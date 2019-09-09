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Все про:Микола ІІ (7) пам'ятник (528)

 Пам'ятник російському царю Миколі ІІ встановили в окупованому Донецьку. ФОТО

В окупованому Донецьку з'явився пам'ятник останньому російському царю Миколі II.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Восточный вариант із посиланнями на ресурси терористів.

Повідомляється, що бронзовий бюст російського імператора був встановлений на території недобудованого храму на честь Святих Царствених Мучеників у селищі Гірник

Як відомо, цар Микола II увійшов в історію під прізвиськом "Кривавий", яке йому дали в народі за розстріл мирних демонстрацій у 1905 році.

Саме Микола привів Російську Імперію до революції і розвалу. У 1918 році поваленого царя розстріляли більшовики в Єкатеринбурзі.

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Памятник російському царю Миколі ІІ встановили в окупованому Донецьку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147379
 
 
 Топ коментарі
 
а в свободной Украине слуги чужого народа уничтожают все украинское....



Мирослав Гай

@miroslavgai

·5 ч

Ну от і все. Вони вбили українське кіно.
Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6477

Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 2540
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Оно то так, но зато теперь я понимаю зачем нужно было блокировать рос.СМИ в Украине-чтоб укр. СМИ было легче новости искать.
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"...бил би царь коля дурачок да фунт сала пятачок"
(народна мудрість 1919 року випуску)
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прікольний) ніколашка)), совок у даунецкіх)) руліт),
бюстік часів лібрежнева))))))))))))!!! Пам'ятник російському царю Миколі ІІ встановили в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 1342
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Особый статус им за это в награду! Немедленно! Дужее дзяяякууу збазіііба друзьяааа...
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Їй зараз ніколи.
Шукає нового чоловіка.
Старий не захотів більше в нею мироточити...
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царь , который просрал империю.. эпохально Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 2414
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И Ленин через дорогу.. И там почётный караул. А рядом пионЭры с красными шариками.
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"Всё смешалось в доме Облонских". Лев Николаевич Толстой переворачивается от таких сюжетов.
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Членин, Николай кровавый, православные коммунисты... Шиза прогрессирует
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А четырём сестрам родным и брату малолетнему с мамой что пуль по 20 получили в подвале не поставили? Не молитесь БОГУ отщепенцы---его там нет с 1918 года. И не будет.
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Так у них комунізм чи імперіялізм?) Половина з чорно-біло-жовтими ганчірками бігають, інша половина з червоними. Як вони там одне одного не повбивали? Чи там настільки каша у голові, що їм однаково під якими прапорами вбивати та грабувати?
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Скоро вони стануть повноправними членами української спільноти - йдемо семимильними кроками.
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Нет никакого противоречия. И коммунизм, и империализм - это русский мир.
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С ума сойти, что в головах.... собственно, что у тех, кто рулит - понятно - морочить вате мозг, а вот население .... просто жуть. Больше потратиться не на что бедным, всё уже есть. Ну да и хрен с ними.
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Зебильные скоро и у нас в Стольном Граде начнут всякую муть московитскую ставить...
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Осталось еще вазами и цветочками украсить в мокшанском стиле...Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 4781
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а в свободной Украине слуги чужого народа уничтожают все украинское....



Мирослав Гай

@miroslavgai

·5 ч

Ну от і все. Вони вбили українське кіно.
Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6477

Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 2540
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Бандити прокацапські при владі, на жаль((
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Віротекантром якийсь. Майбутній тов. майор норотної міміції "днр")
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И этих далбо""бов собираются впихнуть в Украину усилинными темпами...пенсиии платят,моосты строят.Тьфу,мля....
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его место в Могилеве - была там у него ставка...а при чем Донецк?
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Вспомнилась песенка , По росеи слух пошёл-Николай с ума сошёл и видать не он один ...
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Несмотря на всю мерзость этого упыря, он был лучше большевиков. Но за его интересы воевали против Запада 3.5млн. украинцев, а за интересы большевиков - 6.
Вечно мы вступим в два говна из двух, причем в более вонючее - вступим более глубокО.
Точно шоле волхвы прокляли за крестопомазание учиненное князьком Владиком.
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Николай ІІ трусливо предал дворян и госслужащих, отрёкшись быть царём Российской Империи.
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может ему приснилась пирамида с миллионов черепов его жертв? и он обосрался от укоров совести?

совесть у таких тварей отсутствует как джунгли в Антарктиде
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Приучают к монархии быдлонаселение
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Російський політолог Станіслав Бєлковський запропонував номінувати президента України Володимира Зеленського на Нобелівську премію миру.
На думку Бєлковського, український лідер гідний престижної премії за обмін полоненими з Росією, пише Главком. Політолог вважає, що висунути Зеленського повинен останній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов, який є лауреатом Нобелівської премії за видатний внесок у галузі зміцнення миру. - Михайлу Горбачову заборонений в'їзд в Україну. Про це повідомляє СБУ України. Казус з екс-президентом СРСР виник після його інтерв'ю газеті The Sunday Times, в якому він сказав, що приєднанням Криму до Росії було правильним рішенням. Після цього нардеп Антон Геращенко заявив, що звернувся з заявою до голови СБУ, голови МЗС з пропозицією заборонити в'їзд Горбачову на територію України, та до представництва ЄС з проханням розглянути питання про заборону в'їзду Горбачова на територію ЄС. У відповідь на питання про те, чи побоюється він можливої заборони в'їзду в Україну, екс-президент СРСР сказав: "Добре, я туди не їжджу і не буду їздити". "Горбачов сказав, що якби був при владі, то Радянський Союз існував би й понині. Також політик наголосив, що сумує через те, що розпалася така велика імперія.
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Не, не креативно ,надо было в стиле матрёшки ,в николае ленин в ленине сталин ,в слалине хрущёв в хрущёве брежнев в брежневе андропов в андропове черненко в черненко горбачёв в горбачёве ельцин а уже в ельцине ***** в ***** медведев а потом в медведеве опять ***** ... Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 1490
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ой Красный крест...вы теперь видите что не те таблетки вы гумконвоем им пихаете...ой не те...
там бы прививки от бешенства и галоперидор ящиками...
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Варто багато чого прочитати про ті часи. Наприклад - Спомини Вітте. Микола ІІ був ще тим лайном.
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Тут і читати не треба. В кацапії всі правителі гавно (або *****), як і народ.
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злой‏ @abtohton 6 сент.

Дима Рогозин ещё будучи молодым и не оперившимся, показывал куда он в будущем запустит робота Фёдора

- К солнышку! - говорил Дима и задумчиво смотрел в небо

Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 4408
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Поклонська!!! Няш-мяш!!! Дідько, де Натаха?! Негайно випускайте Поклонську!!!
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Николай,конечно,никакой не "кровавый"Потому что тогда ленин "сатана",а для сталина и вовсе сложно придумать аналогию...Он скорее "николай-долбоё%",николай "всёпросравший".Ведь именно по вине этого недоумка и случился почти столетний ужас.Тогдашняя империя развивалась вполне капиталистически и для тех лет-демократично.Но...Роль уе"ана в истории.
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1905 год Николку ничему не научил. А история второй шанс не дает.
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Иногда стоит помнить и про Первую мировую войну, на волне которой Ленин и совершил революцию...
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Це ж нарот Думбаса. Шо ви хочете від потомственних зеків і кацапні, яку завозили туди.

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тупорилі
ставлять памятник Ніколашці, якого розстріляли більшовики (і його чотирьох доньок і малолітнього сина інваліда)
і оночасно ставлять памятник членіну, який і дав наказ розстрвлювати.
Кервник розстрільної групи Бєлобородов отримував державну пенсію і помер своєю смертю у 1953 (можу помилитись на рік-два)

До речі, казуси Історії:
перший Романов прийшов у 1613 з Іпатьєвського Монастиря
Останній Романов Ніколашка у 1918 був розстріляний у будинку інженера Іпатьєва
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І перший романов стратив маленького хлопчика.
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Я за всеукраинский референдум по поводу Крыма и Даунбасса. Жить в одной стране с идиотами не хочу. Перед этим дать время на переселения адекватныхукраинцев. Остальным кацапским бабуинам резервация и колючая проволока в десять рядов с нашей стороны. Пусть дрочат на Сталина и Николашку.
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1000% , цю (про)кацапську бидлоту i за 100 лет не вилiкуешь..там же курва гени ...тамбовско-нiжнегородськi..
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Поклонська як дізнається - на колінах поповзе - ходу зробить з Кримнаш в Донецьк, якщо завтра стартане - до різдва приповзе
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И этим дебилам хотят бать особый статус???? И проводить там выборы???? Зеля опомнись!!!!!
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какой особый статус.. Только Звягилський и то на шахте Засядько..))
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Отродясь не был на Горняке, это какой район хоть?
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Романови з 1762 року, фактично Гольштейн-Готторп-Романови (рос. дореф. Гольштейнъ-Готторпъ-Романовская династіяГольштейнъ-Готторпъ-Романовская династія[1]; нім. Romanow-Holstein-Gottorp або Holstein-Gottorp-Romanow) - одна з ліній Ольденбурзькою династії (відома з XI століття), яка відокремилася від її Гольштейн-Готторпской гілки.
Завдяки спадкуванню по жіночій лінії вона прийняла ім'я Романових і в 1762 році в особі імператора Петра III встала на чолі Російської імперії. Авторитетні джерела з європейської генеалогії називають династію російських правителів, починаючи з Петра III не «Романови», а «Гольштейн-Готторп-Романови» - а ви кажете Вальцман...
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Ну , наконец-то ! Редкий ********** добрался из Москвы в Донецк. Жрите , суки .
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Там скоро памятник ***** поставят, просто нужно немножко подождать. Они к этому уже готовы. Чем хуже будут жить одичалые, тем больше будет у них новых памятников убийцам.
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Да действительно "там же наши люди", их срочно надо интегрировать в тело Украины, смотришь через пару лет бюсты царя и сцаря появятся по всей Украине.
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А поруч леніну , його вбивці. маразм по донецьки.
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Вы вот тут смеетесь, а очень скоро этот сброд с памятниками Николаю второму вернется в Украину в виде автономного округа, зебил уже договорился.
А представители сброда станут депутатами и будут в футболках с портретом сталина, ***** или николая второго сидеть в Раде, потому что вы это сделали вместе
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Ну то таке. В Одессе памятник обер-шлюхе Катьке Второй поставили, и нормально. Героически выжившей после постельного сражения с полком своей лейб-гвардии вместе с их конями.
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А ведь это потенциальный электорат преЗЕдента. Ведь за него весь Даунбасек и все сепары голосовали.
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колаборанти,які за московську імперію ставлять пам*ятник тому,хто її розвалив))),логічно,що наступний пам*ятник буде Горбачову...)канабіс там явно не в моді,там працює щось набагато важче
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та ладно. памятников мало не бывает. от, памятник погибшим защитникам новороссии
Пам'ятник російському царю Миколі ІІ встановили в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 7260
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=414827432497161&set=gm.1259794200867783&type=3&theater
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Теперь становится окончательно понятен смысл кричалки: Спасибо жителям донбасса...
Ведь они высерали лучшего из своей среды. Нормальные и адекватные вынуждены были бросить и бежать из апокалептического гетто когда зомби были активированы ордынской пропагандой
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Николай 2, втянувший Россию в мировую войну... Да, дела... Они же епнутые, эти лугандонцы.
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