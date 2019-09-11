 Поліція виявила схрон із боєприпасами і тротилом у Костянтинівці. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ інформує із посиланням на поліцію Донецької області.

"Вибухонебезпечний арсенал знайшов місцевий житель та повідомив поліцейських. На місці працювала слідчо-оперативна група Костянтинівського відділення поліції.

Відстань до житлових будинків - близько кілометра. Правоохоронці забезпечили безпеку під час обстеження знахідки.

Боєприпаси та вибухівка вилучені працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій для подальшої утилізації.

Від початку року поліцейські Донеччини вилучили 537 гранат, 112 одиниць вогнепальної зброї та 80 кг вибухових речовин", - йдеться у повідомленні.

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