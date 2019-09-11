 Ремонт злітної смуги завершено, аеропорт "Київ" завтра відновить роботу. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба аеропорту на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Уже о 9.00, 12 вересня той час, коли термінали оживуть і наповняться пасажирами. Час, коли на злітну смугу сідатимуть літаки. Врешті все що запланували, реалізували, всі роботи виконано, останні доробки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського не обслуговуватиме пасажирів протягом 10 днів.

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