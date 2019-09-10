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 Події, Суспільство
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Все про:Волинь (347) Держприкордонслужба (2239) бурштин (340)

 Прикордонники на Львівщині вилучили 28 кг бурштину, захованого в тайниках трьох автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в пункті пропуску "Устилуг" на українсько-польському кордоні на підставі інформації СБУ прикордонники Львівського загону спільно з митниками зупинили для перевірки три автомобілі. Під час їхнього огляду правоохоронці виявили майже 28 кілограмів бурштину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Повідомляється, що необроблені камені різного розміру перевозили жителі Волині, сховавши їх у конструктивних особливостях своїх автомобілів.

На правопорушників складено відповідні документи. Камені й автомобілі вилучено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект, яким передбачено саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину

Прикордонники на Львівщині вилучили 28 кг бурштину, захованого в тайниках трьох автомобілів 01
Прикордонники на Львівщині вилучили 28 кг бурштину, захованого в тайниках трьох автомобілів 02
Прикордонники на Львівщині вилучили 28 кг бурштину, захованого в тайниках трьох автомобілів 03
Прикордонники на Львівщині вилучили 28 кг бурштину, захованого в тайниках трьох автомобілів 04
Прикордонники на Львівщині вилучили 28 кг бурштину, захованого в тайниках трьох автомобілів 05
Прикордонники на Львівщині вилучили 28 кг бурштину, захованого в тайниках трьох автомобілів 06
Прикордонники на Львівщині вилучили 28 кг бурштину, захованого в тайниках трьох автомобілів 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147535
 
 
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за вывоз камня стать криминал сделают
и легализироваться сами побегут
пятерку для начала, конфискация и так есть
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