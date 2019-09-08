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Все про:журналістика (847) Зеленський (2671) Київ (6459)

 Видання Le Figaro підписало у відео з інтерв'ю Зеленського з "Борисполя", що Київ розташований у Росії. ФОТО

Французьке видання Le Figaro переплутало державу, в якій розташований Київ.

У ролику, опублікованому Le Figaro, президент України Володимир Зеленський коментує журналістам англійською звільнення 35 українців, передає Цензор.НЕТ.

Видання Le Figaro підписало у відео з інтервю Зеленського з Борисполя, що Київ розташований у Росії 01

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Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147185
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил - смайлик... симптом...
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Проблема Украины- что такой *********,как ты,дают право голоса.
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Видання Le Figaro підписало у відео з інтерв'ю Зеленського з "Борисполя", що Київ розташований у Росії - Цензор.НЕТ 3374

украинские марши... на рашеском параде ))))))
только со звуком надо слушать! (правда не на красной площадке))))
тыць!!!
https://youtu.be/KPljwC9H1CQ
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это точно таки будет - Зеро приглашен на 9 мая 2020. и колорадку он оденет
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Ну и хрен на них. Вот уж новость так новость, что какое то там тело не знает географии. И нех тут идиотам зраду искать.
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Они даже препутали Мокшу и Русь. Это, как перепутать Румынию и Рим.
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А взагалі-то Русь це ж Україна, а "Россия" то Московія. Наче все правильно.
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По минским соглашениям, отвод должен происходить обеими сторонами!
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Сьогодні під час своєї "тріумфальної" промови у Борисполі президент Зеленський сказав жахливі слова, справжнє значення яких ми дуже скоро відчуємо. "Я считаю, что первый этап выполнен. Я, как президент Украины, Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин сделали все, что пообещали, и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности."Отже, це був лише "перший етап" договорняка, про який нам нічого не відомо. Але нам відомо, чого хоче Путін, які його цілі та чому його не влаштовує ніякий "компроміс", лише перемога РФ над Україною. І ще нам від сьогодні вже достеменно відомо, яку роль у стосунках з Кремлем відвели собі нові очільники нашої країни.
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ето нє ашіпка - ето ідіотізьм української укрАінской внєшнєй політікі
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А енто тіпа там чіво:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с первым президентом России Борисом Ельциным, сообщает Haaretz.

"Я вернулся из очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху во время заседания правительства.
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шо там, клинические прихожане слепого траста, весь мир опять с нами?
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Ас какого перепугу МИД должен реагировать на тупую ошибку написания в желтой прессе?
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Я правильно розумію, що Le Figaro пропонує визнати Росію нашою територією? Так рано ще, жабоїди. Зачекали б з рік-два, а от тоді - ось вам.
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Не дай бог. Хватит и своей,упоротой пороховаты
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Фигаро здесь, Фигаро там, за поребриком. РФ купила с потрохами Фигаро.
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Le Figaro: - Эскуземуа монсиньорс, ф сортах гофна не разбираемся.
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Все правильно. микрон так и считает - поэтому вылизывает пуйло и нагибает в позу Зеро
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С каждым днём всё хуже, по всем направлениям.
Да уж - они сделали нас вместе. Малоросы грёбаные...
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Фігаро, це кацапські, пінеботи, замовна провокація.
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Зеленського запропонували висунути на Нобелівську премію миру, - російський політтехнолог, публіцист і ведучий Станіслав Бєлковський

Про це заявив російський політтехнолог, публіцист і ведучий Станіслав Бєлковський у своїй програмі "Час Бєлковського". На його думку, Зеленський заслуговує винагороди за вдале проведення ним обміну полоненими між Україною і РФ.
"У мене немає ніяких підстав підлещуватися до Володимира Олександровича Зеленського, але я хочу сказати таке. Загалом, те, що він зробив, заслуговує на Нобелівську премію миру", - висловився Бєлковський.Він переконаний, що саме Горбачов, як лауреат цієї престижної премії, має змогу номінувати на неї українського президента. І зробити це колишній генсек повинен вже в цьому році. Оскільки, вважає ведучий, "не так вже й багато років залишилося, поки Михайло Сергійович може цим правом скористатися".

Пояснив свою пропозицію Бєлковський тим, що обмін 35 політичних в'язнів на рівнозначне число є величезною історичною заслугою нинішнього українського президента.
"До того ж обміняв він їх не на тисячу осіб, як Беньямін Нетаньягу, а лише на 35. Тому я зараз впадаю в абсолютно розгнуздану прозеленську пропаганду та підлабузництво", - констатував він.https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/zelenskogo-zaproponuvali-visunuti-na-nobelivsku-premiyu-miru.htm
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...Благодаря путинизму выяснилось, что в XXI веке сложно разработанные идеологии/мифологии со своими философскими теориями вроде марксизма вообще не нужны. Вероятно, они соответствовали сравнительно низкому уровню информационного развития общества XIX - начала XX столетия: идею нужно было долго вколачивать в сознание масс, чтобы она постепенно становилась материальной силой. А сейчас все распространяется мгновенно и требуется лишь простейший импульс: мы - они. Или, попросту, запах крови. Как ни странно, усложнение информационных систем, имитирующих и как бы заменяющих мозг, упрощает стадного человека до биологической сути, до простейшего рефлекса ненависти. - М. Епштейн https://www.svoboda.org/a/29108808.html
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Троллинг по-французски. ***** уже и Фигаро купил шоле? Где он только деньги берёт.
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