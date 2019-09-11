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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Держприкордонслужба (2241) контрабанда (994) Польща (1927) сир (11)

 Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Учора в пункті пропуску "Ягодин" прикордонники Луцького загону спільно з представниками митниці запобігли спробі прихованого переміщення з Польщі великої партії сиру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, інформацію про можливе переміщення предметів та товарів, прихованих від прикордонно-митного контролю, завчасно надали оперативні співробітники Держприкордонслужби.

Тому коли в пункт пропуску прибув автобус "МАН" української реєстрації, прикордонники разом з митниками провели його поглиблений огляд. За результатами перевірки на даху автобуса, в нішах кондиціонера, та під сидінням водія виявлено понад 860 кг сирів різних найменувань.

Транспортний засіб і товар на загальну суму близько пів мільйона гривень передано у ДФС.

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Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 01
Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 02
Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 03
Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 04
Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 05
Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147808
 
 
 Топ коментарі
 
я уже ничему не удивляюсь. Каждый выживает, как может. Он же НЕ украл этот сыр там.
Не, а что? Кому-то, значит, можно, тысячами тонн ввозить и вывозить. А жить хочется всем.
И еще плохо то, что на вон те крупные партии таможня глаза закрывает. А тут... повязали.
Я, конечно, не приветствую подобные вещи, но как-то всё у нас однобоко. Как всегда страдает тот, у кого меньше прав и денег, чтобы откупиться.
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Когда у нас быдло73 вместо просиживания перед монитором будет занято прямым делом, дойкой коров и уборкой навоза, тогда и у нас сыр будет дешевле.
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Будем брать пример с орков и уничтожим?
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вот это да, это вам не шоколадки тырить по карманам мятого пиджака
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Дожились, туда прут сигареты а обратно продукты, это насколько же там дешевле сыр что на такое идут интересно.
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Когда у нас быдло73 вместо просиживания перед монитором будет занято прямым делом, дойкой коров и уборкой навоза, тогда и у нас сыр будет дешевле.
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В два раза там дешевле. И вдвое качественнее. Итого разница в четыре раза. Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5535
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можно примеры "в 2 раза дешевле"? И "вдвое качественней"?
Вез скорее всего не сыр а сырный продукт из пальмы, чтобы в Украине его продавать под видом "польского сыра".
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Будем брать пример с орков и уничтожим?
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Уся митниця-прикордонниця тими сирами годується і сигарети курить. Фантазер.
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Зачем? Ща погранцы ещё винца натрусят и будут смаковать.
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И что такого,есть спрос на польский сыр и он должен быть удовлетворен,подумайте лучше про дикие налоги и хапуг чинуш которыми обложили украинский бизнес.
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а детальнее можно, сравнить "дикие налоги" для украинского и польского бизнеса?
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Ты идиот?в Украине продукты дороже чем в Польше,скоро сыр из Голландии будем ввозить.
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примеров "диких налогов", я так понимаю, нет и не будет?
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Вы хотите опровергнуть моё правдивое заявление?пожалуйста,только умные люди это делают в утвердительной форме,но не в вопросительной.
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Я пока не хочу опровергнуть. Ты написал про якобы "дикие" налоги, я прошу привести доказательство твоих утверждений. Иначе это просто "рук в лужу".
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Если не опровергаешь то с какой целью интересуешься,или просто вопросами ради развлечения кидаешься?
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Украина же Европа ? А в ЕС между странами границ нет , зачем нам границы с ЕС ?
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я уже ничему не удивляюсь. Каждый выживает, как может. Он же НЕ украл этот сыр там.
Не, а что? Кому-то, значит, можно, тысячами тонн ввозить и вывозить. А жить хочется всем.
И еще плохо то, что на вон те крупные партии таможня глаза закрывает. А тут... повязали.
Я, конечно, не приветствую подобные вещи, но как-то всё у нас однобоко. Как всегда страдает тот, у кого меньше прав и денег, чтобы откупиться.
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ЧП местного масштаба, новость хоть куда!

всего то 860 кг, просто кто то очень любит сыр! дайте людям сыр! Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2259
вы, что хотите, что бы люди на себе по 3-4 кг таскали?
"- Ну, я уже пожилой человек, поэтому ношу три-четыре килограмма. Я носил и сыр, и паштеты, колбасы - продукты, которые складируются на той стороне. Там складское помещение. Отдаю и ухожу."
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Этот сыр нужно бульдозером растоптать и показать по в СМИ пусть смотрят люди и глотают слюну - новая власть научит как родину любить...
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А если сеьезно. Куда весь этот сыр денут? Разберут себе. Или продадут в рестораны. Мужика жалко. У него, наверное, семья большая. Детки, внучата кушать хотят. Очень сыр любят. отобрали у детей еду... ужас, что за жизнь настала(
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Админ протокл, склад конфискатов а там начальство разделит кому сколько актами оформят что продукт испортился -утилизация и концы в воду...
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ужас. Человек потратился. Оттуда выпустили. А свои обокрали до нитки. И опять одни матюки... Жизнь хороша...
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Ser krolewski довольно неплохой сыр тот что в красных упаковках.
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но его там максимум 2 кг, водила вез для себя. Все остальное - голимый "сырный продукт" на основе пальмы, для продажи лоханутым покупателям под видом "сыра".
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И Гауда в жёлтой упаковке в горошек очень даже. Интересно, а как обнаружили? Те, кто часто пересекают польскую границу, часто ли Вы видели, что бы погранцы или таможенники лазили на крышу рейсовых автобусов? Видать, кто-то сдал.
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кто договорился того и не проверяют. А остальным приходится изобретать. Видать для галочки нужно было найти кого то, вот ему и не повезло.
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Польша кормильцев усей Европы сыром подкармливает
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Не трынди. Все кормильцы Европы остались в Лугандоне.
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чем это мусорское движение отличается от
давли сыров в московии ?
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