подаруйте йому лабутени щоб не виглядав таким недомірком.
 показати весь коментар
 
 
офф топ

Бизнесмен на Урале хочет зарегистрировать товарный знак «Горижопа»
Он уже подал заявку в Федеральную службу интеллектуальной собственности. Предприниматель Малик Гайсин хочет применять такой товарный знак в производстве косметики, парфюмерии, средств для стирки, а также изготовлении медицинских и ветеринарных препаратов. Он же подал заявку на регистрации этого названия на латинице.
 показати весь коментар
 
Так надо. А зачем длинный текст? Новость такую нужно читать минуту, не более. Как раз норм. длина.
 показати весь коментар
 
Отойди от зеркала и застегни ширинку. Все вопросы к родителям. При чем здесь Цензор)
 показати весь коментар
 
"Ты шо это,царская морда народные земли разбазариваеш."
 показати весь коментар
 
Зачем? Два Президента каждый день по телефону общаются.
 показати весь коментар
 
 
так тісно спілкуються. аж Трамп приревнував.
 показати весь коментар
 
 
они что... специально издеваются? )))
спасибо, госпожа Мелинда... хоть вы не баскетболистка!
 показати весь коментар
 
 
Эстонскии министр заговорил о лишение граждан Украины безвиза - это плохая примета, потеряв поддержки от Балтииских стран, это не к добру.
Эстонский министр хочет отменить безвиз для украинцев

А в Латвии вышвыривает из бутика майки с ****** - там не сексшоп.https://www.youtube.com/watch?v=AiS3tugcoXI
 показати весь коментар
 
 
Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина (14)

Плохо что начинает наращивать негативные статьи о Украине или связанные с Украиной - вот что ваш зебил принесёт вам в конце!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
О да... Балтийские тигры очень влиятельны в мировой политике. Потерять их расположение - это не к добру! Вот до какой зрады Зелёный довёл!
 показати весь коментар
 
долбень - открой глаза.

Издалека видно порохобота - по стилю общения и уровню аргументации.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Что соевые обломались.
 показати весь коментар
 
 
Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
 показати весь коментар
 
 
не дриф, выглядит что уже в следующем году вернём вам ваших зебилов, если отменят безвиз, будет зебилятам работающим в ЕС интересно.
 показати весь коментар
 
 
Яке ця гіфка має відношення до України? москаьський Сцарьок та західні посли...
 показати весь коментар
 
г+г запикселило зелин огрызок во время его игры на рояле, чтобы избежать погружения зедебилоа в неконтролируемое сексуальное возбуждение.
 показати весь коментар
 
І про щоденну роботу "нових облич" у ВР Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії - Цензор.НЕТ 3860

Новомудні - це сильно! І влучно.
Новомудень частий гість в Раді і любить, шоб йому "улибались".
Так новомудень kostjaua5?

Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії - Цензор.НЕТ 9774
 показати весь коментар
 
 
А ця соня хіба не доклала руку для «коронації» ЗЕнарко, чому ж тоді «бєспрєдел», хіба не мочила Пороха? така ж журнашлюшка без стратегічного мислення !
"А, что? Так можно было?" - Кошкина в ярости от нового решения Зеленского и назвала его "беспределом"
 показати весь коментар
 
Ми, нарешті знова почули грізне мичання вівці Бужанського?
 показати весь коментар
 
 
яке ж воно чаморошне...оцей криворізький цуцик з кишені коломойського...навіть жінка трохи зігнулася, щоб потиснути йому руку...але монополізують державу швидко, поки лохторат " не розлупався". не прийшов до тями, кого ж вони обрали насправді, тобто українське х*йло, та це й на ціпку у бєні
 показати весь коментар
 
 
эти фотки нужно было выложить 1 сентября и назвать статью: "послы провожают вовочку в школу"
Ахаха)) зебилы, вам не в западло смотреть на эту позорную фотосессию! Епаный стыд! Выбрали какую-то блоху школьного роста.лучше купите ему лабутены, чтобы на два сантиметра выше казался.
 показати весь коментар
 
 
Оказывается у нас президент маленький.
 показати весь коментар
 
 
До ложь все это. Просто свет неудачно падал.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы, а почему вы так зациклены на росте политиков? Разве рост - это что-то важное для политика? Что это за бред постоянный про карликов? Это же финиш какой-то. У вас с головой всё в порядке?
 показати весь коментар
 
 
а этого ушлёпка разве можно сравнить с Вовочкой из анекдотов...?
 показати весь коментар
 
 
это мы зацикленные ???
а почему ваш Путя дефилирует в туфельках с 3-х сантиметровой подошвой и 10-см каблучком, прикрывая все это дело удлиненной штаниной ?
нам просто смешно, и да, теперь мы сравниваем коротышек с вашим плешивым и его меньшим товарищем.
 показати весь коментар
 
 
Так это твой путя на каблучках, а Зеленский не стесняется роста своего
Л-логика.
и псоле этого - не зацикленные? Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії - Цензор.НЕТ 3788
 показати весь коментар
 
так все знают что Вовочка маленький ушлёпок...\тут каблуки не спасут...\
 показати весь коментар
 
 
1) его избиратели не считают его ушлепком
2) называть Президента своей страны ушлепком без причины - идиотизм.
 показати весь коментар
 
внимательнее вчитывайтесь в суть комментария, а уже потом отвечайте.
на тролячие визги внимания не обращаю.
 показати весь коментар
 
Мля..досі до цього не можу звикнути.."Савсех старон.. принял верительные грамоты"..тьху..
Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії - Цензор.НЕТ 1358
 показати весь коментар
 
 
Перший раз бачу як чорт з мішка грамоти получає. Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії - Цензор.НЕТ 8346
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору