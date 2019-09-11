 На зустрічі з представниками Європарламенту обговорили реформу Ради, - Разумков. ФОТО

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На зустрічі з делегацією Європарламенту на чолі з Петом Коксом обговорили актуальне: подальше реформування Верховної Ради України. Дорожня карта Місії Кокса, що містить 52 рекомендації, ще три роки тому визнана основою для внутрішньої реформи українського парламенту, але зроблено було небагато. Однак сьогодні є політична воля імплементувати найкращі пропозиції наших європейських партнерів і змінити інституційну спроможність Верховної Ради, щоб робота парламенту була зрозумілою для суспільства", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Разумков анонсував запуск Офісу парламентської реформи, про старт якого було оголошено ще навесні цього року.
"Ми налаштовані втілювати зміни в досить швидкому темпі", - зазначив Разумков.
"Хочу, щоб парламент ІХ скликання став найрезультативнішим в історії України. І сьогодні у нас є на це шанс, який не маємо права втратити!" - підсумував Разумков.
https://inforesist.org/zelenskij-priostanovil-rastorzhenie-dogovorov-s-rf-i-sng-inicziirovannoe-poroshenko/?fbclid=IwAR0XjFT9kWIymp2WxY5bf3_NLMfK7ubNL1EUtfFHo8tpoDy8t83Ctuwgb8Q
Зедебіли, ви зробили це разом.
Головне - вбиті і поранені вони даремно, зебіли зливають Україну.
Полная реформация .
ЗЫ у дерьмократа Разумкова на фейсбуке невозможно оставить комментарий - как в лучшие времена Вектора Фсьодрыща эта возможность, походу, есть только у сертифицированных сраколизов
Как передает replyua.net, блогер, общественный активист Семен Кабакаев в своем блоге пишет о том, что в команде Зеленского даже не скрывают, что начался уже дерибан. Провели открытую встречу с Коломойским, чтобы показать кому и что будет принадлежать, и кто в доме хозяин.
Семен Кабакаев отмечает, что он еще раньше говорил, что уже всюду расставляют людей Коломойского, это понятный шаг, чтобы начать исправлять свое финансовое состояние. Государственное Центрэнерго, в котором уже всюду люди Коломойского, поставляет туда через приватовскую прокладку «Нефть Форс» российский уголь по ценам гораздо выше тех, что были по формуле «Роттердам +».
А произведенную из него электроэнергию Центрэнерго по срочно заключенным прямым договорам отпускает ферросплавного завода ниже себестоимости.
В НАБУ И САП ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО НЕ ЗАМЕЧАЮТ.
По словам блогера, это самое настоящее подтверждение того, что эпоха достоинства завершилась, началась эпоха Коломойского.
На фоне этого очень беспокоит вопрос того, что новая команда Коломойского готова выслать инструкторов НАТО для того, чтобы наладить диалог с РФ относительно оккупированных территорий. Захват государственных ресурсов и игра на руку РФ опасен, это закончится очень плохо.