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Все про:депортація (182) фестиваль (79) Донецька область (2309)

 До 75-х роковин початку депортації лемків і бойків на схід у 1944-51 роках на Донеччині провели етнофестиваль. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Роздолівка Бахмутського району провели етнофестиваль "Лемко-мозаїка". Захід організували нащадки депортованих. Вони вважають, що цю дату варто шанувати, але робити це можна по-різному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Територія вільного радіо".

8 вересня 2019 року вперше на державному рівні вшановували пам’ять депортованих з Лемківщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це роковини - 75 років від початку переселення.

У Бахмутському районі і лемки, і бойки оселились в селі Роздолівка. На кілька вулиць тут майже в кожній хаті або самі родини переселенців, або їхні родичі. Та й історію переселення з перших вуст знають більшість місцевих.

"У мене чоловік із Західної України, а я "москалька". Вроді нічого, в поїзді ж їхали, все попривозили звідтіля, все забрали своє, багатство нажите. Я пам’ятаю бочки такі з квашеною капустою такі здорові. Все, що необхідне, все забрали. Їхали я забула скільки днів. Приїхали, а пусто було тут все. Наміряли будиночки їм. А пустили ж ми їх всіх на квартири. Уявляєте собі тоді людей? Ніхто не питав хто ти. Зараз же не так", - згадує мешканка села Роздолівка Ніна.

До 75-х роковин початку депортації лемків і бойків на схід у 1944-51 роках на Донеччині провели етнофестиваль 01

"У мене бабуся переселенка з Лесковатого. Померла 3 місяці тому.

Бабуся щось розповідала?

Приїхали сюди, коли ще не було тут нічого. Будували будинки. Приїхали в вагонах …Все", - згадує зі сльозами на очах місцева мешканка Тетяна.

Щоб знали не тільки місцеві, в селі організували етнофестиваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні - 75-та річниця початку депортації українців у 1944-1951 роках

На нього приїхали діти з Соледарської, Бахмутської, Іллінівської та Званівської ОТГ, Костянтинівки та Краматорська. Для них на площі біля Роздолівської сільради організували майстер-класи з шиття ляльок-мотанок, виготовлення дерев’яних блокнотів, фотомагнітів, розпису, а також атракціони.

До 75-х роковин початку депортації лемків і бойків на схід у 1944-51 роках на Донеччині провели етнофестиваль 02

Встановили також і освітню палатку. Там підготували книжки про бойків і лемків на Донеччині, а також інформаційні стенди про їхні традиції.

Організували фестиваль родина Тимчуків. Вони — одні з найвідоміших нащадків лемків в Бахмутському районі. Бо ж зберігають родинні традиції та розповідають про культуру лемків іншим. Підтримали їх і на обласному рівні.

До 75-х роковин початку депортації лемків і бойків на схід у 1944-51 роках на Донеччині провели етнофестиваль 03
Фото: сайт "Вільне радіо"

"Це просто відзначення на високому рівні культурному. Звучать не веселі пісні. Звучать лемківські сумні пісні. І ми показуємо, що можна не просто провести свято в бібліотеці чи десь в актовому залі, де збереться 20-30 чоловік адміністрації. У нас ціль не просто провести якийсь класний захід, а провести його в селі, збудоражити, дати людям зрозуміти, що є трохи інше життя", — розповів голова громадської організації "Чарівні руни" Андрій Тимчак.

Для довідки: В 1944 році Західний кордон СРСР був визначений без врахування етнічного розселення українців та поляків. 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про "взаємний обмін населенням". Тобто виганяли українців з Польщі, а поляків з України.

За даними Інституту національної пам’яті, у 1944-1946 роках до СРСР переселили 482,8 тисячі людей.

Історики наголошують: депортація супроводжувалася терором, репресіями, конфіскацією майна, встановленням режиму спецпоселень для депортованих українців, обмеженням їх політичних, соціальних, економічних і культурних прав. Виселені з території Польщі українці знайшли свою другу домівку в різних регіонах України від Галичини до Причорномор’я, Слобожанщини та Донеччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147266
 
   
 Топ коментарі
 
Всех патриотов выморили голодом и вывезли в Казахстан. А на их место завезли быдло, генетический мусор, вагонами теплушках и шапках ушанках, козломордых выродков-малоросов и сейчас они хотят вернуться в родную говень... К 75-й годовщине начала депортации лемков и бойков на восток в 1944-51 годах на Донетчине провели этнофестиваль - Цензор.НЕТ 1334
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А вместо их поселили вохровцев и остольноное российское быдло,потомки которых и приаели сегодня хуйло в Украину.Гены пальцем не раздавишь
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Свято буде коли москалів депортують на історичну батьківщину.
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во времена пошли, теперь шо ни депортация - то праздник
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а як же днюхи пети и вовы
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Свято буде коли москалів депортують на історичну батьківщину.
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А вместо их поселили вохровцев и остольноное российское быдло,потомки которых и приаели сегодня ***** в Украину.Гены пальцем не раздавишь
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Всех патриотов выморили голодом и вывезли в Казахстан. А на их место завезли быдло, генетический мусор, вагонами теплушках и шапках ушанках, козломордых выродков-малоросов и сейчас они хотят вернуться в родную говень... К 75-й годовщине начала депортации лемков и бойков на восток в 1944-51 годах на Донетчине провели этнофестиваль - Цензор.НЕТ 1334
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Это депортированные из Польши. Вы даже не знаете кто это такие. Ну и патриоты пошли.До 75-х роковин початку депортації лемків і бойків на схід у 1944-51 роках на Донеччині провели етнофестиваль - Цензор.НЕТ 5188
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Скажу тебе по-секрету,что если я чего-то не знаю,я читаю в Wikipedia.
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Ну вот, узнайте там кто такие лемки и бойки. До 75-х роковин початку депортації лемків і бойків на схід у 1944-51 роках на Донеччині провели етнофестиваль - Цензор.НЕТ 5269
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Цікаво, чи нащадки цих переселенців кричали "пуцін, ввєді"?
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Юрий Бойко-депутат, Владимир Семенович Бойко - директор завода, Дмитрий Бойко- футболист.
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Депортационный этнофестиваль. Депортация сопровождалась конфискацией имущества, но все свое добро, включая бочки с квашенной капустой, переселенцы забрали на новое место жительства.
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Всем, кого ляхи выкинули с домов, дали землю построиться, перевозили бесплатно со всем скарбом, люди брали их на квартиры, делились чем могли....
Не дай Бог война, вот дклят-переделят, а народ страдает......
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Не треба !
Переселення було не одночасне. Було пару хвиль переселення , кожна жорстокіша.
Мій дід і баба переселилися в перших добровільних хвилях , з Перемишля у Львів . Здали полякам каменицю в центрі Перемишля , отримали який ніякий кількокімнатний будиночок в передмісті Львова , який здала польська сім'я .
Та поскільки всі добровільно кидати споконвіку належні їм місця та майно не хотіли , влада вживала все більш примусове переселення. І не тільки на територію України . Деякі сім'ї попали на захід Польші - на забрані у німців терени . А деякі і ешелонами в Казахстан ... чи дальше ...
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Операція «Вісла»
https://uk.wikipedia.org/wiki/Операція_«Вісла»
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