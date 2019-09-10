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 Політика України, Фоторепортаж
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 Україна і НАТО активізують діяльність Спільної робочої групи з питань воєнної реформи, - Дмитро Кулеба. ФОТОрепортаж

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба після свого прибуття в штаб-квартиру НАТО порушив питання про активізацію спільної робочої групи щодо військової реформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Президент Зеленський визначив, що реформа Збройних сил України і загалом оборонного сектору має здійснюватися відповідно до найкращих світових стандартів. Тому сьогодні в НАТО ми говорили про дуже практичні речі: як Альянс може допомагати Україні стати сильнішою, та про те, як Україна може допомогти Альянсу. Євроатлантичний курс України залишається незмінним, і візит є одним з підтверджень цього", - заявив Кулеба.

Під час проведення зустрічей сторони проявили взаємний інтерес до зміцнення і посилення взаємодії Альянсу в контексті протидії гібридним загрозам, а також обмінялися думками про можливі спільні дії, спрямовані на посилення безпеки в Чорному морі.

Також сторони домовилися про продовження практик спільної військової підготовки, разом зі стажуванням українських військовослужбовців ВМС на кораблях ВМС держав-членів НАТО.

Сторони також обговорили питання підготовки візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну наприкінці жовтня.

Нагадаємо, вчора віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції прибув до штаб-квартири НАТО, де провів низку зустрічей для обговорення євроатлантичної інтеграції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позитивні емоції від обміну не повинні спонукати ЄС послабити санкції проти РФ, - Кулеба

Україна і НАТО активізують діяльність Спільної робочої групи з питань воєнної реформи, - Дмитро Кулеба 01
Україна і НАТО активізують діяльність Спільної робочої групи з питань воєнної реформи, - Дмитро Кулеба 02
Україна і НАТО активізують діяльність Спільної робочої групи з питань воєнної реформи, - Дмитро Кулеба 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147450
 
   
 Топ коментарі
 
Странно, поехал в Брюсель, к пендосам. а должен был по идее на Московию на коленях ползти, царю -батюшке Хуйло в ноги кланяться, ДА ПОРОХОБОТЫ?!!
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Хм, а у пэти дальше лозунгов дело не шло
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Співробітництво з НАТО нічого не дасть, НАТО хоче бачити Україну слабкою нікчемною в військовому сенсі державою, повністю залежною від допомоги НАТО! Якщо хочемо будувати сильну Україну, потрібно менше слухати західних експертів а більше грошей вкладати в українську армію та ВМСУ! Потрібно повернути крейсер Україна в склад ВМСУ і почати його реконструкцію і обладнання новітніми бойовими системами, потрібно будувати корвети та фрегати, щоб мати в океані групу кораблів озброєну ядерною зброєю! Потрібно відновлювати ядерний потенціал, як би це не сприймалось в штики нашими "партнерами" по НАТО! Потрібно спільно з Китаєм оновлювати нашу авіацію! Китай вже робить копії Міг-29 та Су-27 і нам потрібно активно долучатись до китайських проектів і робити свої двигуни 5-го покоління до цих машин, щоб далі виробляти їх спільно з китайцями і оноволювати свої ВПС ЗСУ! Потрібно активно долучатись до китайських проектів по літакам 5-го покоління, як ми долучились до проекту виробництва унікального універсального літака L-15! Потрібно продовжувати модернізацію українських авіадвигунів для L-15, щоб збільшити його швидкість і довести його можливості до рівня Міг-29. 5 років війни та "співпраця" з НАТО не дозволили нам вийти на якісно новий рівень управління та ведення бойових дій, всі ці радники та тренери НАТО не покращують нашу систему управління військами, а саме це є для нас катастрофічно слабкою ланкою в організації бойовоих дій!
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Потрібно критично оцінити допомогу НАТО за 5 років війни і зробити правильні висновки, щоб через 5 років знову не сидіти біля розбитого корита!
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треба не голосувати за януковичей та зеленських - і не будеш сидіти
а НАТО тут ні до чого
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Посилення армії та флоту, посилення обороноздатності України має відбуватись незалежно від того хто прийшов до влади! А цього можна досягнути якісними рішеннями, реалізація яких не буде залежати від політичного забравлення нової влади! Крейсер Україна потрібно повертати в склад ВМСУ, потрібно будувати корвети та фрегати, купляти підводні човни, купляти або збирати в Україні китайські літаки, до яких ми самі робимо авіадвигуни та системи управління авіадвигунами, розробляти нову ядерну зброю, розробляти нові ракети для доставки ядерних боєголовок в будь яку точку росії, щоб путін та його банда не змогли сховатись навіть на Камчатці!
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Странно, поехал в Брюсель, к пендосам. а должен был по идее на Московию на коленях ползти, царю -батюшке ***** в ноги кланяться, ДА ПОРОХОБОТЫ?!!
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Реформы - как сдать территории, и шоб тебе за это нифига не было?
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Хм, а у пэти дальше лозунгов дело не шло
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ща ирка, пэтина подстилка, начнет верещать, шо это плагиат😀
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