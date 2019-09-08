 Видання Le Figaro підписало у відео з інтерв'ю Зеленського з "Борисполя", що Київ розташований у Росії. ФОТО

У ролику, опублікованому Le Figaro, президент України Володимир Зеленський коментує журналістам англійською звільнення 35 українців, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.
украинские марши... на рашеском параде ))))))
только со звуком надо слушать! (правда не на красной площадке))))
тыць!!!
https://youtu.be/KPljwC9H1CQ
ЗЕбилики
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ.
українськоїукрАінской внєшнєй політікі
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с первым президентом России Борисом Ельциным, сообщает Haaretz.
"Я вернулся из очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху во время заседания правительства.
Да уж - они сделали нас вместе. Малоросы грёбаные...
Про це заявив російський політтехнолог, публіцист і ведучий Станіслав Бєлковський у своїй програмі "Час Бєлковського". На його думку, Зеленський заслуговує винагороди за вдале проведення ним обміну полоненими між Україною і РФ.
"У мене немає ніяких підстав підлещуватися до Володимира Олександровича Зеленського, але я хочу сказати таке. Загалом, те, що він зробив, заслуговує на Нобелівську премію миру", - висловився Бєлковський.Він переконаний, що саме Горбачов, як лауреат цієї престижної премії, має змогу номінувати на неї українського президента. І зробити це колишній генсек повинен вже в цьому році. Оскільки, вважає ведучий, "не так вже й багато років залишилося, поки Михайло Сергійович може цим правом скористатися".
Пояснив свою пропозицію Бєлковський тим, що обмін 35 політичних в'язнів на рівнозначне число є величезною історичною заслугою нинішнього українського президента.
"До того ж обміняв він їх не на тисячу осіб, як Беньямін Нетаньягу, а лише на 35. Тому я зараз впадаю в абсолютно розгнуздану прозеленську пропаганду та підлабузництво", - констатував він.https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/zelenskogo-zaproponuvali-visunuti-na-nobelivsku-premiyu-miru.htm