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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (950) петиція (60) Супрун Уляна (526)

 Супрун звільнена за власним бажанням, - Зеленський відповів на петицію про керівника МОЗ. ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Україна має проводити стратегічно орієнтовану державну політику, в якій "здоров'я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни".

Відповідь глави держави на електронну петицію № 22/058280-еп "Залишити Уляну Супрун керівником МОЗ України з командою і продовжити реалізацію стратегії реформування сфери охорони здоров'я" з'явилася на сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію і розуміння необхідності продовження трансформації охорони здоров'я. У нас немає іншого шляху, ніж розвиток стратегічно орієнтованої державної політики, в якій, зокрема, здоров'я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни.

Водночас повідомляю, що Постановою Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року №12-ІХ міністром охорони здоров'я України призначено Зоряну Степанівну Скалецьку. 4 вересня 2019 року на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято рішення про підтримку заяви першого заступника міністра охорони здоров'я України Уляни Надії Супрун про звільнення її із займаної посади за власним бажанням.

Супрун звільнена за власним бажанням, - Зеленський відповів на петицію про керівника МОЗ 01

Нагадаємо, розміщена 5 серпня на сайті президента України петиція про збереження в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун главою МОЗ до кінця місяця набрала понад 25 тис. голосів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147565
 
 
 Топ коментарі
 
Т.е. ЗЕлюпа в очередной раз подтерся мнением украинцев.
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Когда есть подозрение, что в сРане могут обитать 73% приматов, лучше иметь американскую ксиву.
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Щаз окажется, что и паспорт мириканский у кикиморы есть. И билет Борисполь - Калихворния на кармане
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Когда есть подозрение, что в сРане могут обитать 73% приматов, лучше иметь американскую ксиву.
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Да сколько можно вам напоминать , нас не 73% , нас 92%, потому что все кьо не проголосовал за партию Пороха - приматы
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Это не имеет никакого значения, вы быдломасса... во времена Овоща вас было 100% по твоей логике, и всеравно ваш на ростов драпанул.
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Ник такой только у приматов и может быть + лишняя хромосома. Не так ли каЦАП ???
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"здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны". Но лучше иметь в кармане паспорт гражданина Израиля, и ездить лечится на землю обетованную.
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он просто умолчал ИМЯ этого человека, примата хомо ЗЕпиенса..)))
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Т.е. ЗЕлюпа в очередной раз подтерся мнением украинцев.
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Простите но хотите этого вы или нет но 8% не могут решать за всю страну
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Могут. Супрун звільнена за власним бажанням, - Зеленський відповів на петицію про керівника МОЗ - Цензор.НЕТ 8536 В 2014-м решило даже меньше.

Просто, чтобы закрепить результат, нужно инертных 73% хорошо так потрусить, а не оставить мариноваться в собственном соку
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А когда 73 что то решали, или твои 92 ? Биомасса, которую всегда гонят как стадо. Именно 5-8% и есть граждане, движущая сила любого цивилизованного общества. Хотя вам, ЗЕбилоидам, до цивилизации как раком до Луны!
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Теперь расклад другой порохососка, если эти 8% надумают делать вунч-пунч то 92% подержат что бы их разогнали как скот
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А ты адвокатша этого обсоса? Как 92% баранов могут кого то поддержать сидя на кухне и возле телевизора))) Ты же трусливая мразь как все 92 только возле подъезда можешь кукарекать. Будешь слать телеграммы в поддержку?
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В 1917 3% зробили вунч-пунч, а тодішних зешмарклів просто знищили.
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А заява Супрун від якого числа, чи так як у Сусіка Богдана."завласним бажанням після настання бажання"
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Вроде нормальная была. 8 марта не праздновала. Замеченой в махинациях не была...
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Хто ж тепер мені розкаже, що крити всіх матом - це дуже корисно для здоров'я, а больному горлу морозиво не шкодить.. Супрун звільнена за власним бажанням, - Зеленський відповів на петицію про керівника МОЗ - Цензор.НЕТ 6698
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Крыть тебя матом полезно и правильно. Как и всех пиарасов - зебилов.
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Верховна рада зробила крок до скасування закупівель ліків через міжнародні організації.
У першому читанні ухвалили законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель".
"ЗА" проголосували 351 народних обранців.
Законопроект внесли в Раду 7 нардепів "СЛУГИ НАРОДУ": Роксолана Підласа, Олена Шуляк, Віталій Безгін, Дмитро Костюк, Валерій Стернійчук, Андрій Клочко, Павло Фролов.

Теперь, я надеюсь, уже ж не Уляна виновата в этом?
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только порошенко... международные организации мешали мародеру воровать..
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Теперь Уле-красотУле будет уже не так весело скакать в строкатых кроссовочках и дурацком капелюшке по беззаботных киевских калюжках - в любименький рюкзачёчек уже ж не капает...
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Призначили керівника МОЗ не фахівця а юриста. Новий керівник став збирати в радники помічників, рішал, кодло часів богатирьових, богомолець, мусіїв....... Готуються реанімувати схеми розкрадання . Я за Супрун. Сьогоднішній стан медицини не її вина що вона недостатньо фінансується, і раніше ще фінанси безбожно розкрадались. Якби в уряді було більше таких як Супрун, то Україна подолала би корупцію і мешканці жили не гірше як в ЄС. Це ж вона з молодою командою поламали схеми корупції та зловживань богомолець, мусіями , тодоровими, бахтєєвими, богатирьовими ...... Недаром проти неї ополчилась ця зграя, тому що не давала наживатись на людських проблемах, не давала грабувати бюджет на закупках ліків. А зараз роздольє, грабуй і радуйся. ТАК ЗЕ!?
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сцупрун должна ответить по всей строгости закона
за геноцид украинцев - пожизненное с конфискацией
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"Супрун уволена по собственному желанию, - Зеленский ответил на петицию о руководителе Минздрава" - то, чего так долго скулили антиукраинцы опоблока, сбылось, Зе присоединился к истерическому вою пятой колонны и удовлетворил их планы.
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Написала: по собственному желанию с момента желания.
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