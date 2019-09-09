 Депутат Івано-Франківської міськради Марцінків збив чоловіка на пішохідному переході, постраждалий помер. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася сьогодні, 9 вересня, близько 9:30 у с. Марківці в Тисменицькому районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій, 35-річний мешканець Коломийського району, керуючи мікроавтобусом MERCEDES Sprinter, не обрав безпечної швидкості та порушив правила дорожнього руху і вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу.
Унаслідок аварії житель Тисменицького району 1955 р.н. зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер у кареті швидкої допомоги.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Зі свого боку, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці у Facebook, що чоловіка збив його двоюрідний брат депутат Івано-Франківської міської ради Роман Марцінків.
"Сталася трагедія. У ДТП за участю мого двоюрідного брата, депутата Івано-Франківської міської ради Романа Марцінківа загинув 68-річний мешканець с.Марківці Тисменицького району. Перш за все я висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Це велике горе для всіх. Зараз головне завдання - дочекатись результатів розслідування. Це робота не емоцій, а фахівців. Мені важко і боляче коментувати цю ситуацію. Молюся за душу загиблого і прошу Бога відвертати такі біди від усіх", - написав він.
"...погиб 68-летний житель с. Маркивци..."
2019 - 1955 = ?
Ну, как всегда у таких кланов бывает. Если даже у Ляшко теща - очень умная, трудолюбивая и 300 лет откладывала на дворец))
Молюсь за душу погибшего и прошу Бога отворачивать такие беды от всех", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/p3147303\\\\\\\\\\\
Ну конечно - как воровать, то Бок не видит, а как давить на жалость - так Бок тут как тут. Молун, а может попроси у Бока умишка для братца лучше?
просто может кто-то уснул, может у кого-то приступ, может кто-то депутат - ну да, будешь прав(хвалить Харону то есть, шо был(!) прав)
Машина заехала метров 5-6 за границу перехода. Т.о., если пешеход был сбит на переходе, то в момент столкновения машина должна была ехать со скоростью ок. 20 км/ч ( см. Вот как можно рассчитать тормозной путь).
Но положение тела и повреждения машины указывают на то, что скорость была побольше. Так как тогда пешеход мог быть сбит на переходе?
ЗЫ: А фото как нарочно сделаны так, чтобы тормозного пути видно не было. Но дегенератам "все очевидно"...
Если пешеход сбит за 10 метров до перехода, значит виноват он?
Мне-то, понятно, стыдиться нечего. А вот ты, **** гнилая, стыдись.