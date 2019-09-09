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 Політика України, Події
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 Комітет ООН з прав людини просить РФ поки не виселяти ПЦУ з храму в окупованому Сімферополі, - адвокат Заєць. ДОКУМЕНТ

Комітет ООН з прав людини (КПЛ ООН) як тимчасовий захід просить Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

Про це повідомив на своїй сторінці експерт Регіонального центру з прав людини, адвокат Сергій Заєць, інформує Цензор.НЕТ.

"До такого рішення призвело звернення понад півсотні парафіян ПЦУ в КПЧ ООН з приводу утисків з боку російської влади", - написав правозахисник.

Він опублікував рішення Комітету ООН з прав людини, в якому сказано, що "відповідно до правила 94 процедури Комітету ООН з прав людини Росії запропоновано не виселяти ПЦУ з храму в Сімферополі, поки ця справа перебуває на розгляді комітету".

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Як повідомляється в документі, 6 вересня Комітет ООН направив свої вимоги до Росії з проханням відповісти впродовж шести місяців.

Комітет ООН з прав людини просить РФ поки не виселяти ПЦУ з храму в окупованому Сімферополі, - адвокат Заєць 01


Комітет ООН з прав людини просить РФ поки не виселяти ПЦУ з храму в окупованому Сімферополі, - адвокат Заєць 02

Нагадаємо, за словами архієпископа Климента, підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів із Кримською єпархією Православної церкви України.

Російський Арбітражний суд Криму за позовом Мінмайна Криму прийняв рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі. Його оскаржено.

24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і розламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147329
 
 
 Топ коментарі
 
пока нє висєляйтє = нє сразу - дайтє ім собрать вєщі. А уж потом висєляйтє.
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Это так же можно перевести,как требование. Кому как выгоднее.
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нада дать врємя на сбори, а уж потом
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Привозитель мира, привез мир с 1.09.1939 г. по1953 г. (37 параллель).
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У нас потери неск. тыс. и все обосрались, а там если бы не возил мир, то теоретически могли бы быть с миллион. Конечно он делал все для мира, верней чтобы столкнуть лбами других.
умники, блеющие о чемберленах "забывают" шо там тогда только 20 лек как окончилась война и потери были в тыщу раз больше чем у нас сейчас.
"скромники" какие. представить элементарное - Комитет ООН по правам человека просит РФ пока не выселять ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, - адвокат Заец - Цензор.НЕТ 9618
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г*споди, так и знал что кто-то такую чушь напишет.

подумай.те, шо все хотели мира(франция и прочие голландии) - как вот мы сейчас. а тоже думали что другие тоже берегут жизни своих граждан.
мы - и то нет-нет да и поверим Рашке, которая ВСЕГДА(!) лгала и кидала. А то Германия - которая европейцы(т.е. кинет далеко не всегда).
и кури то шо я написал выше - В ТЫСЯЧУ РАЗ больше потерь было в ПМВ, чем у нас щас. ИМ ХОТЕЛОСЬ повторить?
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Комитет ООН по правам человека просит РФ пока не выселять ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, - можна ще знайти аналогічні звернення до Гітлера Комитет ООН по правам человека просит РФ пока не выселять ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, - адвокат Заец - Цензор.НЕТ 3224
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пока нє висєляйтє = нє сразу - дайтє ім собрать вєщі. А уж потом висєляйтє.
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Цензор, ты учишься у Геббельса?
Заголовок вашей писанины: "просит РФ пока",
Источник, который приведён: "потребовал от России".
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где ты это высмотрел, сочинитель? Дословно:

Under Rule 94 of the.... the State party has also been requested (REQUESTED!!!) no to evict Mr. **** and his congregation from the building of their church in Simferopol while their case is under consideration...

тебя не в трускавецкай рикасе образовывали?
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Это так же можно перевести,как требование. Кому как выгоднее.
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так із сінаґоґі нікого не виганяють
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так вот как нада рєшать вопроси, по-хрістіанскі. Нє должно на Україні вонять мацковскому патріархату - так Всєлєнскій Патріарх заявіл! На етой канонічєской тєріторії одна канонічєская церковь - всє остальнийє - вори і йєрєтікі
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Уже тысяча лет каноничной православной церкви в Украине. Пециной церкви полгода.
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токо она мацковского пархата, а самой мацквє тищі лєт нєт - мать (Києв) дочкой счітайєт - ущєрбная
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Пофигу кто что считает. Тысяча лет истории православия в Украине важнее любых сиюминутных мнений. Мнения и власть меняются, а православие остается.
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За тысячу лет каких властителей в Украине только не было. От унии до краснопузых коммуняк. А правословие все пережило. Коммуняки патриаршую церковь в гулаге уничтожали, священников расстреливали. Митрополита Киевского Владимира убили. А православие все пережило и переживет.
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а на коліна перед москалями стати не пробували...?
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Почему нет? Зеля вон вообще отсосал. Ему в награду морячков наших выдали. Которых так собирались отдать. Главное же не стрелять?
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Щас. Вот кацапня уже испугалась жалкого писка такой "авторитетной" организации.
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Пообещайте Яхве миллион евро и оН сам замочит Путина
Ведь как известно, Яхве .... не умеет зарабатывать деньги)
(либо оН - просто выдумка корыстолюбных кровожадных жрецов)
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Неужели непонятно курьёзность ситуации? Нет в Крыму такой организации - ПЦУ. Была арендатором УПЦ КП. В Украине заявили о её ликвидации. Арендатор прекратил существование. И тут появляются некие люди, которые говорят о правах какой то ПЦУ. Нет в российских регистрационных реестрах никакой ПЦУ. Ну и понятно, что никогда её там не зарегистрируют. Не надо было ликвидировать УПЦ КП.
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Total commander file list (copy)
Total files: 1
/storage/emulated/0/Pictures/Screenshots
Screenshot_2019-09-09-17-59-16.png 195039 2019-09-09 17:59:18
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Комитет ООН (!) по правам человека (!!) ПРОСИТ (!!!)
Теперь я знаю всё о влиятельтности ООН в мире
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Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) в качестве временной меры просит Россию не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.
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Росію просять і аж до землі пригинаються. А ось якби ми виселяли московську церкву з Лаври, то Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) підняв би такий гвалт, що вуха повідпадали б. Наші теж гарні-мовчать ніби в рот води понабирали. Одним словом-комплекс меншовартості.
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