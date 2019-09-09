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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Китай (240) Польща (1924) митниця (561) Нефьодов (80)

 Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю. ФОТО

Глава Держмитслужби України Максим Нефьодов зустрівся з представниками митної служби Польщі (Służba Celna) та Китаю (GACC).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я хочу розказати про блок міжнародного співробітництва Нова митниця. Що першочергово цікавить нас:

- аудит кордону із польськими колегами та роботи щодо апгрейду інфраструктури і нових пунктів перетину кордону;
- обмін митною інформацією (для розуміння, китайці за рік відповіли всього на 9 запитів);
- створення механізму добровільного попередження про митні порушення (типу, алерт, від нас до вас їде людина, яка отримала EUR5000 TaxRefund - перевіряйте)
- приєднання до Меморандуму щодо контейнерного потягу Китай-Словаччина, який би дуже розвантажив західний кордон", - написав він.

Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю 01
Керівник польської Służba Celna. Фото: Нефьодов/Facebook

За його словами, загалом колеги позитивно до всього цього ставляться.

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Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю 02
Заступник керівника китайської митниці GACC. Фото: Нефьодов/Facebook

"Залишилось найлегше - взяти і зробити. Чому це не було зроблено раніше - велике питання. Наводились конкретні приклади помилок і можливого саботажу з нашої сторони. Тому будемо поступово довіру відновлювати", - резюмував він.

Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147209
 
   
 Топ коментарі
 
Боже ж мій! Який "високий штиль", які "загадкові терміни"... "Аудит", "апгрейд"... Коли діти вчились в школі, то не могли зрозуміть написаного в підручниках. Фізика, хімія, географія, біологія... Взяв, почитав, "очамрів" - підручники для загальноосвітньої школи, однак написані мовою "вищої", як для студентів ВУЗів... Поїхав до батьків, заліз на горище, взяв підручники, по яких ми вчились. Привіз, дав дітям. Вчителі почали висувать претензії: "Ваші діти користуються термінологією "радянської школи"! Я їх питаю: "Вам знання потрібні, чи термінологія?" Заспокоїлись. Діти закінчили школу на "відмінно", потім отримали вищу освіту... Працюють... Говорив з товаришем - викладачем педуніверситету, а він каже: "То "творці" підручників за "красивими, заграничними" термінами, пробують сховать свою недолугість, і видать "нове в науці"... А виходить "тріскотня", бо про дітей не думають...".
Тут те ж саме... Як говорив дід з гуморески Петросяна часів Горбачова: "Слова какие -"плюрализьм", "консенсус"... Остальные слова, вроде, русские, а понять ничего, нельзя...".
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Он вообще может разговаривать нормальными словами? Или может его заставляют чирикать? "Рефаунд фистинга" и "апгрейд факапа" сплошной
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Я так розумію, що це не про мене?... Бо, коли я писав статті і оповідання, в журнали, то люди, які їх читали, казали мені: Тобі тільки дитячі книжки писать..." Питаю: Чого? Так "дешево" пишу?...". "Ні...Так детально і дохідливо, що, навіть, дитина зрозуміє...".
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Я бы уже разговаривал с пограничниками Китая. Пора готовить КПП на границе. Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю - Цензор.НЕТ 8504
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Польша будет граничить с Украиной и Китаем в окрестностях Брянска
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Надієшся на те, що білоруси візьмуть приклад зі своєї діаспори в США і Канаді, назвуться "поляками", і ввійдуть у склад "Польски"? Мені здається, вони, скоріше, в склад Московії ввійдуть... І навіщо Китаю "головний біль", у вигляді європейської частини Росії? Голодранців лінивих, яких годувть потрібно, повно, природних ресурсів - мало... Воно Китаю треба? В них і в Сибіру землі і ресурсів, вистачить... Недаром у північних провінціях вже третє десятиліття зняті, частково, обмеження на народжуваність... Виводять "морозостійку породу" китайського народу...
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шо то за гомосєк на пєрвой фоткє с барадой клєтчатий
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я чогось подумав, що це кадр з фільму "Скоти" Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю - Цензор.НЕТ 3582
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У мої часи такі на вигляд називалися "підстреленими"... Видно, не було чого вдягти, так він вдяг той костюм, що його дід, в часи Хрущова, носив, коли "хіпував"...
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Боже ж мій! Який "високий штиль", які "загадкові терміни"... "Аудит", "апгрейд"... Коли діти вчились в школі, то не могли зрозуміть написаного в підручниках. Фізика, хімія, географія, біологія... Взяв, почитав, "очамрів" - підручники для загальноосвітньої школи, однак написані мовою "вищої", як для студентів ВУЗів... Поїхав до батьків, заліз на горище, взяв підручники, по яких ми вчились. Привіз, дав дітям. Вчителі почали висувать претензії: "Ваші діти користуються термінологією "радянської школи"! Я їх питаю: "Вам знання потрібні, чи термінологія?" Заспокоїлись. Діти закінчили школу на "відмінно", потім отримали вищу освіту... Працюють... Говорив з товаришем - викладачем педуніверситету, а він каже: "То "творці" підручників за "красивими, заграничними" термінами, пробують сховать свою недолугість, і видать "нове в науці"... А виходить "тріскотня", бо про дітей не думають...".
Тут те ж саме... Як говорив дід з гуморески Петросяна часів Горбачова: "Слова какие -"плюрализьм", "консенсус"... Остальные слова, вроде, русские, а понять ничего, нельзя...".
 показати весь коментар
 
 
Я так розумію, що це не про мене?... Бо, коли я писав статті і оповідання, в журнали, то люди, які їх читали, казали мені: Тобі тільки дитячі книжки писать..." Питаю: Чого? Так "дешево" пишу?...". "Ні...Так детально і дохідливо, що, навіть, дитина зрозуміє...".
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Не про вас. Про представників нової влади. Англійська термінологія, аж прьот Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю - Цензор.НЕТ 9021
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Он вообще может разговаривать нормальными словами? Или может его заставляют чирикать? "Рефаунд фистинга" и "апгрейд факапа" сплошной
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