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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2485) швидка (74) Івано-Франківська область (252) Марцінків (5)

 Депутат Івано-Франківської міськради Марцінків збив чоловіка на пішохідному переході, постраждалий помер. ФОТОрепортаж

У понеділок у с. Марківці загинув чоловік 1955 р.н., який переходив дорогу пішохідним переходом. Він зазнав смертельних травм і помер в автомобілі швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася сьогодні, 9 вересня, близько 9:30 у с. Марківці в Тисменицькому районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій, 35-річний мешканець Коломийського району, керуючи мікроавтобусом MERCEDES Sprinter, не обрав безпечної швидкості та порушив правила дорожнього руху і вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

Депутат Івано-Франківської міськради Марцінків збив чоловіка на пішохідному переході, постраждалий помер 01

Унаслідок аварії житель Тисменицького району 1955 р.н. зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер у кареті швидкої допомоги.

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Депутат Івано-Франківської міськради Марцінків збив чоловіка на пішохідному переході, постраждалий помер 02

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зі свого боку, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці у Facebook, що чоловіка збив його двоюрідний брат депутат Івано-Франківської міської ради Роман Марцінків.

"Сталася трагедія. У ДТП за участю мого двоюрідного брата, депутата Івано-Франківської міської ради Романа Марцінківа загинув 68-річний мешканець с.Марківці Тисменицького району. Перш за все я висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Це велике горе для всіх. Зараз головне завдання - дочекатись результатів розслідування. Це робота не емоцій, а фахівців. Мені важко і боляче коментувати цю ситуацію. Молюся за душу загиблого і прошу Бога відвертати такі біди від усіх", - написав він.

Депутат Івано-Франківської міськради Марцінків збив чоловіка на пішохідному переході, постраждалий помер 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147303
 
 
 Топ коментарі
 
При чем депутат горсовета к неприкосновенности депутатов ВР? На городі бузина, а в Києві дядько
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Мэру "главное дождаться результатов расследования", там же на фото всё очевидно. Намекают на то, что "не всё так однозначно".
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Повезло ему, что сбил до 1 января 2020 года. Спрячется за неприкосновенностью теперь Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер - Цензор.НЕТ 5680
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При чем депутат горсовета к неприкосновенности депутатов ВР? На городі бузина, а в Києві дядько
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я вам так скажу. Імхо і без недоторканості вони будуть недоторкані, просто це вийде їм трохи дорожче. Так, заплатив 4-5 лямів баксів і став депутат. А якщо доторканий когось зіб'є то можна буде порішати грошима, прикладів цьому багато. Вони як були недоторкані так і залишились. Доторканими стали лохи депутати які реально нічого не крали, тому що на них почнуть заводити справи і вони не зможуть відбитися від них, банально не вистачить грошей і прийдеться або домовлятися з дияволом, або забивати на правду і просто заткнутись.
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А разве у депутатов городских советов есть неприкосновенность?
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или пойдет по пути зайцевой на поселение Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер - Цензор.НЕТ 6782
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так скільки ж років було нещасному? Хтось рахувати не вміє...
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"... погиб мужчина 1955 г.р..."
"...погиб 68-летний житель с. Маркивци..."
2019 - 1955 = ?
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депутат городского совета и двоюродный брат мэра Ивано-Франковска
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А обе их тещи - супер бизнесбабки и ездят на джипах, а живут в хатах по 500кв. м.(и получают субсидии)))
Ну, как всегда у таких кланов бывает. Если даже у Ляшко теща - очень умная, трудолюбивая и 300 лет откладывала на дворец))
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так пусть такой человек тебе бросится под колеса(тут он может и не бросился, но он получается либо глухой, либо дебил, либо и то и другое. или пьян был. днем при хорошей видимости и погоде угодить под такой бусик - признак не совсем адеквата)
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В понедельник в с. Маркивци погиб мужчина 1955 г.р., который переходил дорогу по пешеходному переходу. Он получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи. Источник: https://censor.net.ua/p3147303
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Переход млять в населенном пункте! Судя по фото мерс-бус с высокой посадкой водителя уходил влево на плавном левом повороте, да и двигался по левой полосе (у вас всяка мразь лезет на левую без необходимости)! И водила никуя не видел? Да он летел под 100-120 минимум.
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Рожей тоже надо покрутить - не гонит ли кто-то на тебя. Ему - ровнять машину, тебе - красиво лежать в гробу.

Молюсь за душу погибшего и прошу Бога отворачивать такие беды от всех", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/p3147303\\\\\\\\\\\

Ну конечно - как воровать, то Бок не видит, а как давить на жалость - так Бок тут как тут. Молун, а может попроси у Бока умишка для братца лучше?
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Челоловек всю жизнь прожил у этой трассы, рожей крутить надо ВСЕМ, да и водилам правила соблюдать, ехал бы до 80! (Я про 50 молчу) и ****** не щелкал, хрен бы задавил.
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та понятно шо всем надо крутить. мужичок был прав....(но мертв)
просто может кто-то уснул, может у кого-то приступ, может кто-то депутат - ну да, будешь прав(хвалить Харону то есть, шо был(!) прав)
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в тюрягу нахер! Депутат-це така ж робота як і кондуктор. В тюрму-значить в тюрму.Нехай вчить ПДР 5 років! Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер - Цензор.НЕТ 7419
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Мэру "главное дождаться результатов расследования", там же на фото всё очевидно. Намекают на то, что "не всё так однозначно".
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А что тебе очевидно, дебилушко?
Машина заехала метров 5-6 за границу перехода. Т.о., если пешеход был сбит на переходе, то в момент столкновения машина должна была ехать со скоростью ок. 20 км/ч ( см. Вот как можно рассчитать тормозной путь).
Но положение тела и повреждения машины указывают на то, что скорость была побольше. Так как тогда пешеход мог быть сбит на переходе?
ЗЫ: А фото как нарочно сделаны так, чтобы тормозного пути видно не было. Но дегенератам "все очевидно"...
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Интересный стиль общения. Эффект Данинга-Крюгера?
Если пешеход сбит за 10 метров до перехода, значит виноват он?
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Ага. Он и на переходе виноват бывает, токо это у нас мало кого волнует.
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Да кто с тобой общается, придурок? Кроме того, урод, который готов обвинить кого угодно в чем угодно, даже не дав себе труда немного подумать (какое там думать, срать надо!), так вот такой урод другого стиля однозначно не заслуживает.
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Макака с идиотским ником, кидающаяся какашками в первого встречного, хочет запретить мне ковыряться в носу.
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Да ковыряйся хоть в жопе, ****. Ты не первый встречный, ты именно гнилая ****, которая только что обвинила в убийстве человека без всяких на то оснований. И отмазки у тебя гнилые, как у 3,14дора.
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Эк Вас штырит заднеприводная тема, буковки в своём нике перечитайте и к дохтору.
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Любой украинец поймет, что ник - от времен рекламы в касабстане вовочкиных многоходовочек. А ты, лишнехромосомный, вали за поребрик. Таким даунам там самое место.
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Та не нужно оправдываться, здесь нечего стыдиться - я не осуждаю.
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Не осуждаешь? А только что человека за убийство осудил. Чё, попустило, что ли?
Мне-то, понятно, стыдиться нечего. А вот ты, **** гнилая, стыдись.
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Тому, кто оправдывается, есть чего стыдиться. Забыли написать - невиновного человека за убийство осудил. Как Мертвечук Стуса, например.
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И - да, Если пешеход сбит за 10 метров до перехода, это не значит, что виноват он. Но это возможно значит, что водитель невиновен. Как нетрудно догадаться.
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Замнут это дело, как пить дать, или же отделается лёгким испугом.
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я когда перехожу на зелёный и по переходу.зная придурков за рулём ...смотрю всёравно на право на лево и вверх на ГОСПОДА! потом иду...ну так стараюсь поступать...выродки долбанные снесут что на зелёный что на переходе...это за границей ногу только приподнял и начинаешь делать шаг на переход. все машины останавливаются. и кто бы ***ха муха за рулём не сидел , миллардер или ещё какая так сказать сущность важная. и на какой бы машине марки не ехал. а тут *** ...мажоры.депутаты. прокуроры и судьи. сбу и все поголовно бухают и жируют и каждый день людей сносят с переходов на смерть...((
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нефиг днем по улицам ишь взяли моду..гибнуть Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер - Цензор.НЕТ 8666
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Щас будут зебру закрашивать и переносить ментров на 30 ....Примерно как в Одессе возле рынка на Днепродороге, одна зебра смещена на 30м от другой после линии зеленки...хотя переход один....
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Задушити людину на переході - це треба вміти або бути під кайфом.
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