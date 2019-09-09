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Все про:Дніпропетровськ (1127) наркотики (829) СБУ (4701)

 Чоловіка, який оптом збував наркотики через інтернет, затримали в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України в рамках протидії незаконному обігу наркотиків у Дніпрі викрила незаконне зберігання та продаж оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуСБУ.

"Встановлено, що житель обласного центру отримував через послуги поштового зв'язку наркотики для перепродажу. Отриманий "товар" він реалізовував на території міста та інших регіонів України методом так званих "закладок", - йдеться в повідомленні.

Для пошуку клієнтів наркоділок створив і адміністрував спеціалізований сайт, а також використовував один із інтернет-комунікаторів.

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За місцем проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили канабіс, метамфетамін, МДМА, амфетамін і ЛСД, загальною вагою понад кілограм. Вартість вилученого товару становить близько 750 тисяч гривень за цінами "чорного" ринку.

Також було виявлено гроші, отримані незаконним шляхом, комп'ютерна техніка та мобільні телефони з речовими доказами протиправної діяльності.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).

"Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних дій. Перевіряється інформація про причетність зловмисника до пошуку і переправлення за кордон осіб для роботи у сфері наркобізнесу в одній із сусідніх країн", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка, який оптом збував наркотики через інтернет, затримали в Дніпрі, - СБУ 01
Чоловіка, який оптом збував наркотики через інтернет, затримали в Дніпрі, - СБУ 02
Чоловіка, який оптом збував наркотики через інтернет, затримали в Дніпрі, - СБУ 03
Чоловіка, який оптом збував наркотики через інтернет, затримали в Дніпрі, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147327
 
 
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Ясно откуда ветер дует! Кривой Рог - город областного значения в Днепропетровской области Украины, административный центр Криворожского городского совета и Криворожского района...Зе-Зю-Зя
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Так и не мудрено, что главный наркоман страны иммено из Кривого Рога!!1
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я впервые увидела встрявшего наркомана вживую, когда перехала на пмж в Кривой Рог после окончания универа ))) Еще по наивности своей поинтересовалась у мужа, что это с молодым человеком?
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Вот же тупак? А деньги наверное на карточку принимал))) а На было через биткоин работать и эпоха бедности бы никогда не закончилась...
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почему все фоткающие стараются отметиться в кадре размером своей ноги?
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