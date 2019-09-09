 "Москвич" розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася 8 вересня близько 17:00.

За словами правоохоронців, усі автомобілі рухалися трасою Київ-Кропивницький. Ford і Mercedes їхали в бік столиці, а "Москвич" - у протилежному напрямку. На прямій ділянці дороги "Москвич", з невідомих причин, почав виїжджати на смугу зустрічного руху.

На зустрічній смузі "Москвич" зачепив задню частину Ford. Від цього у Kuga лопнуло заднє колесо, але він продовжив рух. При цьому "радянський" автомобіль викинуло на смугу зустрічного руху і розвернуло перпендикулярно дорозі. Слідом за Ford їхав Mercedes. Який і протаранив легковик. Уникнути зіткнення було неможливо.

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Від удару "Москвич" розірвало на дві частини. Верхня частина автомобіля вилетіла за межі проїжджої частини на дерева, а другу відкинуло на дорогу. При цьому Mercedes розвернуло на 90 градусів. У момент аварії в "Москвичі" перебувало подружжя. Чоловік і жінка 1967 року народження від травм померли на місці. Також із Mercedes госпіталізували двох осіб. Їхні травми незначні.

Через аварію на трасі утворився затор, оскільки автомобілі зайняли смугу руху. На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП, що забрала чотири життя. Біля села Теснівка автомобіль Opel влетів у ВАЗ-2101, у якому перебувало чотири хлопці.





Фото: "Інформатор"