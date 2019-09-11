 Геращенко і Разумков вивчають Регламент, посилання Герусу від Семенченка і Корявченков, що перевіряє, чому не голосують колеги, - робочий день у Раді 10 вересня. ФОТОрепортаж

В начале рабочего дня Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента заявили, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке. Такие действия вызвали возмущение ряда фракций. Спикер объявил перерыв в заседании и пригласил глав фракций на консультации, а во фракции "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов.
В итоге в Раде пришли к согласию: "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки.
Затем Рада приняла в первом чтении законопроект о разгрузке ВАКС. Далее Рада в первом чтении проголосовала за отмену "поправок Лозового". После этого Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства.
Кроме того, Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации. Позже Ольга Стефанишина опубликовала пост в Фейсбуке, что они с Михаилом Радуцким договорились внести правки, согласно которым международные закупки будут продлены минимум на два года для лекарств и медизделий, вакцин - навсегда.
Также в Раде зафиксирован первый случай кнопкодавства, нарушитель - мажоритарщик-самовыдвиженец Ковалев.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады 10 сентября.
Вадим Новинский (внефракционный), Сергей Власенко ("Батькивщина") и Дмитрий Шпенов (внефракционный).
Александр Фельдман (ОПЗЖ) общается с коллегой за колонной. Александр Ковалев (внефракционный, с бородой), который стал действующим лицом сегодняшнего сообщения о первом случае кнопкодавства в Раде нового созыва.
Первый вице-спикер, представитель президента Зеленского в Раде Руслан Стефанчук представляет с трибуны Рады законопроект об импичменте президента.
Петр Порошенко (ЕС) здоровается со Святославом Вакарчуком ("Голос").
Тем временем, Андрей Герус (СН) получил ссылку от экс-нардепа Семена Семенченко на новость: "Уголь из России: скандальную переписку Геруса слили в сеть"
"Бог с ним", - пишет Семенченко.
Далее Герус общается с абонентом Ostap Shypaylo
Отметим, что Остап Шипайло является народным депутатом от СН и состоит в Комитете ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, главой которого является Герус.
Ostap Shypaylo: Президента немає, якщо прийде, то заступник.
Герус: ок.
Ostap Shypaylo: Буде на комітеті віцепрезидент енергоатому Айсін АА.
Герус: ок
Герус сообщает, что его "мабуть, не буде ввечері".
Андрей Парубий (ЕС) выступает перед нардепами.
Юлия Тимошенко ("Батькивщина") общается с коллегой.
Виктория Сюмар (ЕС) и Артем Дмитрук (СН).
Президиум Верховной Рады: Руслан Стефанчук, Дмитрий Разумков, Елена Кондратюк.
Андрей Клочко (СН) читает Регламент Верховной Рады.
Михаил Радуцкий (СН) ведет переписку, скорее всего, о его позиции и позиции Ольги Стефанишин относительно угрозы закупкам лекарств через международные организации.
Андрей Парубий (ЕС) и Сергей Рахманин (Голос).
Дмитрий Соломчук (СН) ведет переписку с "Володя прокура...".
- Привіт, кумец, дякую буду читати попередньо бачу нічого не змінилось! Скажи мені, будуть ставити на голосування цей закон сьогодні у Раді?, - пишут Соломчуку.
Вадим Новинский (внефракционный) и Михаил Волынец ("Батькивщина").
Тем временем, Антон Яценко (внефракционный) изучает "Истории мастеров хендмейда"
Дмитрий Разумков и Ирина Геращенко (ЕС) изучают Регламент Рады.
Совещание фракции "Голос"
Тем временем, Юрий Корявченков (СН) ведет переписку с депутатом Игорем Мурдием (СН).
- Коллеги, добрый день! Есть предложение завтра собраться неформально. Нашей группой. Поужинать и обсудить несколько вопросов, в том числе и информацию от руководства. Поляна с меня). 18.00 ресторан "Сыто пьяно" Днепровская набережная, 19а, писал Корявченков 1 сентября.
Сегодня же он спрашивал у Мурдия, почему он не проголосовал за постановление ВР №2092.
Далее Корявченков просит у "Макс Луганск" выделить ему столик на 11 сентября.
- Николаич я же не сам. Четверо, - пишет Корявченков.
- Юзик??? В файле 6 билетов!!!!!! Даже не 4, а 6!, - ответил "Макс Луганск"
Корявченков здоровается с коллегой.
Фото: Цензор.НЕТ
"Бог с ним" - пишет Семенченко.
Источник: https://censor.net.ua/p3147578
Бог с кем или чем, с кацапским ( ордловским ) углем?
что тут Максу не понятно?? Юзик жрать будет за ТРОИХ...:D
ха, а они что ждали - шмаркля будет работать как Порох?? Ага, щаз... если шмаркля к среде продуплится, то будет хорошо.. А там и пятница - работать уже некогда:D
чучело соевое, я буду писать так, как буду писать, это не твоего ума дело)
бот решил мне про ботов рассказать
Но я думаю, что действительно, им нужно телефоны сдавать. Потому что дальше будет хуже. Они только с ними и играются. Зачем им ЭТИ законы...Тьфу на них. У них есть телефоны. И чем круче, тем лУЧЕ).
Вы когда уже о людях будете думать? Когда ТАРИФЫ понижать будете??
Шоб вы все там вдавылыся. Ходят такие причесаные, накрашеные, крашеные ...ки. Сытые, одетые и обутые.
68 тысяч зарплаты, значит, прокурору мало? Почитала только что об одном таком, уже снятом на сей момент. Несколько квартир и наличных евро и баксов. И этот прокурор еще так себе. Есть и покруче.
...мат...мат...мат.
И кто-то всерьез думает, что эта горилла способна на что-нибудь, кроме нажатия кнопок по отмашке. Люди добрые, кого вы навыбирали!
Ходят, бродят, хохочут, зевают, переписываются, разглядывают картинки, общаются на отвлеченные темы... То ли еще будет. Помню, недавно читала, что какой-то депутат в какой-то областной "раде" во время совещания порнушку смотрел с включенной громкостью)). Так что у наших еще все вПЕРДЕ))