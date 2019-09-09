 Під час передислокації військової частини на нове місце служби в Запорізькій області вибухнув причіп із паливом, - ДБР. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За попередньою інформацією: військова частина здійснювала передислокацію на нове місце несення служби; в одному з вантажних причепів колони військової техніки відбувся спалах, а згодом - кілька вибухів; у згаданому причепі перевозилися паливо-мастильні матеріали і конструктивні елементи захисної динамічної броні, які в результаті вибуху було повністю знищено, що спричинило збитки у великих розмірах; військовослужбовці та цивільні особи в результаті вибуху не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Слідчі ДБР за участю фахівців Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Херсонській області, а також фахівців вибухо-технічного відділу Головного управління Нацполіції в Херсонській області оглянули місце події. Зараз готуються клопотання до суду про проведення експертиз.
Надзвичайну подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 412 Кримінального кодексу України (Необережне знищення військового майна, що заподіяло збитки у великих розмірах, - караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до 2 років, або утриманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року).
Об этом в понедельник заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает издание "МедиаПорт".
На вопрос, почему в мэрии передумали, Кернес сказал: "Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить".
Он также подтвердил, что горсовет всячески будет способствовать проведению марша равенства.
Хотя, в сравнении с взорваными пэтькой складами, то такое, петарда
"Причини політичні": в Росії заявили про різке зростання торгівлі з Україною
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/prichini-politichni-rosiya-raptovo-narostila-torgivlyu-z-ukrainoyu.htm
Вы не устали вылизывать за зелей его срань, и тыкать для отмазок на Пороха при каждом новом случае кода зеля обделывается..
Не тебе про неудачников говорить ,до Пети высоко ,до Зеьки далеко.
Тарифы для каломойши понижены ,а ты сиди радуйся ,какая ему удача привалила, и плати разницу.
Кароче, выдыхай, бобер, из пэтьки барыги президент не получился
Что то Зеля совсем исчез в тени Порошенко и чем дальше тем больше , четыре месяца у власти , а все дела вершаться по воле Пороха.А! Нет ,пардон, зеля умудрился подмахнуть путьке и выпустил за день до ввода санкций против кацапии предателя, убивавшего украинцев и растрелявшего гражданский самолет , мы это "доброе " дело от зе запомним ,будь уверен.
Да, ты помни и про лолиту и про кокорина и липецкую мануфактуру и крохмальный заводик, и невестку с питерского кгб и футболучку расия на отпрыске и второго минометчика в раде помни не забывай........
Это про вас ,,зебобы , написано- " ах обмануть меня, не трудно,я сам обманываться рад."
Кстати, лильок, а почему честнейший мародер таки на допросы не ходит, а？
Так и где 1.7 лярда поделись？ это же из бюджета перечислили диабету и ахметовской физкультурнице？😀😀
Поняли короче,ты лично орало - подожди вот сформируют новый парламент,потом, ты лично орал - подожди 21 числа мы вас всех на нары,порохнявые! Что то ты машешь саблей в одиночестве , По 1,7 миллиарда ,сначала предоставь документы что это пречислено Пороху, если не можешь ,значит опять пустой треп от зебобов.
Эти 1.7 лярда перечислили с бюджета. Закончи курсы по пользованию гуглом и там найдешь😀😀😀
Кстати, а на допросы он не ходит и инфа есть тут, ищи, тьотя😀😀😀
Если человек виновен ,за неявку на допросы его конвоируют насильно или применют меру присечения - арест, если ты дядя дурак ,то мы тебе прощаем твои тупые отмазки в стиле зебобы.
Вот в этом и есть вся ваша суть , меня арестовать ,лечить ,растрелять,короче вам не важна правда ,вы сводите счеты с политическими оппонентами.Идеи сралина в башке обострились.
А правда в том , что Порох ,как и я виновен лишь в том ,что мешает вам сдавать Украину путлеру. Ничего ,всех не пересажаете , хотя бы потому ,что бюджет из которого зеля тянет на свои удовольствия пополнять будет не кому .
но- обратите внимание!!!- сколько комм-ев касаются собственно инцидента, и сколько- **** политлидеров и друг друга... это ужас, сколько здесь заполитизированных, больных своими лидерами, ненормальных или проплаченных людей....(((
..ну и что с такой публикой хорошего можно настроить...???(((