 Прикордонники на Львівщині вилучили 28 кг бурштину, захованого в тайниках трьох автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в пункті пропуску "Устилуг" на українсько-польському кордоні на підставі інформації СБУ прикордонники Львівського загону спільно з митниками зупинили для перевірки три автомобілі. Під час їхнього огляду правоохоронці виявили майже 28 кілограмів бурштину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Повідомляється, що необроблені камені різного розміру перевозили жителі Волині, сховавши їх у конструктивних особливостях своїх автомобілів.
На правопорушників складено відповідні документи. Камені й автомобілі вилучено.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147535
и легализироваться сами побегут
пятерку для начала, конфискация и так есть