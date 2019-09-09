 Пам'ятник російському царю Миколі ІІ встановили в окупованому Донецьку. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Восточный вариант із посиланнями на ресурси терористів.
Повідомляється, що бронзовий бюст російського імператора був встановлений на території недобудованого храму на честь Святих Царствених Мучеників у селищі Гірник
Як відомо, цар Микола II увійшов в історію під прізвиськом "Кривавий", яке йому дали в народі за розстріл мирних демонстрацій у 1905 році.
Саме Микола привів Російську Імперію до революції і розвалу. У 1918 році поваленого царя розстріляли більшовики в Єкатеринбурзі.
(народна мудрість 1919 року випуску)
бюстік часів лібрежнева))))))))))))!!!
Шукає нового чоловіка.
Старий не захотів більше в нею мироточити...
Мирослав Гай
@miroslavgai
·5 ч
Ну от і все. Вони вбили українське кіно.
Вечно мы вступим в два говна из двух, причем в более вонючее - вступим более глубокО.
Точно шоле волхвы прокляли за крестопомазание учиненное князьком Владиком.
совесть у таких тварей отсутствует как джунгли в Антарктиде
На думку Бєлковського, український лідер гідний престижної премії за обмін полоненими з Росією, пише Главком. Політолог вважає, що висунути Зеленського повинен останній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов, який є лауреатом Нобелівської премії за видатний внесок у галузі зміцнення миру. - Михайлу Горбачову заборонений в'їзд в Україну. Про це повідомляє СБУ України. Казус з екс-президентом СРСР виник після його інтерв'ю газеті The Sunday Times, в якому він сказав, що приєднанням Криму до Росії було правильним рішенням. Після цього нардеп Антон Геращенко заявив, що звернувся з заявою до голови СБУ, голови МЗС з пропозицією заборонити в'їзд Горбачову на територію України, та до представництва ЄС з проханням розглянути питання про заборону в'їзду Горбачова на територію ЄС. У відповідь на питання про те, чи побоюється він можливої заборони в'їзду в Україну, екс-президент СРСР сказав: "Добре, я туди не їжджу і не буду їздити". "Горбачов сказав, що якби був при владі, то Радянський Союз існував би й понині. Також політик наголосив, що сумує через те, що розпалася така велика імперія.
там бы прививки от бешенства и галоперидор ящиками...
Дима Рогозин ещё будучи молодым и не оперившимся, показывал куда он в будущем запустит робота Фёдора
- К солнышку! - говорил Дима и задумчиво смотрел в небо
ставлять памятник Ніколашці, якого розстріляли більшовики (і його чотирьох доньок і малолітнього сина інваліда)
і оночасно ставлять памятник членіну, який і дав наказ розстрвлювати.
Кервник розстрільної групи Бєлобородов отримував державну пенсію і помер своєю смертю у 1953 (можу помилитись на рік-два)
До речі, казуси Історії:
перший Романов прийшов у 1613 з Іпатьєвського Монастиря
Останній Романов Ніколашка у 1918 був розстріляний у будинку інженера Іпатьєва
Завдяки спадкуванню по жіночій лінії вона прийняла ім'я Романових і в 1762 році в особі імператора Петра III встала на чолі Російської імперії. Авторитетні джерела з європейської генеалогії називають династію російських правителів, починаючи з Петра III не «Романови», а «Гольштейн-Готторп-Романови» - а ви кажете Вальцман...
А представители сброда станут депутатами и будут в футболках с портретом сталина, ***** или николая второго сидеть в Раде, потому что вы это сделали вместе
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=414827432497161&set=gm.1259794200867783&type=3&theater
Ведь они высерали лучшего из своей среды. Нормальные и адекватные вынуждены были бросить и бежать из апокалептического гетто когда зомби были активированы ордынской пропагандой