 Троє осіб загинуло в результаті лобової ДТП на Київщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.
Зазначається, що після зіткнення одна з машин зайнялася. В результаті ДТП загинуло три людини.
На місці події працює поліція і ДСНС. Деталі трагедії з'ясовуються.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.
Зазначається, що після зіткнення одна з машин зайнялася. В результаті ДТП загинуло три людини.
На місці події працює поліція і ДСНС. Деталі трагедії з'ясовуються.
Траса на Кропивницький, Черкаси, а усього по одній смузі в одному напрямку.
Один раз мене якраз під Кагарликом таранили.
Але, судячи з фото, здається, що це не дорога Київ-Знам'янка, а якась бічна від Кагарлика.
Это участок за Леоновкой...
Там сплошная тянется километра 3 или 4...
ТОРОПЫГА спешил...уже не спешит!
Не быкуйте...это опасно для вас и ваший близких!
При обгоне не видишь что летит тебе на встречу...и с какой скоростью
обзор как на яхте и что тупо пер или навпаки второй что а хрен я тебе уступлю в
уж извините но часто бывает по 2 км прут тупо друг на друга... а если говорите
там тянучка то даже кто то какой то козел выпрыгнул навстречу то вряд ли
лобовуха была только одна, оттуда, вторая авто отсюда…а был бы рикошет и
защепило еще пару таковы законы физики... я как то ехал трасса пустая, ну еду
не спеша 70-80 тут меня Жигуля обгоняют а трасса по полосе в каждом направлении…обогнал и полетел-
ветерком, потом смотрю в полутора примерно км он едет и второй едет Жигуля навстречу
и вдруг так и не успел понять кто именно бабах что у меня ЛУАЗ двигло орет а я
слышу бум бум и всмятку яйца проезжаю тихонько мимо и смотрю два дебила это
сила аккурат две ВАЗ на разделительной полосе квекнулись лбами.. а трасса
пустая… никого солнце тепло ни ветра ни
пурги ни льда и ни снега и тумана ни капли дождинки ничего....и
лобовуха....правда что удивило все вылезли живые и веселые а было в авто каждом
только водители.. потому что стали оба друг- друга прямо посредине дороги на месте ДТП авто морду бить я
остановился кричу им дебилы вы бы хоть на обочину а то если Бог при лобовом вас
не убил то сейчас кому то на горе - под авто его же и попадете..