 Видання Le Figaro підписало у відео з інтерв'ю Зеленського з "Борисполя", що Київ розташований у Росії. ФОТО

У ролику, опублікованому Le Figaro, президент України Володимир Зеленський коментує журналістам англійською звільнення 35 українців, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.