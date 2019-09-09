 Тренери і гравці збірної України з футболу провідали поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УАФ.
Гості подарували військовим м'ячі з автографами футболістів збірної, іменні футболки та інші сувеніри.
Подарунки, а саме - квитки на матч зі збірною Нігерії, отримали і медики.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УАФ.
Гості подарували військовим м'ячі з автографами футболістів збірної, іменні футболки та інші сувеніри.
Подарунки, а саме - квитки на матч зі збірною Нігерії, отримали і медики.
почаще балуйте наших Бойцов своим вниманием
а це слуги народу роблять покращення
яке вєдчуєца папіжже
Сначала организаторы лоханулись и включили гимн Андорры вместо Албании. Албанцы завозмущались и отказались начать игру, пока не исполнят Гимн. наконец нужный Гимн нашли и исполнили.
А пока искали гимн, диктор стадиона решил заполнить паузу и тщательно извинился перед футболистами за сей казус... вот только извининения он принес сборной ... Армении...
Матч начался на 7 минут позже. Французы не дали шансов, 4:1