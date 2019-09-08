 Український пілот Олексій Мес почав підготовку на винищувачі Ф-15 Нацгвардії США. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці 144th Fighter Wing у фейсбук.
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Аваков: українські пілоти вже проходять навчання в центрі підготовки "Airbus". ФОТОрепортаж
Під час аварії Су-27 загинув пілот 114-ї ескадрильї ПС Нацгвардії Каліфорнії, - ВПС США
Російський винищувач тричі перехоплював літак-спостерігач США над Середземним морем, наразивши американських пілотів на небезпеку
Український воїн Олексій Попко загинув у зоні ООС у ніч на 15 серпня. ФОТО
В авіакатастрофі українського Су-27 загинув пілот США Сет Нерінг, - "Голос Америки". ФОТО
+28
Це дiло .
+25
Отличная новость. Жечь кремлядей!
+25
Походу совсем скоро во львовских шахтах совершенно случайно будет найдена партия американских истребителей
F/A-18E/F «Супер Хорнет» (англ. F/A-18E/F Super Hornet) - американский палубный ...
скоко у тебя авианосцев????
Поляки тоже перестали использовать Ту-154 после смоленских событий.
Так и с Су-27 - от них надо избавиться. Продать Занзибару или Гваделупе -
они еще не знают что такое "русскый мір".
але, хочеться, щоб таких пілотів було б кілька сотень )
но мостик для лендлиза зеля похерит... задача у него как раз такая