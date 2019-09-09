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 Події, Фоторепортаж
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Все про:смерть (3527) військовослужбовці (2508) ДБР (474)

 ДБР розслідує обставини загибелі військовослужбовця-контрактника в Чернігівській області. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, розслідують обставини загибелі військовослужбовця-контрактника оперативного командування "Північ" поблизу с.Гончарівське Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією: під час руху колони військової техніки водій БРЕМ (броньованої ремонтно-евакуаційної машини) порушив правила водіння спеціальної машини і здійснив наїзд на військовослужбовця, притиснувши його до танку Т-64БВ, який рухався попереду", - йдеться в повідомленні.

Від травм військовослужбовець помер під час транспортування до медичного закладу.

На цей момент проведено огляд місця події, допитано учасників та очевидців події, також готується клопотання про призначення відповідних експертиз і проводяться слідчі експерименти.

Кваліфікація: порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч.1 ст.415 Кримінального кодексу України)

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ДБР розслідує обставини загибелі військовослужбовця-контрактника в Чернігівській області 01
ДБР розслідує обставини загибелі військовослужбовця-контрактника в Чернігівській області 02
ДБР розслідує обставини загибелі військовослужбовця-контрактника в Чернігівській області 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147252
 
 
 Топ коментарі
 
К сожалению, такой травматизм был есть и будет во всех армиях, увы...
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А что там расследовать? Ведь все, что с нами случается хорошее - это заслуга Зеленского, а всё что случается плохое - вина порошенко!!!
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Снова порошенко в штаны тебе на@рал?
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Это дело ГБР? ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника в Черниговской области - Цензор.НЕТ 9785
Портновым с медведчуками и рабиновичами занимайтесь.
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Це порушення в організації гучних навчань, на закриття яких прилетів Хомчак! Не була забезпечена безпека всіх учасників навчань, не було координації дій машин в колоні, не було достатньої кількості військового персоналу, не було достатньої виучки мехвода БРЕМ, була несправна сама техніка яка поїхала на навчання! Це нещасний випадок показав реальний стан реформованого порошенком війська - низький рівень бойової готовності та підготовки! Генштаб має детально проаналізувати те що відбулось і внести зміни в нормативні документи - видати солдатам які пересуваються в колоні з танками спеціальні світловідбівні жилети і зобов'язати їх носити ці жилети на собі поки колона не припинить організований рух або не увійде в зону ведення боїв! Мехводів БРЕМ потрібно окремо тренувати і готувати для виконання бойових завдань! Самі БРЕМ мають проходити додаткові перевірки і тренування для визначення їх керованості та справності для визначення можливості їх застосування в бойовій обстановці та в тилу! Не допускати небезпечних маневрів бронетехнікою та БРЕМ - толкання вперед для того щоб завести танк! Завжди потрібно мати в момент зчеплення чи буксуваня - підготовленого сигнальника з прапорцями, команди якого має виконувати мехвод БРЕМ.
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Так ГБР сюда КАКИМ боком? Или это не юрисдикция военной прокуратуры? ГБР ЧЕМ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ? Пускай расследуют противозаконный вывод 41 000 000 долларов США из ПриватБанка на счета ТОВ "Квартал 95" в кипрском офшоре. ДБР розслідує обставини загибелі військовослужбовця-контрактника в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 4339
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Тебе лично сРатегу сраному довожу.
Никаким боком БРЭМ, погибший и танк к которому его прижали - НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К КОНКУРСУ НА ЛУЧШИЙ ТАНКОВЫЙ ЭКИПАЖ.
Все танковые экипажи конкурса и эвакуационная техника для них находилась на 242 овп, в районе вышки "Маршальской".
Трагедия произошла совсем в другом районе и связана абсолютно с другими задачами, которые никаким образом не связаны с конкурсом.
Так что в очередной раз ЗАТКНИСЬ.
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Ну це просто збіг такий що солдата переїхали танком при штовханні танка за допомоги БРЕМ! Це до навчань ніяк не відноситься! Звичайно! І всі в це повірили! І я навіть трохи повірив! В нас же кожен день таке відбувається - звичайна практика!
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А что там расследовать? Ведь все, что с нами случается хорошее - это заслуга Зеленского, а всё что случается плохое - вина порошенко!!!
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К сожалению, такой травматизм был есть и будет во всех армиях, увы...
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У кацапів БТР взагалі роздавив іхтамнета.

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Так туда оперативникам и следакам ГБР прямая дорога.
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А ніхто не задавався питанням: "Якого чорта потерпілий поперся між трнспортними засобами, що рухаються в колоні?" Це все одно, що перебігать дорогу, за межами пішохідного переходу, під час руху потоку транспорту... Крім того, згідно з (ще радянськими) правилами руху в колонах, особовому складу ЗАБОРОНЕНО залишать транспортні зсоби до повної зупинки колони та відповідної команди... Те, що сталося - один з характерних прикладів "віктимної" (жертвенної), поведінки... Так що не виключено, що справа закінчиться "казусом" (в юридичному розумінні)...
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кросавец мочканул своего же..и шо ж теперь ..наверно 1000 нарядов на кухню
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Шо за придурки тут злорадствують?! Чи ви не люди?
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