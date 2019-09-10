 Підлітки, які жорстоко побили чоловіка в Києві, підуть під суд, - прокуратура. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох неповнолітніх, які з хуліганських спонукань заподіяли тілесні ушкодження 51-річному чоловікові", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що кричущий інцидент стався 18 червня цього року на території житлового масиву Виноградар у Подільському районі столиці.

"Побачивши у дворі житлового будинку чоловіка, який видався їм безхатьком, молодики почали по черзі завдавати йому удари в різні частини тіла. На його прохання зупинитися і не чіпати його, зловмисники не реагували. Більш того, свої дії підлітки знімали на мобільний телефон і потім виклали відеозапис у соціальну мережу", - зазначили в прокуратурі.

Дії підлітків кваліфіковано за ч.ч. 2,3 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб).

Обвинувальний акт за вказаними статтями направлено до Подільського районного суду для розгляду по суті.

"Зазначимо також, що один із підозрюваних навесні 2019 року вже був судимий за скоєння аналогічного кримінального правопорушення, що виявилося в розпиленні на вулиці сльозогінного газу в обличчя літніх жінок і фіксуванні цих дій на камеру мобільного телефону", - повідомили в прокуратурі.

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