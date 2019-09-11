EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  6441  11
Все про:Київ (6478) рейдерство (182) СБУ (4705)

 Рейдерське захоплення нерухомості на $25 млн заблоковано в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала в столиці рейдерське захоплення нерухомості загальною вартістю 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Правоохоронці викрили групу осіб, що причетні до незаконного переоформлення майна з використанням завідомо підроблених документів.

Зловмисники протиправно вносили дані до Державного реєстру речових прав на нерухомість, використовуючи електронні ключі доступу до Реєстру. Під час досудового розслідування встановлено, що до оборудки причетні державні реєстратори одного з київських комунальних підприємств, акредитованих у сфері держреєстрації.

Вони, зловживаючи своїми службовими повноваженнями та на підставі підроблених документів, вчинили низку незаконних реєстраційних дій для заволодіння об’єктами нерухомості приватної форми власності. Службовими особами, зокрема, були незаконно внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якими змінено власника низки квартир у Києві. Крім цього, держреєстраторами комунального підприємства на підставі підроблених документів протиправно було змінено директора товариства з обмеженою відповідальністю, кінцевим бенефіціарним власником якого є іноземна інвестиційна компанія. Товариству належить комплекс нерухомого майна загальною площею понад 7 тисяч квадратних метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано чоловіка, який видавав розвіддані терористам "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели у Києва санкціоновані обшуки за адресами проживання державних реєстраторів та у конспіративних офісах, де здійснювалися незаконні реєстраційні дії. Під час слідчих дій вилучено документи, штампи, печатки та ключі доступу до Державного реєстру низки суб’єктів реєстрації, чорнові записи, флеш-накопичувачі, ноутбуки з доказами здійснення рейдерської діяльності. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

 Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Рейдерське захоплення нерухомості на $25 млн заблоковано в Києві, - СБУ 01
Рейдерське захоплення нерухомості на $25 млн заблоковано в Києві, - СБУ 02
Рейдерське захоплення нерухомості на $25 млн заблоковано в Києві, - СБУ 03
Рейдерське захоплення нерухомості на $25 млн заблоковано в Києві, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147806
 
   
 Топ коментарі
 
Нарешті.
Тепер черга за чорними нотаріусами, чорними реєстраторами.
 показати весь коментар
 
Нічого, цей чамор їм ліцензію видав. Рейдерське захоплення нерухомості на $25 млн заблоковано в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 6221
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
шо, опять магазины рошен раскулачивать приходили?
 показати весь коментар
 
 
Ні, це боротьба СБУ зі шпигунами та диверсантами. Після Арцелора -нова перемога.Враг не пройдет!???
 показати весь коментар
 
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел компании. Однако продержаться там долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
 показати весь коментар
 
Нарешті.
Тепер черга за чорними нотаріусами, чорними реєстраторами.
 показати весь коментар
 
 
Не може приватна особа мати право оформлення нерухомості. Не може.
 показати весь коментар
 
Хорошо что есть деньги на вызов брелочников. А другим как Ведь возможность у других регистраторов, сделать кого то беднее, осталась .
 показати весь коментар
 
"Иностранная инвестиционная компания" - с Кипра? Или может даже срассеи? Рейдерське захоплення нерухомості на $25 млн заблоковано в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 3848
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору