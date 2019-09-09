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Все про:ДТП (2485) Київ (6459) Київська область (999) Обухів (16)

 "Москвич" розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя. ФОТОрепортаж

Під Києвом на окружній дорозі Обухова сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів. Зіткнулися Ford Kuga, Mercedes ML та "Москвич-2141". Унаслідок зіткнення загинули чоловік і жінка. Ще двох людей госпіталізували до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася 8 вересня близько 17:00.

За словами правоохоронців, усі автомобілі рухалися трасою Київ-Кропивницький. Ford і Mercedes їхали в бік столиці, а "Москвич" - у протилежному напрямку. На прямій ділянці дороги "Москвич", з невідомих причин, почав виїжджати на смугу зустрічного руху.

Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 01

На зустрічній смузі "Москвич" зачепив задню частину Ford. Від цього у Kuga лопнуло заднє колесо, але він продовжив рух. При цьому "радянський" автомобіль викинуло на смугу зустрічного руху і розвернуло перпендикулярно дорозі. Слідом за Ford їхав Mercedes. Який і протаранив легковик. Уникнути зіткнення було неможливо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виїхав на зустрічну: Чотири людини загинули, чотири госпіталізовані через ДТП у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 02

Від удару "Москвич" розірвало на дві частини. Верхня частина автомобіля вилетіла за межі проїжджої частини на дерева, а другу відкинуло на дорогу. При цьому Mercedes розвернуло на 90 градусів. У момент аварії в "Москвичі" перебувало подружжя. Чоловік і жінка 1967 року народження від травм померли на місці. Також із Mercedes госпіталізували двох осіб. Їхні травми незначні.

Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 03

Через аварію на трасі утворився затор, оскільки автомобілі зайняли смугу руху. На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 04

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП, що забрала чотири життя. Біля села Теснівка автомобіль Opel влетів у ВАЗ-2101, у якому перебувало чотири хлопці.

Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 05
Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 06
Фото: "Інформатор"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147202
 
 
 Топ коментарі
 
Запретить ездить на машинах старше 25 лет ( ВАЗ МОСКВИЧ ТАВРИЯ)
По дорогам Украины ездят гробы на колёсах
Южанину посадить за лоббистский закон против авто из ЕС
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А может, все таки, сажать тех, кто не соблюдает ПДД?
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Совецкий метало хлам вообще нужно убрать с дорог!!!
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Мдааа... Шансів вижити практично не було жодних
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"На прямом участке дороги Москвич, по неизвестным причинам, начал выезжать на полосу встречного движения." - водитель задремал.
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Запретить ездить на машинах старше 25 лет ( ВАЗ МОСКВИЧ ТАВРИЯ)
По дорогам Украины ездят гробы на колёсах
Южанину посадить за лоббистский закон против авто из ЕС
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А может, все таки, сажать тех, кто не соблюдает ПДД?
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1. Посадить Южанину за лоббистский закон .направленный против украинцев
2, вы видели советское старье на дорогах? ОНО ПРОСТО НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ СКОРОСТИ И ЕШАЕТ ДВИЖЕНИЮ
3. Отбирать права пожизненно у виновников смертельных ПДД
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СовеЦкие афто-упрощенние копии западних, и уже снятих с производства в странах оригинала. К тому же темой безопасности в совке особо не заморачивались.Вопрос только один-почему народу не дают возможность пересесть на безопасние средства передвижения?
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Полировать корму Кнуру и гавкать на его верную бухгалтершу Южанину? Браво! Ох уж эти плохие бояре
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Так ещё и майдан нам раскачивать в пользу порошенко ))
У софии раздвоение личности ))
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1.Согласен.
2.Мозги тебе мешают и не выдерживают скорости мышления в твоей тупой черепной коробке!
3.Отбирать и садить ПОЖИЗНЕННО виновников смертельных ДТП.
P.S - ДТП а не ПДД
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а може краще дати людям пристойні зарплати, щоб вони могли дозволити купити собі пристойне авто
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А хто повинен "давати", у яких країнах дають? Самі заробляти не пробували?
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********* а ти не красти е пробував в себе в кацапии
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А тот металлолом ,чем лучше? Привозят авто которым 15лет.Такой же лом.Запретить ввоз авто старше 8 лет!!
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намного безопаснее чем у нас в салонах продают типа анус , шеврик , тазики
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15 лет в Европе это к примеру Пасат Б5+ или Б6 Audi A6 как на фото. Нормальный такой металлолом если ещё его сравнить с Москивичом

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Слишком большие деньги Путин дает нашим олигархам для лоббирования своих интересов. в частности продвижения росийских автомобилей на украинский рынок. Парашенко даже во время войны не прекратил торговать росийским автопромом несмотря на протесты населения.
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И тут Путин? Вы бы хоть посмотрели статистику продаж новых российских автомобилей в Украине.
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Вот тут осталось непонятным то ли бизнес Пороха по торговле российским автопромом лопнул из-за протестов населения, то ли протестующее население с азартом способствовало бизнесу Пороха по торговле российским автопромом несмотря на протесты населения.
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да запретить дороги и вообще движение, чего уж мелочиться...
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Ваш пост собрал много лайков!
Думаю, что неплохо было бы создать соответствующую петицию...
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ой, а типа в новых авто водилы не засыпают)))
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При чём тут возраст машины к выезду на смугу встречного руху? Или в какой-нибудь чери было бы больше шансов выжить при таком ударе в бок? И не надо говорить, что если бы им запретили ездить на Москвиче, они купили бы себе такой же МЛ, как их ударил. Да, БТР купили бы, конечно.
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южанина грязная падаль, посадить в жыгули и об бетонную стену
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Совецкий метало хлам вообще нужно убрать с дорог!!!
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И я об этом
Нужны законы о запрете 25 и старше авто
А Цука южанина устроила геноцид 10 летним нормальным европейским авто
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Лошадей запретить, это вообще пережиток средневековья.
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Я езжу на Опеле Омега, которой уже 31 год.
Она даст фору многим иномаркам.
Просто нужно следить за состоянием своей машины.
Ну, а соблюдение ПДД никто не отменял. "Москвич" розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя - Цензор.НЕТ 9838
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Ой, ну не надо, о стойкости металла Опелей ходят легенды, тем более древней Омеги. Еще скажите что ни разу не варилось днище и пороги. Кроме того есть понятие усталости металла, поэтому в любом случае древний опель - это древний опель. Не дай Бог Вам угодить на нем в дтп.
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Можно убрать совеЦкий хлам. Или евро-супер-пупер модные тачки запретить. Результат будет примерно тот же.
А можно просто запретить дышать идиотам вроде тебя. И на дорогах вообще станет пусто, чисто и безопасно.
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Хлам из головы вам обоим надо убрать. Возраст автомобиля никак не влияет на несоблюдение ПДД.
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Когда такие кацапы, как вы, защищают совецкий хлам, СРАЗУ ЯСНО:-
- ХОРОШЕ МАШИНЫ У ВАС НЕТ
-ЧТО ТВОРИТСЯ НА ДОРОГАХ ИЗ-ЗА ЭТОГО СТАРЬЯ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ
- и вообще вы в ЕС не были ( Египет не всчет)
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Ага, я уже по-твоему кацап лишь потому что не согласен с твоей кацапской позицией "запретить всё". Всё с тобой ясно, в игнор.
А что творится на дорогах из-за считанных подобных машин, вопрос риторический. Вот что творится из-за множества мощных иномарок с мажорами за рулём с купленными правами - это, якобы, неважно. Во всём, конечно, виноваты немногие москвичи и жигули. Посмотрите статистику жутких ДТП, хотя бы ту же зайцеву. На москвиче она ездила, ага.
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Это у тебя хлам! Возраст авто влияет на выживаемость тех кто в этом авто. А ДТП есть везде, включая страны где наказания достаточно серьозные и всегда будут!
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А не пробовал всё-таки включить мозги и понять, что если бы посередине был отбойник, то москвич просто помяло бы и всё? Может, не какие-то машины с дорог нужно убирать, а эти дороги вначале построить?
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Знову совковий металобрухт убиває людей... Він не відповідає уже ніяким стандартам безпеки. Та ніколи і не відповідав.
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Это правильно, но, похоже, они просто заснули.
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Та і МЛ явно перевищив швидкість, судячи з наслідків! ****, ніхто швидкість не контролює, навідь засобів фіксації немає. Зате глючні, нікому не потрібні гелікоптери на млрд.$ у Авакова будуть від ************* на всю голову прєзіка франкоарабів.
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А какой новый металобрухт спасет тебя на встречке?
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Откуда у тех, кто ездит на Москвиче, деньги на мерс?
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Людей убивает как раз не металл, а его отсутствие. Отбойника между встречными полосами.
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Дважды за последние годы у меня на глазах на едущих навстречу "москвичах" отваливалось заднее, и как назло левое колесо, и оба раза те колеса выкатывались на мою полосу... Слава Богу оба раза проскочили мимо.
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А у меня на глазах колёса отваливались у Богданов и Эталонов, которые, вроде бы, намного моложе Москвичей. Только колёса у них намного больше и тяжелее.
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Так вокруг Зе уже авто лобби опять собралось -опять пугают бедных евробляхеров штрафами
ЗЕ, ЗАПОМНИ -ПОРОХ ПРОЛЕТЕЛ ИЗ-ЗА ЭТОГО СКОТСКОГО ЗАКОНА . И тебя вынесут за ноги из ап. если не перестанете геноцидом украинцев заниматься . НЕТ В УКРАИНЕ АВТОПРОМА, НЕЧЕГО ЗАЩИЩАТЬ, ДОПУСТИТЕ ДЕШЕВЫЕ АВТО ИЗ ЕС( как всячески ездит). Хватит автобарыгам наживаться,
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Вот это самое страшное, когда ты вроде бы стараешься ехать , не нарушая , но тебе на встречку выезжает нечто. Это страшно.
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тому им низзя ездить в темноте и на встречных постоянно смареть как на таранщиков
несколько раз меня спасало что я успевал затормозить перед такими ассами
и пару раз сам не рассчитывал обгон что получалось встык и чтобы встречный притормозил да как бы не так он лучше в лоб вмажется
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Погибли на самом деле трое - все в совковой гробовозке и одна муха в Мерседесе, да и то от смеха.
Соввковое быдло кукарекает: ой-ой, люди "строили" и ваивале(в совке). - так вот же что "строили" - "мацквичи"(да и то сворованные, как и все прочее), чернобыли и заводы, которые вместо селитры(как было написано), почему-то выпускали "новички". Это называется - голый, но зато с ящиком гранат и пьяны. Скот совковый такое рабство хочет вернутьвзад. "Москвич" розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя - Цензор.НЕТ 2097
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вы или слепые или я хер его знает ? посмотрите на фото состояние Мерса Форда и ракломосквича после ДТП ...есть разница или тема евроблях не раскрыта полностью ? я считаю петя южанина и тетя грося должны уже сидеть в сизо за закон про растаможку .... если б был нормальный закон то москвичи таврии и жигули уже б плыли на баржах в Турцию
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Хоть и жирным шрифтом, но бред для рукожопых евробляхеров вы написали. Один из этих лузеров?
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На твой бред может ответить ,фото которое есть.Мерсу явно не 40 лет,и двигался он со скоростью, не положенных 90-110км. А состояние у него чуть лучше чем у москвича.По всей видимости мерс из бляхеров 20летних.
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Ага, и те, кто ездили на Москвичах, вдруг сразу бы смогли позволить себе Мерседес МЛ.
Что бы изменилось, будь Джили или Чери на месте Москвича?
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Одни ехали из Денвера в Лос-Анджелес. Там две полосы туда и две полосы обратно в самом худшем месте, между туда и обратно широкий газон. По краям дороги, до отбойников сделано рифление. Водитель заснул, выехал на рифление, оно начало стучать и разбудило.
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+5 коп.
Там часто рифление дороги делается не только при съезде на обочину, но и при переезде с полосы на полосу о чем четко сигнализирует изменяющийся при этом шум колёс.
А в данном же случае дело не в самом "Москвиче", а в том, что водила, скорее всего, уснул за его рулем. В общем, как сказал классик, "разруха в головах, а не в клозетах..."
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может все-таки новая власть поймет что совковый автопром недолжен езить по дорогам для этого есть европейский автопром и должна быть доступная таможка авто как у прибалтов и прочих давайте будем перенимать европейские ценности такие как дороги авто зарплаты а не тарифы и гей-парады
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уснуть можно в ЛЮБОМ авто.
а те кто был в азлк наверняка спали...
это просто несчастный случай... людям сильно не повезло..
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Україна увійшла в десятку країн Європи з найбільшою смертністю у ДТП. На наших дорогах щороку гине 9 осіб на 100 тисяч населення.
У рейтингу європейських країн Україна посіла 6 місце. Найбільший рівень смертності на дорогах - в Росії - 15,85 на 100 тисяч осіб. За нею йдуть Албанія (12,32), Литва (11,34), Білорусь (11,16) та Молдова (9,9)
За 2018 рік на дорогах України загинуло більше трьох тисяч людей, ще понад 30 тисяч отримали травми..
Ось така пані та панове , аріхметіка.......
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який тільки жах....щодня ...через день читаю і таке бачу на сайтах по країні....аварії жахливі....збиття людей на трассах. на зебрах. п"яні і обкурені. дуркуваті і мажори. збивають дітей. старих. сім"ями, на тротуарах така ж убивають і калічать людей.... що твориться тільки на дорогах, винні в цьому багато чого. від авто не справних .від горілки, доріг і дурісті за кермом... таке воно життя в нашому світі...живеш і не знаєш коли ,де.і який твій кінець...((
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Це винні оці.... я їх - зелені шмарклі! Так, порохохудоба?
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ВСЕМУ виной превышение скорости движения, ЕСЛИ москвич разорвало на куски!?, то с какой скоростью двигался "мерседес"???
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в ЕС большинство дорог с разделительной
може кто знает зачам так
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что ты несешь? с разделительной полосой там только автомагистрали
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странно почему дешевые иномарки мало мнутся а москвич классика разорвало ..все одно и то же металл.. ...странно ..та бред наверно раскидали для фото..
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