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 Фоторепортаж
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 Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

На загальновійськовому полігоні в Чернігівській області завершилися змагання танкістів на першість Збройних Сил України, які відбувалися протягом тижня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 01

Змагалися танкові взводи шести команд, з яких чотири представляли Сухопутні війська і по одному — Командування Військово-Морських сил та Командування Десантно-штурмових військ ЗС України.

Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 02

На відміну від попередніх років до програми конкурсу додали технічну номінацію, за якою військовослужбовці складали експрес-тест щодо підготовки бойової машини до бойового застосування та проводили перевірку функціонування працездатності вузлів та агрегатів танку.

Загалом танкістів оцінювали за п’ятьма номінаціями. Наприклад, військові змагалися у пістолетній швидкісній стрільбі з танків, снайперській стрільбі з гармати та проходили надважку півторакілометрову смугу перешкод. "На десерт" показували майстер-клас у "танковій каруселі".

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Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 03
Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 04
Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 05

За набраними балами переможцем цьогорічного конкурсу на кращий танковий взвод ЗС України стала 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка ОК "Схід". Крім символічних подарунків, екіпаж отримав премію — 120 тис. грн. Друге місце здобули танкісти з 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ОК "Північ". Вони відповідно отримали 60 тисяч гривень грошової винагороди. Третю сходинку посіла команда 28-ї окремої механізованої бригади ОК "Південь". Грошова нагорода склала 36 тисяч гривень.

Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 06

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Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 07

Вітав та вручав відомчі нагороди і цінні подарунки командам-переможцям та військовослужбовцям в окремих номінаціях начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 08
Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147163
 
   
 Топ коментарі
 
Война заканчивается только в 2-х случаях: победой или капитуляцией. ЗЕторчёк сможет только капитулировать
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З ДНЕМ УКРАЇНСЬКОГО ТАНКІСТА!!!! (друга неділя вересня)
вітаємо!!!

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ - Цензор.НЕТ 9034
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Молодці українці! З 2014 року так відновити розвалену кравчуками, кучмами, гриценками з ющенками та януковичами, Армію!
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Хотя благодаря политике Владимира Александровича война и закончена уже практически, уверен что в будущем ребятам пригодятся их умения!
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Война заканчивается только в 2-х случаях: победой или капитуляцией. ЗЕторчёк сможет только капитулировать
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Хомчак не хоче пояснити як так сталось що під час навчань задавили танком солдата?
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А ти можеш назвати навчання без НС?
Сам був хоч на одному?
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Після загибелі солдата мали бути зупинені навчання і проведене розслідування смертельного випадку! Але навчання вирішили не переривати, бо сам Хомчак приїде вітати переможців! Радянщина галіма, людина загинула а командування бикує і робить вигляд що нічого не відбулось! Ось вона - реальна ціна життя українського солдата для ідіотів-командирів! Покуй на смерть від нещасного випадку в мирному місці, будемо святкувати закінчення навчань! Хомчак це рідкісне бидло!
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Вчера, 7 сентября 2019 года, в Черниговской области возле села Гончаровское при перемещении техники погиб военнослужащий воинской части оперативного командования "Север".
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Молодцы мои земляки! К сожалению ЗЕторчёк тоже мой ЗЕлёный ЗЕемляк Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ - Цензор.НЕТ 8972
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Молодці українці! З 2014 року так відновити розвалену кравчуками, кучмами, гриценками з ющенками та януковичами, Армію!
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И не забывай что прошло всего три месяца правления Владимира Александровича! Теперь представь себе страну через три года!
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Вова ніяким боком до досягнень Української Армії не торкається. Через три року напевно він вже буде в Ростові.
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что за идиот совковую жестянку вылепил и подарил?
они там вообще обпили водки по 3.62? Якутского скульптора бы пригласили вылепить совковую консервную банку.

хотя.... походу это специально твари сделали. эти солдаты как раз с совком и воюют, а тут - на, "вяличие нярушимое свабодное", тьху!
мрази совковые
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Полностью поддерживаю ваше мнение, ув.Борис:

зашёл на эту страницу, чтобы посмотреть и порадоваться на новую армию свободной Украины, а на фото вижу типично совковую ГЛАВПУРовско-пропагандонскую сценку на уровне журнала "Советский воин" брежневского 1981 года, как выпускник Московского военного училища имени Верховного Совета РСФСР т-щ Хомчак вручает идиотскую советскую жестянку в виде модели советского танка танкисту ВСУ, который сражается против совково-московской агрессии.

Этими танками Москва давили живьём тысячи венгерских патриотов на улицах Будапешта, эти танки расстреливали в упор баррикады почти безоружных студентов и рабочих, восставших в 1956 году против московского порабощения...
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А какой-то блогер писал что Хомчак вонючий совок и опять вернул все эти лизоблюдские подарочки начальству и прочее. Хотя оно особо походу и не исчезало. Если НАТО и всякие канады на нас махнут рукой, то я им даже спасибо скажу. Неохота чтобы полусовковая гниль позорила нормальные страны.
Даже вот тут в коментах - хоть бы кто-то еще один возмутился этим унизительным зрелищем - хрена. На месте солдат, этой статуэткой запустить в Хомчака надо бы, но ведь армия - "срез общества" и т.д., так что принимают и довольно подмигивают друг другу(проклиная тех кто занял место перед ними))
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А значить то что по указанию продажных ЗЕбилов - капитулянтов капитулировать на милость лютого врага оккупанта проклятой паРаши заслужили быть последними...из всей украинской армии .
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З ДНЕМ УКРАЇНСЬКОГО ТАНКІСТА!!!! (друга неділя вересня)
вітаємо!!!

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ - Цензор.НЕТ 9034
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щоб конкурс на кращого танкіста влаштовувати.
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С Днём танкиста! Жаль, что нвш презик об это не помнит... ХагиВаги - всем с днюхой!
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