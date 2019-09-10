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 Події, Фоторепортаж
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Все про:міст (269) СЦКК (466) Станиця Луганська (62)

 Терористи не виконали взяті на себе зобов'язання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК. ФОТО

Незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов'язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1. Своєю чергою українська сторона проводить підготовчі роботи з обладнання майданчика для встановлення важкої будівельної техніки біля зруйнованої частини моста в Станиці Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС із посиланням на дані СЦКК.

Як повідомляється, представники ТОВ "Флангер" проводили роботи з розширення узбіччя дороги у напрямку моста, а саме: повністю заасфальтували ліве узбіччя дороги (до 800 м) у напрямку зруйнованого моста. Також провели підготовчі роботи з розширення правої частини узбіччя дороги (покладено щебінь протяжністю до 600 м) у напрямку зруйнованого моста.

Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 01

Оперативно-піротехнічним підрозділом ДСНС України проводились роботи з обстеження ділянки місцевості для технологічної дороги, з метою забезпечення під’їзду до зруйнованої частини моста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи випустили 6 мін калібром 82 і 120 мм по житлових кварталах Верхньоторецького і Лебединського, - СЦКК

Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 02

Українська сторона продемонструвала СММ ОБСЄ свою готовність до запланованих робіт з відновлення моста.

Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 03

Зі свого боку, як зазначили в СЦКК, незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, а саме - не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК, та не прибрані фортифікаційні споруди, безпосередньо на мосту (синій кунг із логотипом СЦКК) так і за мостом (бетонні споруди - вогневі точки).

Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 04
Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 05
Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 06
Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 07
Фото: пресцентр ОС/Facebook

Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147467
 
   
 Топ коментарі
 
А зачем? Просто там еще не та середина, на которой надо сойтись, да зебилы? НВФ РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6229
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Та то понятно Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7810 Середина где, спрашиваю, адепт зеленой сопли?
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Как же так, кто же мог подумать, там же честньіе террористьі, ани же обісцяли !
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А зачем? Просто там еще не та середина, на которой надо сойтись, да зебилы? НВФ РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6229
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шмат лайна .. бери рошен в руки і .. працюй із ним - це твоє покликання ))
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Та то понятно Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7810 Середина где, спрашиваю, адепт зеленой сопли?
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Акщо зрозумів.. То не відволікайся.. І працю ротом..)) і буде тобі середина
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А они как наш президнет, никому ничего не должны кроме семьи пушилину НВФ РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5426
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Як так? Зе ж з путіним на рівних домовляється? НВФ РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2279
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Зе ж з путіним на рівних домовляється Це що новий анекдот?
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Порохоботина.. Хватає простити фото часів президентства Свині парашенки.. Той час уже не вернеш... Як би ви повтори не плакались іне мріяли
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тупі порохоботи настільки тупі - що фантазії хватає тільки на 1. пункт методички - перекрутити фамілію або імя - це межа ваших здібностей ))
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Как же так, кто же мог подумать, там же честньіе террористьі, ани же обісцяли !
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Лох, это судьба. А как вы хотели? 350 лет унижений, убийств, голодоморов, а половина населения до сих пор блеет, ...мышебратьяяя, анижедетиии, миру - мир, здаемсууу!!!...
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Украина идет в НАТО? Забудьте. Даже просто сотрудничества не будет.

В "Слузі народу" готові говорити про виведення натівських інструкторів при деокупаціі Донбасу.



Для відновлення довіри за столом переговорів ( ДОВІРА З КАЦАПАМИ !!! ) і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда"За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
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Вас что на цензоре забанили, или чукча не читатель, чукча писатель?!!

Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, - Дмитрий Кулеба. ФОТОрепортаж
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба после своего прибытия в штаб-квартиру НАТО поднял вопрос об активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Президент Зеленский определил, что реформа Вооруженных Сил Украины и в целом оборонного сектора должна осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практичных вещах: как Альянс может помогать Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого", - заявил Кулеба.
В ходе проведения встреч стороны проявили взаимный интерес к укреплению и усилению взаимодействия Альянса в контексте противодействия гибридным угрозам, а также обменялись мнениями о возможных совместных действиях, направленных на усиление безопасности в Черном море.

Также стороны договорились о продолжении практик совместной военной подготовки, вместе со стажировкой украинских военнослужащих ВМС на кораблях ВМС государств-членов НАТО.
Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.

Напомним, вчера Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции прибыл в штаб-квартиру НАТО, где провел ряд встреч для обсуждения евроатлантической интеграции Украины.
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Бла-бла-бла про сотрудничество, чтобы временно усыпить бдительнось части населения, не желающей ложиться под Рашу.
Я не придумала заявление влиятельного волохатого Зе-депутата.
Он это сказал в интервью ТСН.
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Я вас понял тут пишут КАКУ а там все ГУД.
Каждый верит в то что хочет верить, только не надо ваши сексуальные фантазии представлять как истину в последней инстанции.
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Озабоченный Вася перепутал сайты.
Я показала не свою выдумку, а информацию о заявлении ЗЕдепутана.
При запрете на пребывание в Украине инструкторов НАТО пустые бла-бла-бла о сотрудничестве с НАТО можно сразу выбрасывать в мусор.
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Я предпочитаю ФАКТЫ, а не сплетни, когда кто-то что-то сказал и начинают крутится вокруг этого, по ходу добавляя свое.
На сегодняшний день есть факт поездки делегации в штаб-квартиру НАТО и переговоры о сотрудничестве и есть сплетни, когда Богдан Яременко в интервью заявил, что во время переговоров росияне могут потребовать вывод инструкторов НАТО, а в ответ мы потребуем вывод росийских.
Т.е. по факту переговоров ЕЩЕ НЕ БЫЛО, решений НИКАКИХ НЕ ПРИНЯЛИ, есть просто слова, описывающие возможные перговоры, но вас лично устраивает не то что УЖЕ ведутся перговоры с НАТО, а то что возможно будут обсуждаться вопросы с присутствием иностранных инструкторов, это то же самое как сравнивать палец сами знаете с чем.
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Напишите ЗЕдепутану Яременко, чтобы не распускал сплетни.
Тогда их не будут цитировать СМИ.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
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Он рассказал о возможных переговорах и возможные темы для обсуждения, короче не о чем, меня спросите я такого могу нарассказывать, но это не будет являться официальной информацией.
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Вы один из членов команды преЗедента, которых приглашают в эфиры для обнародования намерений власти?
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Нет так потрындеть зашел.
А если вам интересно прочитайте ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ а не одну фразу из него и вам станет понятна его позиция.
https://tsn.ua/interview/********-ne-otrimaye-zaproshennya-do-yes-nastupni-5-10-rokiv-1407804.html
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Из КОГО?
Если интересно про меня - так имею два высших с отличием, работаю на шахте в Днепропетровской области. ВСЕ.
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"Вы один из членов команды преЗедента, которых приглашают в эфиры для обнародования намерений власти?"
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Нашо нам натівскі - будуть Рфскі. "Импорптозамещение" від слуг народу. Как завещал великий Пу.
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Так а где фото не демонтированных фортификационных сооружений?
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Но такое мелкое досадное недоразумение не помешает ведь солнышку нашему, спасителю ЛадимрЛександрычу продолжить отвод ВСУ с позиций?
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Цемаху двойную, и талоны на усиленное питание...
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НВФ РФ не выполнили взятые на себя обязательства..

При этом Украина зачем-то начала работы... Начинать нужно только тогда, когда сепары уберут свои будки и флаги с территории Украины, с этого берега. А иначе они так и ставят под собой захваченый кусок на этом берегу...
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В звязку з не виконанням зобовязань - припинити рух людей до виконання. Думаю що до вечора люди самі розберуть і пересунуть
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А хто б сумнівався, що рашисти будуть просуватись тільки вперед. Зато Зе розпочав "відводити" ЗСУ України в одностороннему порядку. Зебіли з Цензора, ви народ поінформований, ну відкрийте секрет, де буде тепер лінія розведення, що там планують в шатрі султана - новий кордон буде по вул. Банковій, чи зразу в районі Карпат?
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террористы выполнили все.согласно договоренностя с"зе" и по указанию куйла
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