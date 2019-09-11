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 Політика України
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Все про:ВР (5667) Європарламент (418) Кокс (3) Разумков Дмитро (187)

 На зустрічі з представниками Європарламенту обговорили реформу Ради, - Разумков. ФОТО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив з керівником місії Європейського парламенту щодо оцінювання потреб Верховної Ради, експрезидентом Європарламенту Петом Коксом питання реформування українського парламенту.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з делегацією Європарламенту на чолі з Петом Коксом обговорили актуальне: подальше реформування Верховної Ради України. Дорожня карта Місії Кокса, що містить 52 рекомендації, ще три роки тому визнана основою для внутрішньої реформи українського парламенту, але зроблено було небагато. Однак сьогодні є політична воля імплементувати найкращі пропозиції наших європейських партнерів і змінити інституційну спроможність Верховної Ради, щоб робота парламенту була зрозумілою для суспільства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Разумков анонсував запуск Офісу парламентської реформи, про старт якого було оголошено ще навесні цього року.

"Ми налаштовані втілювати зміни в досить швидкому темпі", - зазначив Разумков.

"Хочу, щоб парламент ІХ скликання став найрезультативнішим в історії України. І сьогодні у нас є на це шанс, який не маємо права втратити!" - підсумував Разумков.

На зустрічі з представниками Європарламенту обговорили реформу Ради, - Разумков 01На зустрічі з представниками Європарламенту обговорили реформу Ради, - Разумков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147857
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю , что Кокс ни хрена не понял . Он пожал руку и всё .
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Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, инициированных при Петре Порошенко. Та же ситуация наблюдается с договорами, участницей которых Украина является в рамках СНГ, пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатов в МИД РФ.

https://inforesist.org/zelenskij-priostanovil-rastorzhenie-dogovorov-s-rf-i-sng-inicziirovannoe-poroshenko/?fbclid=IwAR0XjFT9kWIymp2WxY5bf3_NLMfK7ubNL1EUtfFHo8tpoDy8t83Ctuwgb8Q

Зедебіли, ви зробили це разом.
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Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, инициированных при Петре Порошенко. Та же ситуация наблюдается с договорами, участницей которых Украина является в рамках СНГ, пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатов в МИД РФ.

https://inforesist.org/zelenskij-priostanovil-rastorzhenie-dogovorov-s-rf-i-sng-inicziirovannoe-poroshenko/?fbclid=IwAR0XjFT9kWIymp2WxY5bf3_NLMfK7ubNL1EUtfFHo8tpoDy8t83Ctuwgb8Q

Зедебіли, ви зробили це разом.
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Я очень слабо разбираюсь в дипломатии ,но приветствую дипломатические пути преодоления агрессии..Очень мне легче на душе,когда за прожитый день не убит и не ранен ни один наш воин.Ни Крым ,ни Донбас от Украины никуда не денутся.Нужно время и мир.
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Шестеро наших військових отримали бойові поранення та контузії. Обстрілів багато, по всій лінії, як і до "Перемир'я".
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Так а зачем ¿ Порорзрботам украинцев совсем не жалко, котлы котлами , а рошен в Донецке спокойно прожается
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а у нас не вбитий і не поранений жоден воїн?
Головне - вбиті і поранені вони даремно, зебіли зливають Україну.
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Волкер и Тейлор противоположной точки зрения от Вашей.Логики нет.
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а волкер і тейлор сьогоднішнє зведення з лінії фронту бачили7
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Зелупа зустрівся з Бєнею, хоче звільнити ЦВК, Слуги Урода заявили про відкликання інструкторів НАТО, помічником Богдана призначено адвоката Лукаш і приятеля Портнова, Разумков не підписує відрядження депутатам в ПАРЄ на слухання по Криму - темп знищення країни вражає
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Думаю , что Кокс ни хрена не понял . Он пожал руку и всё .
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Один взвод , три пулемёта , пять цинков и пол-часа времени .
Полная реформация .
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альо, зебіли!, зупиніть скажений принтер з-Ради
ЗЫ у дерьмократа Разумкова на фейсбуке невозможно оставить комментарий - как в лучшие времена Вектора Фсьодрыща эта возможность, походу, есть только у сертифицированных сраколизов
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Кабакаев: в команде Зеленского даже не скрывают, что уже начался дерибан

Как передает replyua.net, блогер, общественный активист Семен Кабакаев в своем блоге пишет о том, что в команде Зеленского даже не скрывают, что начался уже дерибан. Провели открытую встречу с Коломойским, чтобы показать кому и что будет принадлежать, и кто в доме хозяин.

Семен Кабакаев отмечает, что он еще раньше говорил, что уже всюду расставляют людей Коломойского, это понятный шаг, чтобы начать исправлять свое финансовое состояние. Государственное Центрэнерго, в котором уже всюду люди Коломойского, поставляет туда через приватовскую прокладку «Нефть Форс» российский уголь по ценам гораздо выше тех, что были по формуле «Роттердам +».
А произведенную из него электроэнергию Центрэнерго по срочно заключенным прямым договорам отпускает ферросплавного завода ниже себестоимости.
В НАБУ И САП ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО НЕ ЗАМЕЧАЮТ.
По словам блогера, это самое настоящее подтверждение того, что эпоха достоинства завершилась, началась эпоха Коломойского.
На фоне этого очень беспокоит вопрос того, что новая команда Коломойского готова выслать инструкторов НАТО для того, чтобы наладить диалог с РФ относительно оккупированных территорий. Захват государственных ресурсов и игра на руку РФ опасен, это закончится очень плохо.
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срочно жаловаться Коксу за ЦИК - они проклятые ЗЕлень выбрали неправдами и их теперь разгоняют
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Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
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