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 Події, За кордоном
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Все про:Київ (6459) порятунок (35) патрульна поліція (920)

 Патрульний поліцейський врятував чоловіка, який хотів вистрибнути із 17-го поверху в Києві. ФОТО

У Києві патрульний врятував життя мешканцю однієї з квартир на 17 поверсі будинку на проспекті Миколи Бажана, який хотів вистрибнути з вікна.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронців викликала дружина чоловіка. За лічені хвилини на місце прибули поліцейські, лікарі та рятувальники. Всі вони намагалися налагодити діалог з киянином, але спроби були безуспішними.

Він твердив одне: "Життя нікчемне і всі проблеми закінчаться, коли я стрибну".

"Ситуація ускладнювалася тим, що чоловік сидів на вузькому парапеті за вікном і підійти до нього непомітно, щоб силою затягнути у безпечне місце, було неможливо", - наголошується в пресслужбі патрульної поліції.

Патрульний вирішив застосувати інший підхід ведення перемовин і розповів чоловіку свою історію життя та про ситуації, які він пережив на службі в поліції. Віталій знайшов потрібні слова, після яких чоловік вирішив закурити та погодився, що його життя не таке вже й складне.

"Після відвертої розмови чоловік дав Віталію свою руку та повернувся до квартири. Тепер ним опікуються лікарі", - підсумували в патрульної поліції.

Також дивіться: Пішов у гості і провів дві доби в болоті: на Сумщині поліцейські врятували чоловіка. ФОТО

Патрульний поліцейський врятував чоловіка, який хотів вистрибнути із 17-го поверху в Києві 01
Патрульний поліцейський врятував чоловіка, який хотів вистрибнути із 17-го поверху в Києві 02
Патрульний поліцейський врятував чоловіка, який хотів вистрибнути із 17-го поверху в Києві 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147244
 
   
 Топ коментарі
 
друге фото показує, що хотів.
Поліцейському треба по службі оголосити подяку та премію.
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Он твердил одно: "Жизнь ничтожна и все проблемы закончатся, когда я прыгну"Источник: https://censor.net.ua/p3147244

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Задолбала жена мужика,проблемы на работе,денег нет...
Все! Решил вешаться....
Петлю на шею,стоит на табуретке,мутным взглядом комнату окидывает..
И тут ему на глаза попадается буылка водки..
Ну думает..Хряпну в последний раз...
Снял петлю ,слез с табуретки.Накатил стакан.Потом второй,третий..
Сидит и думает;а жизнь-то наладилась... Патрульный полицейский спас мужчину, который хотел выпрыгнуть с 17-го этажа в Киеве - Цензор.НЕТ 1719
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друге фото показує, що хотів.
Поліцейському треба по службі оголосити подяку та премію.
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Нічого фото не показує... Ні думок, ні причин, ні наслідків...
Фото, це лише момент, вирваний з контексту...
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В чем хорошая работа? Для этого человека жизнь стала ничтожной, ему терять нечего, не факт что он вам завтра горло не перережет в подворотне или не изнасилует, а потом вызовет полицию и скажет, - ну вот вы сами виноваты я же хотел прыгнуть вы помешали!
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Какая интересная версия! Особенно- об изнасиловании. Вы прям заинтриговали. Потому, задам вопрос: а вы в гей-параде киевском участия не принимали?
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Какая взаимосвязь у вас фантазия маньяка! Может и вам прыгнуть?!
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А шо, не прослеживается? Особенно с вызовом полиции, после факта изнасилования. Как участник гей-парада, вы могли бы рассчитывать на то, что вас просто отпустят. А вот ваш вопрос о прыжке- меня убедил: вы точно участник гей-парада. При этом- в роли пассивного. Иначе как???
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Та хай би стрибав... Ідіотів вистачає, добре що хоч нікого не прихопив з собою!
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Жена видать достала, умеют они доставать.
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По моему от жены которая достала проще избавится чем прыгнуть с 20го этажа! Патрульный полицейский спас мужчину, который хотел выпрыгнуть с 17-го этажа в Киеве - Цензор.НЕТ 9622
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Он твердил одно: "Жизнь ничтожна и все проблемы закончатся, когда я прыгну"Источник: https://censor.net.ua/p3147244

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Задолбала жена мужика,проблемы на работе,денег нет...
Все! Решил вешаться....
Петлю на шею,стоит на табуретке,мутным взглядом комнату окидывает..
И тут ему на глаза попадается буылка водки..
Ну думает..Хряпну в последний раз...
Снял петлю ,слез с табуретки.Накатил стакан.Потом второй,третий..
Сидит и думает;а жизнь-то наладилась... Патрульный полицейский спас мужчину, который хотел выпрыгнуть с 17-го этажа в Киеве - Цензор.НЕТ 1719
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Добре, що потенційний "парашутист" був ще тверезим . Інакше ніякі розмови не допомогли б .
Ну, а поліцейському - респект 😃
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Молодца, полицейский! Остальное, в этой истории- вторично. Не! Ещё важно то, что с курильщиками таки можно найти общий язык, гораздо хреновей дело с некурящими. А я, как раз курить собрался бросать. Жену напряг, типа, если она бросит, то я- тоже. Фсё отменяется! Продолжаем курить, для сохранения вменяемости.
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Судя по месту проживания с деньгами у мужика всё норм. С жиру бесится.
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и зачем -1 жирный теребонька..вид с окна супер что значит мегаполис а не колхоз...))
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