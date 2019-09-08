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 Столичні правоохоронці затримали водія, який намагався вирішити дорожній конфлікт стріляниною. ФОТОрепортаж

У поліцію із заявою звернувся 37-річний чоловік і повідомив, що біля станції метро "Академмістечко" в його автомобіль стріляв невідомий.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка опитала заявника, пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Попередньо поліцейські з'ясували, що через конфлікт на дорозі щодо першочерговості проїзду обидва транспортні засоби зупинилися на вулиці Академіка Вернадського. Чоловіки почали сваритися, після чого водій автомобіля Opel дістав пістолет і вистрілив у бік машини опонента. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Правопорушника затримали поліцейські, які прибули на виклик. Ним виявився 46-річний місцевий житель.

За цим фактом слідчі Святошинського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Столичні правоохоронці затримали водія, який намагався вирішити дорожній конфлікт стріляниною 01
Столичні правоохоронці затримали водія, який намагався вирішити дорожній конфлікт стріляниною 02
Столичні правоохоронці затримали водія, який намагався вирішити дорожній конфлікт стріляниною 03
Столичні правоохоронці затримали водія, який намагався вирішити дорожній конфлікт стріляниною 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147192
 
 
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Олег завёл в Твиттере страницу, заходите:

Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой - Цензор.НЕТ 5352
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адкуль я ведаю што гэта сапраўдны Сенцоў? можа махляр нейкі...
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Бабушка Машенькина подходит к Вовочкиной маме и говорит:Вы представляете,сегодня захожу в подъезд, а там Ваш Вовочка поставил мою Машеньку на колени и начал ей писей в лицо тыкать, Ну ладно в рот попал, а если бы в глаз?!
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Леня, вы рискуете! Теперь все анекдоты про вовочку имеют двойной смысл.
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Таким пістолетом,тільки перелякать до смерті можна!😆
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