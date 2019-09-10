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 Суспільство
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Все про:побиття (463) Київ (6465) підлітки (106) прокуратура (1866)

 Підлітки, які жорстоко побили чоловіка в Києві, підуть під суд, - прокуратура. ФОТО

Троє підлітків, які жорстоко побили чоловіка і зняли свої дії на телефон постануть перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох неповнолітніх, які з хуліганських спонукань заподіяли тілесні ушкодження 51-річному чоловікові", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що кричущий інцидент стався 18 червня цього року на території житлового масиву Виноградар у Подільському районі столиці.

"Побачивши у дворі житлового будинку чоловіка, який видався їм безхатьком, молодики почали по черзі завдавати йому удари в різні частини тіла. На його прохання зупинитися і не чіпати його, зловмисники не реагували. Більш того, свої дії підлітки знімали на мобільний телефон і потім виклали відеозапис у соціальну мережу", - зазначили в прокуратурі.

Дії підлітків кваліфіковано за ч.ч. 2,3 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб).

Обвинувальний акт за вказаними статтями направлено до Подільського районного суду для розгляду по суті.

"Зазначимо також, що один із підозрюваних навесні 2019 року вже був судимий за скоєння аналогічного кримінального правопорушення, що виявилося в розпиленні на вулиці сльозогінного газу в обличчя літніх жінок і фіксуванні цих дій на камеру мобільного телефону", - повідомили в прокуратурі.

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Підлітки, які жорстоко побили чоловіка в Києві, підуть під суд, - прокуратура 01
Підлітки, які жорстоко побили чоловіка в Києві, підуть під суд, - прокуратура 02
Підлітки, які жорстоко побили чоловіка в Києві, підуть під суд, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147551
 
   
 Топ коментарі
 
Их бы еще и кастрировать, чтобы потом не размножались. А то посидят на малолетке (если сядут) и начнут плодить себе подобных крыс((
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А ты считаешь, что такие звери должны размножаться? Лучше уж никого, чем полчища маньяков.
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Ага. При Порошенко такого не было. Подростки, жестоко избившие мужчину в Киеве, пойдут под суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6369
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Их бы еще и кастрировать, чтобы потом не размножались. А то посидят на малолетке (если сядут) и начнут плодить себе подобных крыс((
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У нас и так смертность рождаемость официально превышает в два раза а ты еще кастрировать хочешь ?! То кто тут через полвека вообще жить будет?- китайцы? арабы с неграми?
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А ты считаешь, что такие звери должны размножаться? Лучше уж никого, чем полчища маньяков.
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по мне любой ВОСПИТАННЫЙ и ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ араб, китаец или негр априори нужен. А такое чмо как эти ублюдки даже на зоне нам не нужны.
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по этой статье НЕ САДЯТ!!! бредовое обвинение!!! если жестко посмотреть - то тут покушение на убийство можно припаять!
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Так вот, они отделаются штрафом. А точнее их родители. Хотя они могли этого мужчину запросто убить( И получается, что сначала они женщинам газом в глаза, затем людей ногами забивают, а завтра вообще с ножом резать прохожих пойдут. Им бы статью более жесткую, чем хулиганка.
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Сучьи дети...
Не ходите, дети, в школу -
Приходите бить крамолу!
И не то чтоб эти детки
Были вовсе - малолетки, -
Изрубили эти детки
Очень многих на котлетки!

В.С. Высоцкий
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Они же дети.Их в тюрьму для малолетних. а родаков-для взрослых,если таковые имеются
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Подрастает новое поколение анижедетей.
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молодцы украинцы, бьете друг друга на улицах и в донбасе, но не трогаете хабадников и их меноры, которые подарили ваш крым хабаднику Шеломе (Путин) и перчат вас без остановки уже который год...конечно с таким подходом у вас ничего путного в стране не произойдет...
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Цікава новина на сайті Динамо Шуріка. Більшість вболівальників не сприймають зЕ! Подростки, которые жестоко избили мужчину в Киеве и сняли это на камеру, пойдут под суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1756
Вболівальники Динамо не сприймають преЗЕдента!

Ось деякі висловлювання:
Подростки, которые жестоко избили мужчину в Киеве и сняли это на камеру, пойдут под суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9547
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они Барыгу вообще за человека не считали Підлітки, які жорстоко побили чоловіка в Києві, підуть під суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3357
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Когда футбольному имбецилу дали методичку порохоботов....
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Бойцы ВСУ - порохоботы. Майдановцы - порохоботы. Ультрас - порохоботы. Украинцы за границей - порохоботы. Блогеры - порохоботы.

В сухом остатке только амебы, которые подтираются без посторонней помощи с трудом.
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Дорогой элита, это называется демократия.
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Это охлократия быдла, не осознающего своего места.
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Так охлократія без демократії неможлива.
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В недоразвитом социуме вместо демократии получается то, шо теперь у нас и на Роисе.

Тяжелое наследие совка и рабоче-крестьянского прошлого.
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все у кого IQ на 10 баллов выше среднего - порохоботы.
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Это прям сегрегация по интеллектуальному признаку.
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"Профессор, вы не любите пролетариат!"
"Да, не люблю".
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Ну не отсталые ж зебилоиды получили вместо меня образование, прошли несколько международных сертификаций, нашли достойную работу и зарабатывают достаточно, чтобы не зависеть ни от президента, ни от 73% быдла.

Все познается в сравнении. И оно не в пользу 73% зубожЫлов.
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Почему-то мне думается, что это лишь Ваши мечты.
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Не льстите себе.... подойдите ближе к писсуару))) Підлітки, які жорстоко побили чоловіка в Києві, підуть під суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7744
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Зачем мне к тебе подходить? Вас обсцыкает пока только ваша ненаглядная ЗЕлюпа.

Для меня вы только временная помеха и не более.
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Динамо треба розпустити, геть порохоботскьу команду.
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Ці ******** щось дуже на хачіків подібні. Етнозлочинність = аваков = безкарність ?
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Для таких нелюдей необходима кастрация.
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Предлагаю этих дебилов на обмен кацапам. Или просто кацапам отдать. Там им и место...
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Не накажут будет хуже.
Безнаказанность развращает.
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Сейчас среди детей модно быть жестоким, особенно в нашей стране. Добрый человек - это лох, его никто не уважает. От этого грустнее всего.
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