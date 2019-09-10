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Все про:отруєння (657) Черкаси (201) школа (699) ДСНС (2062)

 20 дітей госпіталізовано після розпилення газу в школі у Черкасах. ФОТО

В Черкасах у школі №29 в приміщенні фойє розпорошили газову суміш, внаслідок чого 20 учнів було госпіталізовані.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, інцидент стався 10 вересня о 12:30. Навчальний процес у школі було тимчасово призупинено, проведено евакуацію 257 учнів. Приміщення, в якому відбулося розпорошення газового балончика провітрено.

"Працівники швидкої медичної допомоги на місці обстежили учнів. Для додаткового обстеження, в Черкаську обласну дитячу лікарню госпіталізовано 20 учнів", - сказано в повідомленні.

Пізніше в ДСНС поінформували, що станом на 16:15 на додаткове обстеження залишено 19 дітей. Стан здоров'я 18 дітей задовільний, однієї дитини - середньої тяжкості.

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20 дітей госпіталізовано після розпилення газу в школі у Черкасах 01

20 дітей госпіталізовано після розпилення газу в школі у Черкасах 02
20 дітей госпіталізовано після розпилення газу в школі у Черкасах 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147588
 
 
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Как не вспомнить- Мальчик гранату в поле нашёл, мальчик с гранатой в школу пришёл ))
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Дитячі "забави" , на жаль, все жахливішими стають. В мої далекі шкільні роки забавкою в хлопців були самопали. Не один лишився без пальців.
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1. Провести розслідування і знайти винних.
2. Скласти кошторис по затратах: школи, медичного закладу, поліції і моральних і матеріальних збитків постраждалим.
3. Стягнути всю вартість з батьків винуватців. Якщо батьки не мають коштів, майно розпродати, а при необхідності і квартиру і виселити на вулицю.
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