 "Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів у Twitter блогер Necro Mancer.

За опублікованими світлинами видно, що бойовики та їхні прибічники змусили прийти на захід своїх дітей.

Користувачі Twitter наголосили на низькій якості пам'ятника, його дешевизні і примітивності. "Його, напевно, діти на уроках праці робили", "Найімовірніше, з пластиліну!", "Дешева гіпсова хрінь", - жартують у коментарях.

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