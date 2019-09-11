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 Суспільство
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Все про:бойовик (3074) Луганщина (1831) пам'ятник (529)

 "Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям. ФОТО

В окупованій Михайлівці на Луганщині російські найманці встановили пам'ятник своїм ліквідованим спільникам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів у Twitter блогер Necro Mancer.

За опублікованими світлинами видно, що бойовики та їхні прибічники змусили прийти на захід своїх дітей.

Користувачі Twitter наголосили на низькій якості пам'ятника, його дешевизні і примітивності. "Його, напевно, діти на уроках праці робили", "Найімовірніше, з пластиліну!", "Дешева гіпсова хрінь", - жартують у коментарях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мені ваша республіка нахрін не потрібна. Я і до війни нормально жив", - терорист Дмитро Простий про своє невдоволення "референдумом" на Донбасі. ФОТО

Ліпили на уроках праці: терористи ЛНР відкрили неоковирний памятник ліквідованим найманцям 01
Ліпили на уроках праці: терористи ЛНР відкрили неоковирний памятник ліквідованим найманцям 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147770
 
   
 Топ коментарі
 
Мы даже догадываемся из какого материала они лепили.
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І от як тепер попити чаю? Дивлюся на оцю зуйню - і регочу немов шибеник.

"Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям - Цензор.НЕТ 7433
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Они че нагнули сепора через забор и ща запихают ему ту ракету? Я правильно понял этот "памятник"? Аналогия с посадкой на бутылку по дырляндски?
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А ведь судя по всему в Луганске и Донецке скоро будут ставить памятники и Александру Владимировичу.
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а казаки там рооссийские до сих какого хера делают...вынос мозга..
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Зря смеётесь, ЗЕбилы скоро его государственным памятником сделают после братаня с дырляндией!
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я вам точно говорю - слепят из Лугандона новую северную Корею и будут всей Европе грозить ядерным пеплом.
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Скажу крамольную мысль , вот ***** нам эти оболваненные ******** со своими ********* дидами-кизяками ? Тут и своих ватников ******* - не пере*******
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Почти на уровне Пикассо, тот тоже вечно всё криво-косо малевал.
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А , зачем по центру говнокомпозиции хомут установили ?
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Поп-арт!
Энди Ворхол!
Блондинка в розовом кадилаке и все такое......

когда в ЛУГОНДОН будет въезжать украинские танки, их встретят белые папуасы "Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям - Цензор.НЕТ 317
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Шедеврище! Ледь очі на лоба не полізлі від тієї "краси".
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Це якийсь лютий 3,14Здець! Тупі совкові морди органічно доповнюють натюрморд на тему їхнього "обліко-моралє".
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Я звісно не Фрейд, але мені здається, що пам'тник ліпили, нехай і на уроках, сексуально заклопотані люди. Наприклад, що в їхньому розумінні повинен символізувати зелений овал із колом по середенні?
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Каска,хомут и два автомата.Что бы это значило?
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