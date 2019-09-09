 Під час передислокації військової частини на нове місце служби в Запорізькій області вибухнув причіп із паливом, - ДБР. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією: військова частина здійснювала передислокацію на нове місце несення служби; в одному з вантажних причепів колони військової техніки відбувся спалах, а згодом - кілька вибухів; у згаданому причепі перевозилися паливо-мастильні матеріали і конструктивні елементи захисної динамічної броні, які в результаті вибуху було повністю знищено, що спричинило збитки у великих розмірах; військовослужбовці та цивільні особи в результаті вибуху не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР за участю фахівців Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Херсонській області, а також фахівців вибухо-технічного відділу Головного управління Нацполіції в Херсонській області оглянули місце події. Зараз готуються клопотання до суду про проведення експертиз.

Надзвичайну подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 412 Кримінального кодексу України (Необережне знищення військового майна, що заподіяло збитки у великих розмірах, - караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до 2 років, або утриманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року).

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