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Все про:Антарктида (30) Міносвіти (502) Дикий (17)

 Українські полярники досліджували льодовикову печеру в Антарктиді, взяли зразки криги і води, а також знайшли перо. ФОТОрепортаж

Українські полярники знайшли "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більша, ніж вважалося раніше, і має кілька озер і річку.

Пошуками займалися учасники 24-ї Української антарктичної експедиції, які зараз перебувають у річній "зимівлі" на станції Академік Вернадський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міносвіти.

"Ще з перших експедицій науковці знайшли на острові Галіндез, де розташована українська станція, льодяну печеру. Вхід до неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика. Однак виявилося, що кілька років тому цей льодовик зсунувся в океан і вхід завалило. Тому ми вирішили зайнятися пошуками входу до печери. Було кілька невдалих спроб знайти його з боку протоки Пенола. А от в льодовику з боку старої британської бази-музею – будиночка Ворді – нам пощастило: ми віднайшли вхід до "загубленої" печери", – розказав керівник 24-ої УАЕ Ігор Дикий.

Знахідка неабияк здивувала полярників: виявилося, що печера насправді втричі більша, ніж вважалося раніше. Загальна довжина ходів – близько 200 метрів, вони розташовані в 3 поверхи.

На нижньому маршруті учасники експедиції знайшли замерзле озеро, а наприкінці цього ходу – велетенський зал. Він заввишки 12 м (майже як чотириповерховий будинок), завширшки 8 м та завдовжки 30 метрів. У цьому залі виявили підльодну річку і два озерця, з яких науковці відібрали воду та лід для гідрохімічного аналізу та для подальших досліджень щодо наявності вірусів і бактерій за їхнім екологічним ДНК. Зразки льоду будуть збережені для докладнішого аналізу в лабораторіях України.

Окрім цього, на глибині близько 20 метрів від поверхні, в одній з льодових брил полярники знайшли перо птаха. Воно має досить широке опахало – тобто точно належить не пінгвіну. Чиє ж це перо і скільки йому років, дослідники ще мають з’ясувати. Для цього зразки пера теж планують доправити в Україну під час повернення експедиції.

Українські полярники досліджували льодовикову печеру в Антарктиді, взяли зразки криги і води, а також знайшли перо 01

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Українські полярники досліджували льодовикову печеру в Антарктиді, взяли зразки криги і води, а також знайшли перо 02
Українські полярники досліджували льодовикову печеру в Антарктиді, взяли зразки криги і води, а також знайшли перо 03
Українські полярники досліджували льодовикову печеру в Антарктиді, взяли зразки криги і води, а також знайшли перо 04
Українські полярники досліджували льодовикову печеру в Антарктиді, взяли зразки криги і води, а також знайшли перо 05

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Українські полярники досліджували льодовикову печеру в Антарктиді, взяли зразки криги і води, а також знайшли перо 06
Українські полярники досліджували льодовикову печеру в Антарктиді, взяли зразки криги і води, а також знайшли перо 07
Українські полярники досліджували льодовикову печеру в Антарктиді, взяли зразки криги і води, а також знайшли перо 08
Фото: mon.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147583
 
   
 Топ коментарі
 
Це так здається, обмежена кількість людей плюс погодні умови.
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Развлечение - это когда русня запускает недоделанного китайцами робота Федьку с ведром тульских пряников на орбиту.
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А если найдут пустые бутылки из-под водки, то скорее всего промолчат...
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Украинцы хитрый и умный народ и не зря ездят в Антарктиду они прекрасно понимают, что пингвины это не только прекрасная шкура, но и три или даже четыре килограмма отличного мяса! утрись вата
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