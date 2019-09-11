 Рейдерське захоплення нерухомості на $25 млн заблоковано в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Правоохоронці викрили групу осіб, що причетні до незаконного переоформлення майна з використанням завідомо підроблених документів.

Зловмисники протиправно вносили дані до Державного реєстру речових прав на нерухомість, використовуючи електронні ключі доступу до Реєстру. Під час досудового розслідування встановлено, що до оборудки причетні державні реєстратори одного з київських комунальних підприємств, акредитованих у сфері держреєстрації.

Вони, зловживаючи своїми службовими повноваженнями та на підставі підроблених документів, вчинили низку незаконних реєстраційних дій для заволодіння об’єктами нерухомості приватної форми власності. Службовими особами, зокрема, були незаконно внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якими змінено власника низки квартир у Києві. Крім цього, держреєстраторами комунального підприємства на підставі підроблених документів протиправно було змінено директора товариства з обмеженою відповідальністю, кінцевим бенефіціарним власником якого є іноземна інвестиційна компанія. Товариству належить комплекс нерухомого майна загальною площею понад 7 тисяч квадратних метрів.

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Правоохоронці провели у Києва санкціоновані обшуки за адресами проживання державних реєстраторів та у конспіративних офісах, де здійснювалися незаконні реєстраційні дії. Під час слідчих дій вилучено документи, штампи, печатки та ключі доступу до Державного реєстру низки суб’єктів реєстрації, чорнові записи, флеш-накопичувачі, ноутбуки з доказами здійснення рейдерської діяльності. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.







