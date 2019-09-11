 Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, інформацію про можливе переміщення предметів та товарів, прихованих від прикордонно-митного контролю, завчасно надали оперативні співробітники Держприкордонслужби.
Тому коли в пункт пропуску прибув автобус "МАН" української реєстрації, прикордонники разом з митниками провели його поглиблений огляд. За результатами перевірки на даху автобуса, в нішах кондиціонера, та під сидінням водія виявлено понад 860 кг сирів різних найменувань.
Транспортний засіб і товар на загальну суму близько пів мільйона гривень передано у ДФС.
Вез скорее всего не сыр а сырный продукт из пальмы, чтобы в Украине его продавать под видом "польского сыра".
Не, а что? Кому-то, значит, можно, тысячами тонн ввозить и вывозить. А жить хочется всем.
И еще плохо то, что на вон те крупные партии таможня глаза закрывает. А тут... повязали.
Я, конечно, не приветствую подобные вещи, но как-то всё у нас однобоко. Как всегда страдает тот, у кого меньше прав и денег, чтобы откупиться.
всего то 860 кг, просто кто то очень любит сыр! дайте людям сыр!
вы, что хотите, что бы люди на себе по 3-4 кг таскали?
"- Ну, я уже пожилой человек, поэтому ношу три-четыре килограмма. Я носил и сыр, и паштеты, колбасы - продукты, которые складируются на той стороне. Там складское помещение. Отдаю и ухожу."
давли сыров в московии ?