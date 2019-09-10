 Жінка ударом ножа у шию вбила свого знайомого в Святошинському районі Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Оглянувши чоловіка, лікарі повідомили поліцейським, що на шиї загиблого виявили два поранення, схожі на ножові. Для встановлення остаточної причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські встановили особу загиблого: ним виявився 45-річний киянин, який мешкав у сусідньому будинку. За словами місцевих жителів, потерпілого раніше неодноразово бачили в цьому під'їзді, адже він часто приходив у гості до своєї знайомої.

"46-річну підозрювану поліцейські затримали неподалік від місця злочину - жінка на ринку розпивала алкогольні напої. Під час спілкування з правоохоронцями вона нервувала і плутано пояснювала, що трапилося. Зрештою розповіла, що загиблий - її знайомий, з яким вона неодноразово вживала спиртне. Того дня чоловік прийшов до фігурантки додому напідпитку і вона відмовилася впускати його у квартиру. Між ними почалася сварка, яка переросла в бійку. Тоді жінка схопила кухонний ніж і двічі вдарила ним знайомого в шию. Поранений спробував спуститися сходами, але впав і помер на місці", - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

У квартирі затриманого поліцейські виявили плями, схожі на кров, і ймовірне знаряддя злочину - кухонний ніж. Речові докази вилучили та направили на експертні дослідження.

Жінку затримали, їй загрожує до 15-ти років ув'язнення. Найближчим часом суд обере підозрюваній запобіжний захід.

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