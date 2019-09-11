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 Політика України, Фоторепортаж
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 Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня. ФОТОрепортаж

Вчора, 10 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

В начале рабочего дня Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента заявили, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке. Такие действия вызвали возмущение ряда фракций. Спикер объявил перерыв в заседании и пригласил глав фракций на консультации, а во фракции "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов.

В итоге в Раде пришли к согласию: "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки.

Затем Рада приняла в первом чтении законопроект о разгрузке ВАКС. Далее Рада в первом чтении проголосовала за отмену "поправок Лозового". После этого Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства.

Кроме того, Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации. Позже Ольга Стефанишина опубликовала пост в Фейсбуке, что они с Михаилом Радуцким договорились внести правки, согласно которым международные закупки будут продлены минимум на два года для лекарств и медизделий, вакцин - навсегда.

Также в Раде зафиксирован первый случай кнопкодавства, нарушитель - мажоритарщик-самовыдвиженец Ковалев.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 01

Пленарное заседание Верховной Рады 10 сентября.

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 02

Вадим Новинский (внефракционный), Сергей Власенко ("Батькивщина") и Дмитрий Шпенов (внефракционный).

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 03

Александр Фельдман (ОПЗЖ) общается с коллегой за колонной. Александр Ковалев (внефракционный, с бородой), который стал действующим лицом сегодняшнего сообщения о первом случае кнопкодавства в Раде нового созыва.

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 04

Первый вице-спикер, представитель президента Зеленского в Раде Руслан Стефанчук представляет с трибуны Рады законопроект об импичменте президента.

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 05

Петр Порошенко (ЕС) здоровается со Святославом Вакарчуком ("Голос").

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 06
Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 07

Тем временем, Андрей Герус (СН) получил ссылку от экс-нардепа Семена Семенченко на новость: "Уголь из России: скандальную переписку Геруса слили в сеть"

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 08

"Бог с ним", - пишет Семенченко.

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 09

Далее Герус общается с абонентом Ostap Shypaylo

Отметим, что Остап Шипайло является народным депутатом от СН и состоит в Комитете ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, главой которого является Герус.

Ostap Shypaylo: Президента немає, якщо прийде, то заступник.

Герус: ок.

Ostap Shypaylo: Буде на комітеті віцепрезидент енергоатому Айсін АА. 

Герус: ок

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 10

Герус сообщает, что его "мабуть, не буде ввечері".

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 11

Андрей Парубий (ЕС) выступает перед нардепами.

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 12

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") общается с коллегой.

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 13

Виктория Сюмар (ЕС) и Артем Дмитрук (СН).

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 14

Президиум Верховной Рады: Руслан Стефанчук, Дмитрий Разумков, Елена Кондратюк.

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 15

Андрей Клочко (СН) читает Регламент Верховной Рады.


Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 16

Михаил Радуцкий (СН) ведет переписку, скорее всего, о его позиции и позиции Ольги Стефанишин относительно угрозы закупкам лекарств через международные организации

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 17

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 18

Андрей Парубий (ЕС) и Сергей Рахманин (Голос).

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 19

Дмитрий Соломчук (СН) ведет переписку с "Володя прокура...".

- Привіт, кумец, дякую буду читати попередньо бачу нічого не змінилось! Скажи мені, будуть ставити на голосування цей закон сьогодні у Раді?, - пишут Соломчуку.

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 20

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 21

Вадим Новинский (внефракционный) и Михаил Волынец ("Батькивщина").

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 22

Тем временем, Антон Яценко (внефракционный) изучает "Истории мастеров хендмейда"

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 23
Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 24

Дмитрий Разумков и Ирина Геращенко (ЕС) изучают Регламент Рады.

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 25

Совещание фракции "Голос"

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 26

Тем временем, Юрий Корявченков (СН) ведет переписку с депутатом Игорем Мурдием (СН).

- Коллеги, добрый день! Есть предложение завтра собраться неформально. Нашей группой. Поужинать и обсудить несколько вопросов, в том числе и информацию от руководства. Поляна с меня). 18.00 ресторан "Сыто пьяно" Днепровская набережная, 19а, писал Корявченков 1 сентября.

Сегодня же он спрашивал у Мурдия, почему он не проголосовал за постановление ВР №2092.

Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 27

Далее Корявченков просит у "Макс Луганск" выделить ему столик на 11 сентября.

- Николаич я же не сам. Четверо, - пишет Корявченков.

- Юзик??? В файле 6 билетов!!!!!! Даже не 4, а 6!, - ответил "Макс Луганск"


Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 28
Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 29

Корявченков здоровается с коллегой.


Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня 30

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147578
 
 
 Топ коментарі
 
Как раз твои. Уже допился зебильчик, что своих "слуг" перестал узнавать?
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"Тем временем, Андрей Герус (СН) получил ссылку от экс-нардепа Семена Семенченко на новость: "Уголь из России: скандальную переписку Геруса слили в сеть".

"Бог с ним" - пишет Семенченко.

Источник: https://censor.net.ua/p3147578

Бог с кем или чем, с кацапским ( ордловским ) углем?
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Юзик??? В файле 6 билетов!!!!!! Даже не 4, а 6!, - ответил "Макс Луганск"

что тут Максу не понятно?? Юзик жрать будет за ТРОИХ...:D
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п.с. Ostap Shypaylo: Президента немає, якщо прийде, то заступник.

ха, а они что ждали - шмаркля будет работать как Порох?? Ага, щаз... если шмаркля к среде продуплится, то будет хорошо.. А там и пятница - работать уже некогда:D
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А слабо под собственным именем Президента оскорблять? Какие ж вы, порохососы вонючие и бздливые.
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скоро! журналистское расследование про "Сыто пьяно"... а ведь Зе давал совет, - меньше смс Геращенко и Разумков изучают Регламент, ссылка Герусу от Семенченко и Корявченков, проверяющий, почему не голосуют коллеги, - рабочий день в Раде 10 сентября - Цензор.НЕТ 2741
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Как раз твои. Уже допился зебильчик, что своих "слуг" перестал узнавать?
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дебильчик ты) не я же их фотки распространяю)
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Я демонстрирую зебилам вроде тебя лица их кумиров, не обезображенные интеллектом. Это им Зеля советы давал, только дошло вряд-ли.
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ты пебил так и не понял, что не по адресу, у меня нет кумиров)
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Да неужели, что-же тогда ты тут за них так топишь?
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я за них не топлю) но и в крайности не впадаю, как петины истерички) есть что-то с чем я могу согласиться, а есть то, что не воспринимается
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Ну да, как отвечать - то и "я не я, и хата не моя". Типа все слепые и не видят
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цифробуквенный, ты за пять лет петиных много ответил?) тем более я не их избиратель) всё всё видят, делают выводы, окончательный вывод будет на след. выборах
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Вах-вах-вах. Какой сердитый. Прямо жуть. Грамматику сначала в своем ПТУ подучи, "грамотей".
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Я надеюсь, это твой последний "аргумент") Тебе ничего не должен, даже за грамматику свою отчитываться, не на работе, не на экзамене. Рад за тебя. Что ты всё понял, не смотря, на ошибки.
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Вот, так и нормально писать начнешь. А то, что ты зеленый бот - это и так давно понятно. И с чем согласен, что следующие выборы все покажут. И, я думаю, что они будут гораздо быстрее положенных 5-ти лет.
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быстрее так быстрее, я не против, и про 5 лет ничего не писал тебе
чучело соевое, я буду писать так, как буду писать, это не твоего ума дело)
бот решил мне про ботов рассказать Геращенко и Разумков изучают Регламент, ссылка Герусу от Семенченко и Корявченков, проверяющий, почему не голосуют коллеги, - рабочий день в Раде 10 сентября - Цензор.НЕТ 1658
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а чего у тебя демотиватор, с рекламой .сру? ты их от туда получаешь? Геращенко и Разумков изучают Регламент, ссылка Герусу от Семенченко и Корявченков, проверяющий, почему не голосуют коллеги, - рабочий день в Раде 10 сентября - Цензор.НЕТ 4831
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Там ещё на демотиваторе и негр присутствует,так что домен ру.обнуляется
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Нет, он просто абсолютно точно отображает уровень твоих умственных способностей.. А премия Дарвина, она и в Раше, она и в Африке, она и в Украине - премия Дарвина.
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ты себе ник даже не в состоянии придумать, не тебе обсуждать чьи-либо умственные способности) так шо, можешь взять эту премию себе, я не претендую Геращенко и Разумков изучают Регламент, ссылка Герусу от Семенченко и Корявченков, проверяющий, почему не голосуют коллеги, - рабочий день в Раде 10 сентября - Цензор.НЕТ 5075
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Поздно зелеботик. "Умерла, так умерла".
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Им нужен третий) После Сыто-Пьяно. Как здесь (Три толстяка):Геращенко и Разумков изучают Регламент, ссылка Герусу от Семенченко и Корявченков, проверяющий, почему не голосуют коллеги, - рабочий день в Раде 10 сентября - Цензор.НЕТ 8972
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скоро слуги народу будуть телефони при вході в раду здавати а то спалять всю контору Геращенко и Разумков изучают Регламент, ссылка Герусу от Семенченко и Корявченков, проверяющий, почему не голосуют коллеги, - рабочий день в Раде 10 сентября - Цензор.НЕТ 5068
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Я уже недавно предлагала такое. Но мне здесь ответили, что, мол, зачем? Будет скучно и им, и нам.))
Но я думаю, что действительно, им нужно телефоны сдавать. Потому что дальше будет хуже. Они только с ними и играются. Зачем им ЭТИ законы...Тьфу на них. У них есть телефоны. И чем круче, тем лУЧЕ).
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Здесь должен быть МАТЮК. Очень смачный такой... Сыто-пьяно вам там???

Вы когда уже о людях будете думать? Когда ТАРИФЫ понижать будете??

Шоб вы все там вдавылыся. Ходят такие причесаные, накрашеные, крашеные ...ки. Сытые, одетые и обутые.
68 тысяч зарплаты, значит, прокурору мало? Почитала только что об одном таком, уже снятом на сей момент. Несколько квартир и наличных евро и баксов. И этот прокурор еще так себе. Есть и покруче.

...мат...мат...мат.
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Так они и думают о людях. Коломойского. Там все силы брошены на то, чтобы о них и думать.
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ага. Заказали столик на четверых, но по факту столик будет на шестерых. Видать, мысленно мы с Вами будем тоже в Сыто-Пьяно)) А Сож...скушает все Юзик. На здоровье, дорогой наш депутатик!)
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не для того Юзика и прочих слуг выбирали, чтобы они о зебилах думали Геращенко и Разумков изучают Регламент, ссылка Герусу от Семенченко и Корявченков, проверяющий, почему не голосуют коллеги, - рабочий день в Раде 10 сентября - Цензор.НЕТ 39
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Кумец и юзик, хендмейд вместо порнухи, СытоПьяно - вместо столовой. Обновляться так обновляться.
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Слева от Дубинского - его друг, депуиат из Первомайска, которого вчера задержали на взятке.

Геращенко и Разумков изучают Регламент, ссылка Герусу от Семенченко и Корявченков, проверяющий, почему не голосуют коллеги, - рабочий день в Раде 10 сентября - Цензор.НЕТ 1086
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А Пэтю жалко, не ПЬЮЩИЙ.
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А тот, что с бородой, бывший грузчик по фамилии Дмитрук, просто очарователен. Он настолько прост и незатейлив, что полное непонимание происходящего и скуку, которую всё это действо у него вызывает, скрыть совсем не может.
И кто-то всерьез думает, что эта горилла способна на что-нибудь, кроме нажатия кнопок по отмашке. Люди добрые, кого вы навыбирали!
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Разогнать эту Раду да и всё. Они скоро будут все ОТАК ПОЗИХАТЬ)). После Сыто-Пьяно да не позевать... Святое дело. И вопросы себе в карман порешать, не вставая с депутатского кресла. Что за люди...
Ходят, бродят, хохочут, зевают, переписываются, разглядывают картинки, общаются на отвлеченные темы... То ли еще будет. Помню, недавно читала, что какой-то депутат в какой-то областной "раде" во время совещания порнушку смотрел с включенной громкостью)). Так что у наших еще все вПЕРДЕ))
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Зато какая шикарная реклама ресторану "Сыто, пьяно"!)) Скоро там поставят большой стул с табличкой: "Здесь сидел Юзик!" Походу, владелец с Луганска, переселенец. Теперь, пойдет дело у Макса))
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Брехло і його команда були і є гальмом України,як мєртвєчуки з рабіновічами їм все єдно доля України на меті знов дорватись до корита,пограбувати нарід і уникнути відповідальності.
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