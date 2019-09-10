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 Події, Фоторепортаж
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 Жінка ударом ножа у шию вбила свого знайомого в Святошинському районі Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В одному з під'їздів багатоповерхівки в Святошинському районі Києва місцеві жителі виявили чоловіка в крові, під час огляду медики констатували смерть потерпілого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Оглянувши чоловіка, лікарі повідомили поліцейським, що на шиї загиблого виявили два поранення, схожі на ножові. Для встановлення остаточної причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські встановили особу загиблого: ним виявився 45-річний киянин, який мешкав у сусідньому будинку. За словами місцевих жителів, потерпілого раніше неодноразово бачили в цьому під'їзді, адже він часто приходив у гості до своєї знайомої.

"46-річну підозрювану поліцейські затримали неподалік від місця злочину - жінка на ринку розпивала алкогольні напої. Під час спілкування з правоохоронцями вона нервувала і плутано пояснювала, що трапилося. Зрештою розповіла, що загиблий - її знайомий, з яким вона неодноразово вживала спиртне. Того дня чоловік прийшов до фігурантки додому напідпитку і вона відмовилася впускати його у квартиру. Між ними почалася сварка, яка переросла в бійку. Тоді жінка схопила кухонний ніж і двічі вдарила ним знайомого в шию. Поранений спробував спуститися сходами, але впав і помер на місці", - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

У квартирі затриманого поліцейські виявили плями, схожі на кров, і ймовірне знаряддя злочину - кухонний ніж. Речові докази вилучили та направили на експертні дослідження.

Жінку затримали, їй загрожує до 15-ти років ув'язнення. Найближчим часом суд обере підозрюваній запобіжний захід.

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Жінка ударом ножа у шию вбила свого знайомого в Святошинському районі Києва, - Нацполіція 01

Жінка ударом ножа у шию вбила свого знайомого в Святошинському районі Києва, - Нацполіція 02
Жінка ударом ножа у шию вбила свого знайомого в Святошинському районі Києва, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147562
 
 
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в таких трущебах всегда что то подобное происходит. стараюсь не бывать в таких домах и не иметь знакомых проживающих в таких бомжатниках
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она считала глотки когда он пил из горла.... лишних 2 глотка стали фатальными...
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99,9% таке бид.о навряд чи проголосує за українське кіно, віру, армію, мову, безвіз, ЄС, НАТО..А закого проголосує? Здогадайтеся самі.
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Н-даааа. Раскольніков уже не той... Як і старуха проценщиця.
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100%-ная самооборона! Мужик пытался отнять у знакомой самое дорогое - бутылку Хортицы!
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люди ну как многие из вас оскотились так...мусульмане (не террористы, которые ими не являются) даже животное по морде не ударят, потому что оно тоже обращает эту морду к Богу. Не говоря уже о человеке, который этим лицом Богу молитвы читает...а вы ножами, детей в порно, одни бабки и авто на уме, а прибавит ли это вам счастья. Ведь никто перед смертью не жалеет, что не купил лишнюю машину или квартиру или не успел сделать шикарный ремонт. Прямо племя сатанинское какое-то...
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Механизм самоликвидации ЗЕбилов в действии.
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У зебилов на одного павшего от усталости войны три новых появляется.
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Защищалась от назойливого поклонника и победила.
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Мда, пьяной курве за убийство знакомого алкаша грозит 15 лет, а трезвым рускочелюстным крымским вылупкам, убившим проукраинского татарина, дали заочно 10 лет - какой-то когнитивный диссонанс млять.
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