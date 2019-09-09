 Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я хочу розказати про блок міжнародного співробітництва Нова митниця. Що першочергово цікавить нас:

- аудит кордону із польськими колегами та роботи щодо апгрейду інфраструктури і нових пунктів перетину кордону;

- обмін митною інформацією (для розуміння, китайці за рік відповіли всього на 9 запитів);

- створення механізму добровільного попередження про митні порушення (типу, алерт, від нас до вас їде людина, яка отримала EUR5000 TaxRefund - перевіряйте)

- приєднання до Меморандуму щодо контейнерного потягу Китай-Словаччина, який би дуже розвантажив західний кордон", - написав він.



Керівник польської Służba Celna. Фото: Нефьодов/Facebook

За його словами, загалом колеги позитивно до всього цього ставляться.

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Заступник керівника китайської митниці GACC. Фото: Нефьодов/Facebook

"Залишилось найлегше - взяти і зробити. Чому це не було зроблено раніше - велике питання. Наводились конкретні приклади помилок і можливого саботажу з нашої сторони. Тому будемо поступово довіру відновлювати", - резюмував він.