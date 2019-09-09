 Патрульний поліцейський врятував чоловіка, який хотів вистрибнути із 17-го поверху в Києві. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронців викликала дружина чоловіка. За лічені хвилини на місце прибули поліцейські, лікарі та рятувальники. Всі вони намагалися налагодити діалог з киянином, але спроби були безуспішними.
Він твердив одне: "Життя нікчемне і всі проблеми закінчаться, коли я стрибну".
"Ситуація ускладнювалася тим, що чоловік сидів на вузькому парапеті за вікном і підійти до нього непомітно, щоб силою затягнути у безпечне місце, було неможливо", - наголошується в пресслужбі патрульної поліції.
Патрульний вирішив застосувати інший підхід ведення перемовин і розповів чоловіку свою історію життя та про ситуації, які він пережив на службі в поліції. Віталій знайшов потрібні слова, після яких чоловік вирішив закурити та погодився, що його життя не таке вже й складне.
"Після відвертої розмови чоловік дав Віталію свою руку та повернувся до квартири. Тепер ним опікуються лікарі", - підсумували в патрульної поліції.
Поліцейському треба по службі оголосити подяку та премію.
Фото, це лише момент, вирваний з контексту...
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Задолбала жена мужика,проблемы на работе,денег нет...
Все! Решил вешаться....
Петлю на шею,стоит на табуретке,мутным взглядом комнату окидывает..
И тут ему на глаза попадается буылка водки..
Ну думает..Хряпну в последний раз...
Снял петлю ,слез с табуретки.Накатил стакан.Потом второй,третий..
Сидит и думает;а жизнь-то наладилась...
Ну, а поліцейському - респект 😃