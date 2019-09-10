 Прикордонники на Львівщині вилучили 28 кг бурштину, захованого в тайниках трьох автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Повідомляється, що необроблені камені різного розміру перевозили жителі Волині, сховавши їх у конструктивних особливостях своїх автомобілів.

На правопорушників складено відповідні документи. Камені й автомобілі вилучено.

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