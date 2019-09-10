 Циркуль "русского мира", операція "Днюха", мудре рішення. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Поздоровляю весь малий бізнес, який голосував за Зекоманду
На сайті Верховної Ради України з'явилися тексти законопроектів №1053 і №1073 щодо використання РРО і там стільки чудового, що я в захваті:
1) РРО (касовий апарат або термінал) повинні будуть використовувати вся платники єдиного податку (які здійснюють реалізацію товарів та послуг за готівку), без залежності від виду діяльності та обсягів (так навіть ті хто надає послуги). Так там є перехідний період але з купою виключень то ж можемо казати що всі.
І головне там з'явився який невідомий програмний комплекс якого ще немає і невідомо коли буде. То ж мова йде не про "РРО в смартфоні", а про звичні РРО - "гробики".
2) Зберігаються всі паперові прибамбаси як то книга, друк Z-звіту (який вицвітає) і за відсутність яких штрафують.
3) Штрафи збільшено до 10 разів. Наприклад якщо не дав чек штраф 150% вартості не пробитого товару АЛЕ не меньше 850 грн. (друге порушення 250% але не менше 1700). Ніякого 1 грн на за перше порушення. Решта штрафів так само зростуть.
4) Вводиться інститут стукачів в законі, називається "кешбек". Якщо громадянин повідомив про порушення йому держава виплачує винагороду 100% вартості товару який він придбав.
Це все якщо коротко.
Враховуючи монобільшість в ВР, проблем з прийняттям я думаю не буде.
Ну шо - здобули?
ЗІ. Тепер найцікавіше.
Я майже впевнений що враховуючи попередній досвід з відміною РРО вже навіть після спливу терміну початку використання:
а) ФО-Пи не будуть поспішать їх купувати. Буде як з євробляхерами - до останнього будуть сподіватись, що скасують. І щось почнеться тільки після того як почнуть масово штрафувати.
б) виробники РРО не будуть поспішати з виробництвом касових апаратів. Як результат коли виникне масовий попит буде дефіцит РРО.
ЗЗІ. А ще якщо у вас стоїть РРО ви повинні забезпечити приймання карток, то ж привіт POS-термінал.
Олександр Зарайський
Впрочем, для зебилов - сойдет: они поверят что именно так и было
Руский - значит нах.(кроме А.Г. Невзорова, вестимо)
ипашить расиян как памоечных "катов" !!!
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