 Комітет ВР з питань організації державної влади розглядає подання Зеленського про розпуск ЦВК. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук зачитав подання Володимира Зеленського і попросив комітет підтримати його.
На засіданні комітету присутні члени ЦВК.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук зачитав подання Володимира Зеленського і попросив комітет підтримати його.
На засіданні комітету присутні члени ЦВК.
😇
Пусть будет вечности завещан этот час.
Легенда говорит о мудром человеке,
Что каждого из нас от страшной смерти спас.
Ликует вся страна- конец эпохе горя
И радости чистейшей нет преград, -
Ликует Киев, Мариуполь что у моря
И Ужгород, конечно, тоже рад
В день новолетия учителя и друга
Песнь светлой благодарности поют, -
Пускай вокруг неистовствует вьюга
Или фиалки горные цветут.
И вольно думы их летят к столице славы,
К Зеленскому- борцу за вечный свет,
Откуда в полночь гимн несется величавый
И на весь мир звучит, как помощь и привет.
За исключением нескольких деп. с других фракций...
Решение мы уже знаем...