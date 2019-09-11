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Все про:граната (477) затримання (3013) Київська область (1000) Нацполіція (8168)

 Під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській області підозрюваний за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) забарикадувався в будинку, чинив опір правоохоронцям і кинув у їхній бік дві гранати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, подія сталася під час затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а саме - заподіяння ножового поранення.

Підозрюваний забарикадувався в будинку, чинив опір поліцейським, а потім кинув у їхній бік дві гранати і намагався втекти.

Під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати 01

На щастя, вони не спрацювали. Правоохоронці злагодженими і професійними діями знешкодили і затримали зловмисника. Під час обшуку в будинку підозрюваного було виявлено та вилучено два боєприпаси, зброю, набої та ніж, які відправлено на відповідні експертизи.

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Під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати 02

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Поліція проводить слідчі дії для надання відповідної правової оцінки.

Під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати 03
Під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати 04
Фото і відео: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147676
 
   
 Топ коментарі
 
Так граната ж без запала! Конечно не взорвалась!
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Полюция как обычно держат нас за идиотов. Гранаты без запалов не срабатывают, всё остальное на фото к боевому оружию не относится.
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Стало интересно, посчитал для прикола: при массе головы 5 кг, кинетическая энергия при ее движении со скоростью света составит 2,25*10^17 Дж, что составляет почти 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте!
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Так такі гранати і не могли зірватись
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Пользователь, в жизни не видел, что бы Ф-1, РГД-5, взрывлись при вкрученной защитной пробке для УЗРГ, УЗРГМ, УЗРГМ-2.
Нет, собрать могу в районе "на коленке", но ШНУРОК из под защитной эбонитовой пробки - верх цинизма. Під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати - Цензор.НЕТ 1323
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Вы ничего не понимаете. Если сильно замахнуться и попасть в лоб то граната без взрывателя - страшное оружие! Під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати - Цензор.НЕТ 1339
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Надеюсь всё оружие было легально приобретено и зарегистрировано?
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Удивишься, но вполне возможно. Винтовка - пневмат, продается без разрешения. Гранаты (черные, перемазанные кое-как в почти белый) - учебные, потому и не взорвались. Под вопросом только происхождение взрывпакетов, да и то: Армейская петарда фитильковая.
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У самого вальтер-доминатор, а энто - х7й пойми шо Під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати - Цензор.НЕТ 266, похож на СО2 скрещенный с РСР.
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У самого вальтер-доминатор (богатенький Буратино Під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати - Цензор.НЕТ 5395)

Судя по несоосным стволу и баллону, колхозно пристроенному прикладу и богатой отделке рукояти гетинаксом, это в меру рукожопый передел.
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Цікаво, що то за снайперський пістолет на фото.
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напевне якийсь мисливський ширпотреб помповий
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Так граната ж без запала! Конечно не взорвалась!
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если бы он ее бросил со скоростью 700 м/сек...., то взорвалась бы.... - от динамического удара...
Но это не точно...
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А если стукнуть башкой об стену со скоростью близкой к скорости света, то будет взрыв почище ядерного. Это я кстати серьезно!
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Стало интересно, посчитал для прикола: при массе головы 5 кг, кинетическая энергия при ее движении со скоростью света составит 2,25*10^17 Дж, что составляет почти 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте!
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Звірятко було таке пяне що навіть пластикову заглушку із запального гнізда не могло вигвинтити
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Возможно у него вообще запалов не был и тупо бросил что было. В тактическом плане вполне сойдет - пока нападающие залягут в ожидании взрыва (не думаю что будут разглядывать гранату) ты можешь перебазироваться
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якось так, а це може вплинути кваліфікацію, у нього не було наміру завдати тілесних ушкоджень.
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Щось схоже на ргдшки з заглушкою,дими і пневмат,жаль ножа кухінного не показали)))
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Полюция как обычно держат нас за идиотов. Гранаты без запалов не срабатывают, всё остальное на фото к боевому оружию не относится.
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Когда граната упадёт под ноги Вещему Олежке, он, как и его древний предок, вместо того, чтобы в яму упасть, будет с интересом тщательно её раасматривать!
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Полицаи набивают себе цену? В таком виде граната не опаснее булыжника )))
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На фото пневматическая винтовка (воздушка) и дымовые шаки.
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Думаю, что нормального человека приняли... Что-то все как-то притянуто за уши...
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К счастью гранаты без запалов не взорвались, а пневмат никого не убил. И все "благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей".
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