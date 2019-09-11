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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:аеропорт (394) ремонт (547)

 Ремонт злітної смуги завершено, аеропорт "Київ" завтра відновить роботу. ФОТОрепортаж

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського відновить роботу з 9 ранку 12 вересня.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Уже о 9.00, 12 вересня той час, коли термінали оживуть і наповняться пасажирами. Час, коли на злітну смугу сідатимуть літаки. Врешті все що запланували, реалізували, всі роботи виконано, останні доробки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського не обслуговуватиме пасажирів протягом 10 днів.

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Ремонт злітної смуги завершено, аеропорт Київ завтра відновить роботу 01
Ремонт злітної смуги завершено, аеропорт Київ завтра відновить роботу 02
Ремонт злітної смуги завершено, аеропорт Київ завтра відновить роботу 03
Ремонт злітної смуги завершено, аеропорт Київ завтра відновить роботу 04
Ремонт злітної смуги завершено, аеропорт Київ завтра відновить роботу 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147812
 
   
 Топ коментарі
 
Ремонт злітної смуги завершено, аеропорт "Київ" завтра відновить роботу - Цензор.НЕТ 688 А Вика знает где.. мужа искать ... )))
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не хватает только F-16 и B-2 .... так для "красоты"......
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Киев впервые упомянут в письме одних евреев другим. Так что все путем, евреи полноправные граждане Украины и жители Киева.
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А в 70-90х евреев не было в Киеве ??
Вся Русановка была ими заселена. Потом в 90х уезжали в Штаты , Израиль , Германию.

Ту же Миллу Йовович вывезли.
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коментар відмічено як спам  
 
Столько крови цакапы за 350 лет за Украину пролили своей, а особенно чужой, и так бездарно просрать все за неполных 25 лет.
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не хватает только F-16 и B-2 .... так для "красоты"......
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Коментатори-тролі, ідіть в п...... По суті що є? Немає, - в спам.

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И одиноко стоящий Гольфстрим неизвестного "слуги народа"
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Я так и не понят, чем недовольны критики ремонта? Тем, что аэропорт не развалили, а подновили? Патриоты, б-ть!
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