 "Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів у Twitter блогер Necro Mancer.
За опублікованими світлинами видно, що бойовики та їхні прибічники змусили прийти на захід своїх дітей.
Користувачі Twitter наголосили на низькій якості пам'ятника, його дешевизні і примітивності. "Його, напевно, діти на уроках праці робили", "Найімовірніше, з пластиліну!", "Дешева гіпсова хрінь", - жартують у коментарях.
Энди Ворхол!
Блондинка в розовом кадилаке и все такое......
когда в ЛУГОНДОН будет въезжать украинские танки, их встретят белые папуасы