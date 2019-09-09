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 Спорт, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1127) збірна з футболу (63) футболіст (71) військовослужбовці (2508)

 Тренери і гравці збірної України з футболу провідали поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Напередодні товариського матчу збірної України проти Нігерії тренери і гравці збірної побували в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні, де проходять лікування поранені учасники бойових дій на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УАФ.

Тренери і гравці збірної України з футболу провідали поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Дніпрі 01

Гості подарували військовим м'ячі з автографами футболістів збірної, іменні футболки та інші сувеніри.

Тренери і гравці збірної України з футболу провідали поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Дніпрі 02

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Тренери і гравці збірної України з футболу провідали поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Дніпрі 03
Тренери і гравці збірної України з футболу провідали поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Дніпрі 04

Подарунки, а саме - квитки на матч зі збірною Нігерії, отримали і медики.

Тренери і гравці збірної України з футболу провідали поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Дніпрі 05

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Тренери і гравці збірної України з футболу провідали поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Дніпрі 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147365
 
   
 Топ коментарі
 
молодцы...
почаще балуйте наших Бойцов своим вниманием
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так то ж бариги наживалися на крові
а це слуги народу роблять покращення
яке вєдчуєца папіжже
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Спасибо что футболисты не забывают воинов. Это очень важно.
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молодцы...
почаще балуйте наших Бойцов своим вниманием
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А в это же время ... Поставки вугілля з Росії зросли втричі за місяцьКорреспондент.biz, Сьогодні, 18:45..
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так то ж бариги наживалися на крові
а це слуги народу роблять покращення
яке вєдчуєца папіжже
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зате втриччі зменшилось типу з Амстердаму і Білорусі
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Кстати, приемное отделение на вражеском языке написано...
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У вас в Ольгино тоже есть приёмное отделение?
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А ты сам то мордвин,этот язык знаешь?
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кстати, слушали о легком конфузе на матче Франция - Албания?
Сначала организаторы лоханулись и включили гимн Андорры вместо Албании. Албанцы завозмущались и отказались начать игру, пока не исполнят Гимн. наконец нужный Гимн нашли и исполнили.
А пока искали гимн, диктор стадиона решил заполнить паузу и тщательно извинился перед футболистами за сей казус... вот только извининения он принес сборной ... Армении...

Матч начался на 7 минут позже. Французы не дали шансов, 4:1
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Спасибо за понимание и поддержку наших воинов!
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На первом фото сзади Лунина и Шева - это Нарик?
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чот я отстал, а что там Шовковский делает? Он в тренерском штабе сборной?
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Спасибо что футболисты не забывают воинов. Это очень важно.
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