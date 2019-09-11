 Правоохоронці зі складу ОС ліквідували нарколабораторію в Донецькій області. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У липні-вересні цього року, за оперативною інформацією прикордонників, правоохоронці задокументували незаконну діяльність групи осіб з виготовлення та збуту психотропної речовини метамфетамін та інших сильнодіючих наркотичних речовин.

Житель міста Добропілля на Донеччині створив саморобну хімічну лабораторію, за допомогою якої виготовляв психотропну речовину метамфетамін. "Продукцію" чоловік передавав одному з працівників ДСНС, який у подальшому здійснював розповсюдження психотропів.

Учора, під час спроби збуту чергової партії чоловіка було затримано. Під час обшуку в автомобілі та кишенях затриманого виявлено грошові кошти, отримані від незаконного збуту психотропної речовини, речовину рослинного походження схожу на канабіс, пристрій для вживання наркотичних засобів, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору.

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"Під час обшуку за місцем проживання організатора протиправної діяльності було виявлено та вилучено 13 фасованих порцій метамфетаміну, три згортки-закладки метамфетаміну, обладнання для виготовлення психотропних та наркотичних засобів, 6 коробок з наркотичною речовиною рослинного походження, кущі марихуани, грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень, отримані від збуту наркотичних засобів, та 55 пластин таблеток, що містять психотропні речовини", - йдеться в повідомленні.

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За оперативними даними, зазначені незаконні операції приносили учасникам схеми близько півмільйона гривень на місяць. Провадження в справі за ч. 2 статті 307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів" триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.