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 Український пілот Олексій Мес почав підготовку на винищувачі Ф-15 Нацгвардії США. ФОТОрепортаж

Український пілот Олексій Міс проходить підготовку на винищувачі Ф-15 Національної гвардії США (144 авіакрило).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці 144th Fighter Wing у фейсбук.

Український пілот Олексій Мес почав підготовку на винищувачі Ф-15 Нацгвардії США 01
Український пілот Олексій Мес почав підготовку на винищувачі Ф-15 Нацгвардії США 02
Український пілот Олексій Мес почав підготовку на винищувачі Ф-15 Нацгвардії США 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У московському аеропорту "Шереметьєво" зіткнулися два літаки, в одному з них перебувало 229 пасажирів. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147152
 
   
 Топ коментарі
 
Отличная новость. Жечь кремлядей! Украинский пилот Алексей Мес начал подготовку на истребителе Ф-15 Нацгвардии США - Цензор.НЕТ 7067
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Походу совсем скоро во львовских шахтах совершенно случайно будет найдена партия американских истребителей
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ты дурак?? у тебя есть персонал и мощности для эксплуатации????
F/A-18E/F «Супер Хорнет» (англ. F/A-18E/F Super Hornet) - американский палубный ...

скоко у тебя авианосцев????
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Самолёт не русский - в этом его главное преимущество.
Поляки тоже перестали использовать Ту-154 после смоленских событий.
Так и с Су-27 - от них надо избавиться. Продать Занзибару или Гваделупе -
они еще не знают что такое "русскый мір".

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А какой в этом смысл , если Зебил начал процесс капитуляции Украины.Штаты догадывались ,что мы можем привести к власти вату , по тому и не поставляли нормального оружия и не поставят в будущем , а для видимости поддержки будут проводить такие тренинги, но не больше.
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Нужно курсантов туда посылать,осваивать Ф-35 или Б-2 и далее по списку.Много чего надо.Амеры не откажут.Молодых,амбициозных,будущих генералов.В Израиль можно.
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Б- 2 ни у кого нет,кроме США.Но можно в такие отношения войти,как Израиль,что доверят.
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А смысл? Б-2 стоит 1 млрд. долларов. Зачем он вообще Украине?
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добре, що наші пілоти освоюють ******* іноземну матчастину
але, хочеться, щоб таких пілотів було б кілька сотень )
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Давно пора,натовские склады переполнены из-за массовой замены на новейшую технику..
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F15 супер машина, истребитель для завоевания превосходства в воздухе...
но мостик для лендлиза зеля похерит... задача у него как раз такая
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Подяка американськiй хунтi i амеро - бандерiвцям,

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