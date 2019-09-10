 Терористи не виконали взяті на себе зобов'язання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС із посиланням на дані СЦКК.
Як повідомляється, представники ТОВ "Флангер" проводили роботи з розширення узбіччя дороги у напрямку моста, а саме: повністю заасфальтували ліве узбіччя дороги (до 800 м) у напрямку зруйнованого моста. Також провели підготовчі роботи з розширення правої частини узбіччя дороги (покладено щебінь протяжністю до 600 м) у напрямку зруйнованого моста.
Оперативно-піротехнічним підрозділом ДСНС України проводились роботи з обстеження ділянки місцевості для технологічної дороги, з метою забезпечення під’їзду до зруйнованої частини моста.
Українська сторона продемонструвала СММ ОБСЄ свою готовність до запланованих робіт з відновлення моста.
Зі свого боку, як зазначили в СЦКК, незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, а саме - не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК, та не прибрані фортифікаційні споруди, безпосередньо на мосту (синій кунг із логотипом СЦКК) так і за мостом (бетонні споруди - вогневі точки).
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В "Слузі народу" готові говорити про виведення натівських інструкторів при деокупаціі Донбасу.
Для відновлення довіри за столом переговорів ( ДОВІРА З КАЦАПАМИ !!! ) і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда"За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, - Дмитрий Кулеба. ФОТОрепортаж
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба после своего прибытия в штаб-квартиру НАТО поднял вопрос об активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Президент Зеленский определил, что реформа Вооруженных Сил Украины и в целом оборонного сектора должна осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практичных вещах: как Альянс может помогать Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого", - заявил Кулеба.
В ходе проведения встреч стороны проявили взаимный интерес к укреплению и усилению взаимодействия Альянса в контексте противодействия гибридным угрозам, а также обменялись мнениями о возможных совместных действиях, направленных на усиление безопасности в Черном море.
Также стороны договорились о продолжении практик совместной военной подготовки, вместе со стажировкой украинских военнослужащих ВМС на кораблях ВМС государств-членов НАТО.
Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.
Напомним, вчера Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции прибыл в штаб-квартиру НАТО, где провел ряд встреч для обсуждения евроатлантической интеграции Украины.
Я не придумала заявление влиятельного волохатого Зе-депутата.
Он это сказал в интервью ТСН.
Каждый верит в то что хочет верить, только не надо ваши сексуальные фантазии представлять как истину в последней инстанции.
Я показала не свою выдумку, а информацию о заявлении ЗЕдепутана.
При запрете на пребывание в Украине инструкторов НАТО пустые бла-бла-бла о сотрудничестве с НАТО можно сразу выбрасывать в мусор.
На сегодняшний день есть факт поездки делегации в штаб-квартиру НАТО и переговоры о сотрудничестве и есть сплетни, когда Богдан Яременко в интервью заявил, что во время переговоров росияне могут потребовать вывод инструкторов НАТО, а в ответ мы потребуем вывод росийских.
Т.е. по факту переговоров ЕЩЕ НЕ БЫЛО, решений НИКАКИХ НЕ ПРИНЯЛИ, есть просто слова, описывающие возможные перговоры, но вас лично устраивает не то что УЖЕ ведутся перговоры с НАТО, а то что возможно будут обсуждаться вопросы с присутствием иностранных инструкторов, это то же самое как сравнивать палец сами знаете с чем.
Тогда их не будут цитировать СМИ.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
А если вам интересно прочитайте ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ а не одну фразу из него и вам станет понятна его позиция.
https://tsn.ua/interview/********-ne-otrimaye-zaproshennya-do-yes-nastupni-5-10-rokiv-1407804.html
Таки один из них?
Если интересно про меня - так имею два высших с отличием, работаю на шахте в Днепропетровской области. ВСЕ.
При этом Украина зачем-то начала работы... Начинать нужно только тогда, когда сепары уберут свои будки и флаги с территории Украины, с этого берега. А иначе они так и ставят под собой захваченый кусок на этом берегу...