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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2485) Мукачево (73)

 ДТП на трасі Київ-Чоп: одна людина загинула, ще шестеро травмовані, зокрема вагітна жінка та її 3-річний син. ФОТО

На автодорозі Київ-Чоп у Мукачівському районі водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням і допустив зіткнення із зустрічним автомобілем. Винуватець ДТП від травм загинув, ще 6 осіб травмовано, серед яких вагітна жінка та 3-річна дитина. Поліція почала за фактом ДТП слідство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Учора, 8 вересня, близько 09:50 до Мукачівського районного відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП з постраждалими на автодорозі Київ-Чоп неподалік смт Чинадієво.

На місці події слідчо-оперативна група встановила попередні обставини автопригоди. Як з’ясували правоохоронці, 40-річний водій Daewoo Lanos, мешканець м.Свалява, рухаючись у напрямку м.Мукачево, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення з автомобілем марки Skoda Octavia під керуванням 27-річного жителя Мукачева.

ДТП на трасі Київ-Чоп: одна людина загинула, ще шестеро травмовані, зокрема вагітна жінка та її 3-річний син 01

Унаслідок зіткнення водій Daewoo Lanos помер на місці аварії. Його дружину та 35-річного пасажира, жителя Львівської області, з тяжкими травмами госпіталізовано до Мукачівської ЦРЛ.

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Вагітну 34-річну жінку та її 3-річного сина, які були пасажирами Skoda Octavia, також помістили до медзакладів для надання допомоги. 27-річний водій та його 26-річна дружина перебувають на амбулаторному лікуванні.

ДТП на трасі Київ-Чоп: одна людина загинула, ще шестеро травмовані, зокрема вагітна жінка та її 3-річний син 02

За фактом ДТП з тяжкими наслідками відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик поліції. У справі призначено ряд експертиз, у ході яких буде з’ясовано усі обставини ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147248
 
 
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Какое это уже по счету смертельное ДТП именно на этой трассе за месяц?
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Эти ДТП и будут, потому что это опаснейшая трасса. Говорю как человек, которому приходится по ней ездить. Это международная трасса с интенсивным движением, и она должна соответствовать статусу, чего нет и в помине. Особенно опасен участок трассы, который в горах. При этом речь вовсе о лихачах, потому что защита от дурака - это не ради дураков, а ради совершенно невинных людей, поскольку избежать столкновения с дураком на этой трассе часто нет никакой возможности.
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Я даже не читал до конца новость и сразу стало понятно что погибший будет Ланосе. Эти ******** не выдерживают не какой безопасности если даже сравнивать с 20летним немцем
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Судя по тому, что написано в новости - "Не справился с управлением", - они не только небезопасные, но ещё и неуправляемые!
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особенно на встречной. Водители на Ланосах - самые опасные водители.
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А мне тут вот недавно говорили, что лучше ланос купить чем евробляху.
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Дело не в Ланосах, а в самой трассе. Кто по ней ездит, тот знает.
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Скорость! Все куда-то спешат, один другого пытается побыстрее обогнать, никакого уважения друг к другу на дороге.
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Может, скорость, а может, и нет. Это очень опасная трасса, особенно ее горный участок. Достаточно скользкой дороги, плохой видимости или неправильных действий другого водителя - и все. И не надо скорости.
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