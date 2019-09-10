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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (5631) імпічмент (89) Юрчишин (17) Слуга народу (285)

 "Слуга народу" під час ухвалення закону про імпічмент порушила Регламент Ради, - Юрчишин. ФОТО

Під час ухвалення закону про імпічмент було порушено Регламент Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Ярослав Юрчишин ("Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що фракція Слуги Народу критично порушила закон України - Регламент парламенту. Не зважаючи що до законопроекту про імпічмент були пропозиції, лише голосами СН цей закон було прийнято в цілому", - заявив Юрчишин.

Нагадаємо, сьогодні Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента. Спочатку нардепи 337 голосами ухвалили законопроєкт в першому читанні, потім попри заперечення і попередження представників опозиційних партій закон було ухвалено в цілому 245 голосами

Слуга народу під час ухвалення закону про імпічмент порушила Регламент Ради, - Юрчишин 01
Слуга народу під час ухвалення закону про імпічмент порушила Регламент Ради, - Юрчишин 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147469
 
   
 Топ коментарі
 
зе-слугам приказали - слуги проголосовали.... "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5234
Теперь все время так будет....
Парламентаризм в Украине сдох..... - пора это уже понять...
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"Только что фракция Слуги Народа критически нарушила закон Украины - Регламент парламента. Несмотря на то, что в отношении законопроекта об импичменте были предложения, только голосами СН этот закон был принят в целом", - відповідно цей закон з часом буде не чинним.

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слуга народу: відсутність інтелекту,вміння читати та писати не є обов*язковим, головне стадний інстинкт, вміння натискати потрібні кнопки по команді
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Это не закон...это очередная порция "божьей росы" в мордочки зебобикам....
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Не врите! Разве эти слуги могут что-то нарушать?!"Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8165
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Это фото тех двух?? Тупой и еще тупее?? "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5423
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Юзик достал свой, вытцветший еще с 90х, малиновый пинжак?

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Та хрен с ним , с этим импичментом "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8359 ,, кловуны , лучше скажите когда начнёте работать , а не пиариться . ?? Вы законы думаете принимать ?? "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4376.
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Да да...надо брать с ***** пример, он даже горшок с собой носит чтоб не пропустить ни одного голосования не говоря о вызове на допрос!
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Та пох.. с кого ты будешь брать пример . Или не будешь . Спрашиваю ещё раз ( вижу тебе с первого раза не дошло ) -вы законы думаете принимать ?? "Слуга народу" під час ухвалення закону про імпічмент порушила Регламент Ради, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1690 .
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Печалька, Юрчишин который наверно и сейчас за ***** проголосовал не имел шанса серануть в законе крупными букавами "Сдезь был Вася"
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Тупое стадо Зебилов проголосовало по указке пастуха......
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Закон настоящий....но толку от него как от зеленого козла молока.....нет... "Слуга народу" під час ухвалення закону про імпічмент порушила Регламент Ради, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5061
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как при Наполеоне Бонапарте - трибунат обсуждает законы, но не имеет права голосовать. законодательный совет обязан голосовать, но не имеет права обсуждать. все просто и понятно: как император прикажет - так и будет.
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Юрчишину обидно закон об импичменте принят.
Зеленский сказал, Зеленский сделал не то, что предыдущий только болтал и обещал.
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это закон о невозможности импичмента
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Ну давай БОТ поделись со всеми, своим видением происходящего.
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Зрада-а-а-а!!🤣🤣🤣
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Слугам урода плювати на всі регламенти,вони на самокаті
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цензор,а почему бы не принять волевое решение и не закрыть комменты?кто их читает?при нынешнем положении дел это просто трата впустую места на винтах,с таким же у спехом можно забивать место генератором случайных чисел...сидит пара прыщавых школьников и формируют общественное мнение,вам самим не надоел этот маразм?
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Я читаю. Иной раз здравые мысли бывают. Да и не столько много места комменоы занимают, это не блюрэи.
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Пацан сказал-пацан сделал.Соевая банда-сосите рошен!
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Пацан сказал, но вместо того что бы сделать, он жиденько обосрался. Все клоунские законы через полгода по суду отменят.
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не пойму...
это же закон о том чтобы зеленого снять в чем проблема ?
это же мячта свиделей петра.
че воют ?
в этой конченной раде ниче принять низя ? ни правильного ни неправильного ?
только купленное когда все точно за ?
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Дело в том, что это не закон, а просто бумажка недействительная, раз он принят с нарушением процедуры. И если дело дойдет до импичмента, то любой суд за 2 дня отменит этот закон так как принят с нарушением. То есть реально как не было закона, так и нет его.
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Ого! Вот это гигант мысли и столе юриспруденции! В одиночку заменил все суды всех инстанций! Нахрена нам нужны эти тысячи людей когда есть такой умный что сразу решения выдает без особой мороки?
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