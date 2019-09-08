 Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Змагалися танкові взводи шести команд, з яких чотири представляли Сухопутні війська і по одному — Командування Військово-Морських сил та Командування Десантно-штурмових військ ЗС України.
На відміну від попередніх років до програми конкурсу додали технічну номінацію, за якою військовослужбовці складали експрес-тест щодо підготовки бойової машини до бойового застосування та проводили перевірку функціонування працездатності вузлів та агрегатів танку.
Загалом танкістів оцінювали за п’ятьма номінаціями. Наприклад, військові змагалися у пістолетній швидкісній стрільбі з танків, снайперській стрільбі з гармати та проходили надважку півторакілометрову смугу перешкод. "На десерт" показували майстер-клас у "танковій каруселі".
За набраними балами переможцем цьогорічного конкурсу на кращий танковий взвод ЗС України стала 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка ОК "Схід". Крім символічних подарунків, екіпаж отримав премію — 120 тис. грн. Друге місце здобули танкісти з 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ОК "Північ". Вони відповідно отримали 60 тисяч гривень грошової винагороди. Третю сходинку посіла команда 28-ї окремої механізованої бригади ОК "Південь". Грошова нагорода склала 36 тисяч гривень.
Вітав та вручав відомчі нагороди і цінні подарунки командам-переможцям та військовослужбовцям в окремих номінаціях начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
Сам був хоч на одному?
они там вообще обпили водки по 3.62? Якутского скульптора бы пригласили вылепить совковую консервную банку.
хотя.... походу это специально твари сделали. эти солдаты как раз с совком и воюют, а тут - на, "вяличие нярушимое свабодное", тьху!
мрази совковые
зашёл на эту страницу, чтобы посмотреть и порадоваться на новую армию свободной Украины, а на фото вижу типично совковую ГЛАВПУРовско-пропагандонскую сценку на уровне журнала "Советский воин" брежневского 1981 года, как выпускник Московского военного училища имени Верховного Совета РСФСР т-щ Хомчак вручает идиотскую советскую жестянку в виде модели советского танка танкисту ВСУ, который сражается против совково-московской агрессии.
Этими танками Москва давили живьём тысячи венгерских патриотов на улицах Будапешта, эти танки расстреливали в упор баррикады почти безоружных студентов и рабочих, восставших в 1956 году против московского порабощения...
Даже вот тут в коментах - хоть бы кто-то еще один возмутился этим унизительным зрелищем - хрена. На месте солдат, этой статуэткой запустить в Хомчака надо бы, но ведь армия - "срез общества" и т.д., так что принимают и довольно подмигивают друг другу(проклиная тех кто занял место перед ними))
вітаємо!!!