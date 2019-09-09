 "Москвич" розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор".
Аварія сталася 8 вересня близько 17:00.
За словами правоохоронців, усі автомобілі рухалися трасою Київ-Кропивницький. Ford і Mercedes їхали в бік столиці, а "Москвич" - у протилежному напрямку. На прямій ділянці дороги "Москвич", з невідомих причин, почав виїжджати на смугу зустрічного руху.
На зустрічній смузі "Москвич" зачепив задню частину Ford. Від цього у Kuga лопнуло заднє колесо, але він продовжив рух. При цьому "радянський" автомобіль викинуло на смугу зустрічного руху і розвернуло перпендикулярно дорозі. Слідом за Ford їхав Mercedes. Який і протаранив легковик. Уникнути зіткнення було неможливо.
Від удару "Москвич" розірвало на дві частини. Верхня частина автомобіля вилетіла за межі проїжджої частини на дерева, а другу відкинуло на дорогу. При цьому Mercedes розвернуло на 90 градусів. У момент аварії в "Москвичі" перебувало подружжя. Чоловік і жінка 1967 року народження від травм померли на місці. Також із Mercedes госпіталізували двох осіб. Їхні травми незначні.
Через аварію на трасі утворився затор, оскільки автомобілі зайняли смугу руху. На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП, що забрала чотири життя. Біля села Теснівка автомобіль Opel влетів у ВАЗ-2101, у якому перебувало чотири хлопці.
По дорогам Украины ездят гробы на колёсах
Южанину посадить за лоббистский закон против авто из ЕС
2, вы видели советское старье на дорогах? ОНО ПРОСТО НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ СКОРОСТИ И ЕШАЕТ ДВИЖЕНИЮ
3. Отбирать права пожизненно у виновников смертельных ПДД
У софии раздвоение личности ))
2.Мозги тебе мешают и не выдерживают скорости мышления в твоей тупой черепной коробке!
3.Отбирать и садить ПОЖИЗНЕННО виновников смертельных ДТП.
P.S - ДТП а не ПДД
Думаю, что неплохо было бы создать соответствующую петицию...
Нужны законы о запрете 25 и старше авто
А Цука южанина устроила геноцид 10 летним нормальным европейским авто
Она даст фору многим иномаркам.
Просто нужно следить за состоянием своей машины.
Ну, а соблюдение ПДД никто не отменял.
А можно просто запретить дышать идиотам вроде тебя. И на дорогах вообще станет пусто, чисто и безопасно.
- ХОРОШЕ МАШИНЫ У ВАС НЕТ
-ЧТО ТВОРИТСЯ НА ДОРОГАХ ИЗ-ЗА ЭТОГО СТАРЬЯ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ
- и вообще вы в ЕС не были ( Египет не всчет)
А что творится на дорогах из-за считанных подобных машин, вопрос риторический. Вот что творится из-за множества мощных иномарок с мажорами за рулём с купленными правами - это, якобы, неважно. Во всём, конечно, виноваты немногие москвичи и жигули. Посмотрите статистику жутких ДТП, хотя бы ту же зайцеву. На москвиче она ездила, ага.
ЗЕ, ЗАПОМНИ -ПОРОХ ПРОЛЕТЕЛ ИЗ-ЗА ЭТОГО СКОТСКОГО ЗАКОНА . И тебя вынесут за ноги из ап. если не перестанете геноцидом украинцев заниматься . НЕТ В УКРАИНЕ АВТОПРОМА, НЕЧЕГО ЗАЩИЩАТЬ, ДОПУСТИТЕ ДЕШЕВЫЕ АВТО ИЗ ЕС( как всячески ездит). Хватит автобарыгам наживаться,
несколько раз меня спасало что я успевал затормозить перед такими ассами
и пару раз сам не рассчитывал обгон что получалось встык и чтобы встречный притормозил да как бы не так он лучше в лоб вмажется
Соввковое быдло кукарекает: ой-ой, люди "строили" и ваивале(в совке). - так вот же что "строили" - "мацквичи"(да и то сворованные, как и все прочее), чернобыли и заводы, которые вместо селитры(как было написано), почему-то выпускали "новички". Это называется - голый, но зато с ящиком гранат и пьяны. Скот совковый такое рабство хочет вернутьвзад.
Что бы изменилось, будь Джили или Чери на месте Москвича?
Там часто рифление дороги делается не только при съезде на обочину, но и при переезде с полосы на полосу о чем четко сигнализирует изменяющийся при этом шум колёс.
А в данном же случае дело не в самом "Москвиче", а в том, что водила, скорее всего, уснул за его рулем. В общем, как сказал классик, "разруха в головах, а не в клозетах..."
а те кто был в азлк наверняка спали...
это просто несчастный случай... людям сильно не повезло..
У рейтингу європейських країн Україна посіла 6 місце. Найбільший рівень смертності на дорогах - в Росії - 15,85 на 100 тисяч осіб. За нею йдуть Албанія (12,32), Литва (11,34), Білорусь (11,16) та Молдова (9,9)
За 2018 рік на дорогах України загинуло більше трьох тисяч людей, ще понад 30 тисяч отримали травми..
Ось така пані та панове , аріхметіка.......
11730 76""
може кто знает зачам так