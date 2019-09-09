 Тренери і гравці збірної України з футболу провідали поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УАФ.

Гості подарували військовим м'ячі з автографами футболістів збірної, іменні футболки та інші сувеніри.

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Подарунки, а саме - квитки на матч зі збірною Нігерії, отримали і медики.

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