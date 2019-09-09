 Патрульний поліцейський врятував чоловіка, який хотів вистрибнути із 17-го поверху в Києві. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронців викликала дружина чоловіка. За лічені хвилини на місце прибули поліцейські, лікарі та рятувальники. Всі вони намагалися налагодити діалог з киянином, але спроби були безуспішними.

Він твердив одне: "Життя нікчемне і всі проблеми закінчаться, коли я стрибну".

"Ситуація ускладнювалася тим, що чоловік сидів на вузькому парапеті за вікном і підійти до нього непомітно, щоб силою затягнути у безпечне місце, було неможливо", - наголошується в пресслужбі патрульної поліції.

Патрульний вирішив застосувати інший підхід ведення перемовин і розповів чоловіку свою історію життя та про ситуації, які він пережив на службі в поліції. Віталій знайшов потрібні слова, після яких чоловік вирішив закурити та погодився, що його життя не таке вже й складне.

"Після відвертої розмови чоловік дав Віталію свою руку та повернувся до квартири. Тепер ним опікуються лікарі", - підсумували в патрульної поліції.

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