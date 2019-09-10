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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (453) Нацполіція (8164) Князєв (344) Крупей Сергій (1)

 Крупєя призначено главою поліції Житомирщини. ФОТОрепортаж

Новим начальником поліції Житомирської області став Сергій Крупєй, який раніше обіймав посаду заступника начальника облуправління і начальника кримінальної поліції в регіоні.

Поліцію Житомирської області очолив полковник поліції Сергій Крупєй. Сьогодні, 10 вересня, Голова Нацполіції України Сергій Князєв представив нового керівника особовому складу поліції регіону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

До цього Сергій Крупєй обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

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Крупєя призначено главою поліції Житомирщини 01
Крупєя призначено главою поліції Житомирщини 02

Голова Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що вимагає від особового складу відомства не тільки неухильного дотримування законів держави.

"Насамперед ми маємо зрозуміти, що ми з вами є сервісною службою, яка зобов’язана слухати суспільство, чути та допомагати суспільству. Тому що поліція України - це правоохоронний сервіс для наших громадян та гостей", – підкреслив глава Нацполіції.

Сергій Князєв додав, що кожний поліцейський, зокрема, кожен керівник, на своєму робочому місці має розуміти, що оцінка його діяльності базується на трьох принципах.

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"Перший – рівень довіри населення особисто до вас як до керівника. Другий – рівень довіри особового складу особисто до вас. І тільки третій – це стан протидії злочинності. Ці чинники є найважливішими в роботі поліції. І тоді рівень довіри до нас буде зростати", – підкреслив Голова Нацполіції.

Відтак він звернувся до нового керівника поліції Житомирської області з вимогою неухильно у своїй роботі притримуватися вказаних принципів і ефективно виконувати поставлені завдання.

Крупєя призначено главою поліції Житомирщини 03

Своєю чергою  Сергій Крупєй подякував за виявлену довіру. Він зазначив, що пріоритетними напрямками роботи для поліції Житомирської області також є безкомпромісна боротьба зі злочинністю, забезпечення належного правопорядку у регіоні та тісна взаємодія з органами місцевого самоврядування та громадськістю.

Крупєя призначено главою поліції Житомирщини 04

Сергій Крупєй закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у серпні 1995 року. Працював оперуповноваженим, старшим оперуповноваженим, заступником начальника відділу та начальником відділу у підрозділах карного розшуку Харківщини та Головного управління карного розшуку МВС. Із серпня 2017 року був заступником начальника Головного управління – начальником кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147475
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер в ігорного бізнесу Авакова буде свій крупей!
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И это "новое лицо"?!
Что, в Квартале-95 совсем никого не осталось?
Пикалов на этой должности хорошо бы смотрелся, тем более, что в "Слуге народа" он министра, вроде, обороны играл, значит, в теме.
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И это "новое лицо"?!
Что, в Квартале-95 совсем никого не осталось?
Пикалов на этой должности хорошо бы смотрелся, тем более, что в "Слуге народа" он министра, вроде, обороны играл, значит, в теме.
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сразу "да", тем более, с кожанкой, кепкой и Маузером.
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КАКОЕ ЧЕСТНОЕ, БЛАГОРОДНОЕ ЛИЦО! ДУМАЮ ВОТ ЭТОТ КРИСТАЛЬНОЙ ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВЗЯТКИ НЕ БУДЕТ БРАТЬ НИКОГДА-НИКОГДА!!!!
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Как бы, "встречают по внешности (одежке)", но провожают, всё-таки, по уму!
Допустим, у того же Азарова - более "презентабельное" лицо. Значит, Азаров лучше?
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