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 Події, Фоторепортаж
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 Затримано чоловіка, який видавав розвіддані терористам "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах протидії тероризму в Луганській області Служба безпеки України викрила діяльність спільника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Сєверодонецька за власною ініціативою налагодив контакти із ватажком одного з диверсійно-розвідувальних підрозділів російсько-терористичних незаконних збройних формувань.

"Чоловік за завданням куратора збирав інформацію розвідувального характеру на користь спецслужб РФ. Інформатор, зокрема, передавав бойовикові відомості про місця дислокації особового складу та керівництво підрозділів операції Об’єднаних сил, правоохоронні органи, представництво міжнародних гуманітарних організацій, діяльність місцевих осередків політичних та громадських організацій, переміщення військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що терористи використовували ці дані під час планування військових дій та диверсійних актів на території Луганської області.

Правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії за місцем проживання спільника бойовиків і його зв’язків. Під час обшуків виявлено та вилучено хімічні речовини, боєприпаси, зокрема сім корпусів гранат Ф-1 та РГН, п’ять запалів до гранат, сто п’ятдесят набоїв калібру 5,45 мм, а також наркотичні речовини амфетамін та канабіс, які направлено на експертизу.

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Вилучено комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисник передавав інформацію бойовикам. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

Після проведення експертиз йому буде повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами ‒ ст. 263 та в незаконному виготовленні й зберіганні наркотичних засобів ‒ ст. 307 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Викриття інформатора проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

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Затримано чоловіка, який видавав розвіддані терористам ЛНР, - СБУ 01
Затримано чоловіка, який видавав розвіддані терористам ЛНР, - СБУ 02
Затримано чоловіка, який видавав розвіддані терористам ЛНР, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147496
 
   
 Топ коментарі
 
Потом на наших пленных поменяем!!!
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це вже не часи ..бариги мародера вбивці свині парашенки - тому суд його не відпустить !піде на обмін
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Как раз те часы и настали. Все враги, которые тихо сидели пять лет, вовсю поползли из щелей. А завтра зеля типа-мир на условиях пути подпишет, и будет предатель ходить на свободе и гоголем. Ты же это хочешь, зебил?
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Дайте угадаю, под личное обязательство его завтра отпустят?
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Какое еще обязательство? Под личное обязательство слишком почетно, личнгое обязательство для цемахов. Чтобы потом о пытках в украинских тюрьмах рассказывали. А тут мелкая сошка. Его отпустят просто так.
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жаль, что этот контрацептив не оказал вооружённого сопротивления при задержании и не был ликвидирован. или обменяют, или по "закону Савченко" выйдет.
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