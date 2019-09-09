 Комітет ООН з прав людини просить РФ поки не виселяти ПЦУ з храму в окупованому Сімферополі, - адвокат Заєць. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив на своїй сторінці експерт Регіонального центру з прав людини, адвокат Сергій Заєць, інформує Цензор.НЕТ.
"До такого рішення призвело звернення понад півсотні парафіян ПЦУ в КПЧ ООН з приводу утисків з боку російської влади", - написав правозахисник.
Він опублікував рішення Комітету ООН з прав людини, в якому сказано, що "відповідно до правила 94 процедури Комітету ООН з прав людини Росії запропоновано не виселяти ПЦУ з храму в Сімферополі, поки ця справа перебуває на розгляді комітету".
Як повідомляється в документі, 6 вересня Комітет ООН направив свої вимоги до Росії з проханням відповісти впродовж шести місяців.
Нагадаємо, за словами архієпископа Климента, підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів із Кримською єпархією Православної церкви України.
Російський Арбітражний суд Криму за позовом Мінмайна Криму прийняв рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі. Його оскаржено.
24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і розламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.
умники, блеющие о чемберленах "забывают" шо там тогда только 20 лек как окончилась война и потери были в тыщу раз больше чем у нас сейчас.
"скромники" какие. представить элементарное -
подумай.те, шо все хотели мира(франция и прочие голландии) - как вот мы сейчас. а тоже думали что другие тоже берегут жизни своих граждан.
мы - и то нет-нет да и поверим Рашке, которая ВСЕГДА(!) лгала и кидала. А то Германия - которая европейцы(т.е. кинет далеко не всегда).
и кури то шо я написал выше - В ТЫСЯЧУ РАЗ больше потерь было в ПМВ, чем у нас щас. ИМ ХОТЕЛОСЬ повторить?
Заголовок вашей писанины: "просит РФ пока",
Источник, который приведён: "потребовал от России".
Under Rule 94 of the.... the State party has also been requested (REQUESTED!!!) no to evict Mr. **** and his congregation from the building of their church in Simferopol while their case is under consideration...
тебя не в трускавецкай рикасе образовывали?
Ведь как известно, Яхве .... не умеет зарабатывать деньги)
(либо оН - просто выдумка корыстолюбных кровожадных жрецов)
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Screenshot_2019-09-09-17-59-16.png 195039 2019-09-09 17:59:18
Теперь я знаю всё о влиятельтности ООН в мире
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Росію просять і аж до землі пригинаються. А ось якби ми виселяли московську церкву з Лаври, то Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) підняв би такий гвалт, що вуха повідпадали б. Наші теж гарні-мовчать ніби в рот води понабирали. Одним словом-комплекс меншовартості.